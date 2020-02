Schlossgymnasium Gützkow: Einzug völlig offen 

Gützkow

Fehlende Sockelleisten, Schwellen, Türlaibungen und Zargen. Elektrokabel, die aus Decken hängen. Fliesen, die aufs Verlegen warten. Ein Holzfußboden, der womöglich noch ersetzt werden soll – ganz zu schweigen vom Balkon überm Haupteingang und dem Außenputz... Das eingerüstete Schlossgymnasium Gützkow ist vom Keller bis zum Obergeschoss noch Baustelle. Dabei sollte in den sanierten Gemäuern längst wieder Unterricht stattfinden. Allein – die Pläne gingen nicht auf. War die Fertigstellung ursprünglich für Ende 2018 vorgesehen, steht der Einzug momentan völlig in den Sternen. „Solange hier gearbeitet wird, gibt es keine Bauabnahme. Und ohne Bauabnahme gebe ich die Schule nicht frei“, sagt Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse. Da die Stadt Eigentümerin ist, hat sie das Sagen.

Das Schlossgymnasium Gützkow wird noch eine Zeitlang eingerüstet bleiben. Quelle: Petra Hase

Bauleiter Stefan Ender vom Anklamer Ingenieurbüro Neuhaus & Partner GmbH sieht die Situation weniger dramatisch: „Ein Termin der Fertigstellung steht zwar noch nicht fest, aber wir sind auf der Zielgeraden“, versichert er bei einem Rundgang durchs Haus. In vielen Räumen handele es sich um Restarbeiten. „Der Fliesenleger wird noch in dieser Woche fertig, dann geht es ans Fugenziehen. Auch die Türzarge beim Aufzug ist kein Akt mehr. Der Maurer hat noch an verschiedenen Stellen zu tun, dann kann übernächste Woche der Maler kommen“, nennt er Beispiele. Der Einbau der Sanitärkeramik erfolge erst zum Schluss, damit sie wegen restlicher Putzarbeiten keinen Schaden erleide. „In 14 Tagen könnten wir mit den Reinigungsarbeiten beginnen“, so Ender.

Bauberatung im Schlossgymnasium Gützkow. Quelle: Petra Hase

Problemfall Aula-Fußboden

Problematischer hingegen sei das Thema Aula, räumt der Bauleiter ein. Der aus DDR-Zeiten erhaltene Furnierboden sollte abgeschliffen und neu versiegelt werden. „Doch die Nutzschicht ist so gering, dass sie nicht mehr aufgearbeitet werden kann“, sagt Ronny Saß, Bauamtsleiter des Amtes Züssow. „Nun ist die Frage, ob wir die Flecken auf dem Fußboden hinnehmen oder alles rausreißen und neu machen“, schildert Dinse den Konflikt. Kostenangebote von Firmen sollen helfen, eine Entscheidung zu treffen. Fällt die zugunsten eines neuen Parkettbodens aus, nehmen die Arbeiten weitere Zeit in Anspruch.

Die Aula wird ein echtes Schmuckstück. Quelle: Petra Hase

Auch der noch nicht fertiggestellte Außenputz steht einem schnellen Einzug im Wege: „Die Fassade kann erst fertiggestellt werden, wenn durchgehend fünf Grad Celsius Außentemperatur herrschen“, sagt Ender. Im Anschluss erfolge der Farbanstrich. Laut seiner Einschätzung werden dafür inklusive Trocknungszeiten vier bis fünf Wochen benötigt. Sei die Fassade fertig, könne mit dem Balkon über dem Eingang begonnen werden. Unklar, ob die Schule schon vorher einziehen kann. „Der Haupteingang ist auch Hauptfluchtweg. Solange dort gearbeitet wird und das Gerüst steht, habe ich da meine Bauchschmerzen. Wer soll das verantworten, wenn Schülern etwas passiert?“, gibt Jutta Dinse zu bedenken und bezweifelt, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales den Bau für den Schulbetrieb eher freigibt.

Die neuen Möbel sind schon da, warten auf die Fertigstellung der Sanierung. Quelle: Petra Hase

Schallabsorber gegen Lärm

Doch wer hat Schuld am ganzen Zeitverzug? „Der Bau verlief sehr zähflüssig. Wir mussten vielen, wenn auch nicht allen Firmen mehrfach regelrecht hinterherlaufen“, sagt Ronny Saß. Der Fachkräftemangel und eine sehr gute Auftragslage in der Branche führten dazu, „dass die Baustelle weniger gut besetzt war als geplant. Wenn dann auch noch bei einem alten Gebäude wie dem Schloss wöchentlich neue Überraschungen bei der Sanierung auftreten, kommt der Zeitplan völlig durcheinander“, erklärt er.

So sieht es im Obergeschoss aus. Quelle: Petra Hase

Für Schulleiter Ulf Uhlig und sein Team heißt das: Sich weiter in Geduld üben. Die Wartezeit bleibt der Vorfreude vorbehalten. „Das wird schon toll hier“, sagt er beim Anblick der neuen Aula, deren verblichenes Gelb-Orange einem frischen Weiß gewichen ist. Nur an der Kassettendecke wurde es mit einem Blauton kombiniert. Der Clou hier wie auch in allen Klassenräumen: Schallabsorber an den Wänden. Schon jetzt vermittelt die Raumakustik trotz Bauarbeiten einen Eindruck davon, wie gering der Geräuschpegel ist.

Auch die Sanitärkeramik fehlt noch. Quelle: Petra Hase

Drei Millionen Euro für nächstes Projekt

Indes: Die 370 Schüler des Gymnasiums und ihre Lehrer werden sich auch weiterhin auf Baulärm und Dreck einstellen müssen. Denn der Landkreis plant als Eigentümer der anderen Schulgebäude auf dem Areal die nächste Sanierung: Für rund drei Millionen Euro sollen laut Kreissprecher Achim Froitzheim das Klassen- und das Fachraumgebäude sowie die Sporthalle energetisch saniert werden. Die Bauarbeiten am Klassenraumtrakt sollen voraussichtlich im Juli beginnen. Zurzeit erfolge eine baufachliche Prüfung. Bereits 2019 war es möglich, aufgrund eines vorzeitig beantragten Baubeginns bei laufendem Schulbetrieb die völlig maroden Holzfenster gegen neue Kunststofffenster auszutauschen. Auch die Dacherneuerung der Sporthalle konnte nicht länger warten, ist bereits abgeschlossen. 2021 soll die Sanierung im Fachraumtrakt und in der Turnhalle fortgesetzt werden.

Der Kreis hat für den Bau beim Land eine Sonderbedarfszuweisung über zwei Millionen Euro beantragt. „Eine grundsätzliche Zusage liegt vor“, so Froitzheim. Unklar indes ist, wie hoch die Mehrkosten bei der Schlosssanierung ausfallen und ob Gützkow sie allein schultern muss. Zuletzt hieß es, dass die bereits aufgestockten Mittel von 2,5 Millionen Euro nicht ausreichen werden.

Das Klassenraumgebäude, das erst Anfang der 1990-er Jahre errichtet wurde, soll ab Juli saniert werden. Quelle: Petra Hase

Lesen Sie auch:

Weitere Bauverzögerung am Gützkower Gymnasium

Gützkower Schlossgymnasium bei Digitalisierung weit vorn

Gützkow: Schlossgymnasium wird teurer und später fertig

Von Petra Hase