Greifswald

Die Landwirtschaft in Deutschland steht an einem Scheidepunkt: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat auf den Feldern wird heftig kritisiert. Seit Monaten protestieren Bauern mit Traktor-Kolonnen im ganzen Land auch gegen immer strengere Umweltauflagen.

Greifswalder Wissenschaftler entwickeln nun eine Technologie, die diese Probleme auf einen Schlag lösen könnte: Die Verringerung des Einsatzes von Chemie in der Landwirtschaft zum Schutz der Natur, ohne dabei Abstriche bei Wachstum und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen machen zu müssen. Die Alternative heißt Plasma.

In fünf Jahren sollen Anlagen in der Praxis erprobt werden

Das Leibniz-Institut für Plasma-Forschung und Technologie (INP) Greifswald erforscht seit Jahren verschiedenste Anwendungsgebiete von Plasma. Nach Erfolgen etwa in der Medizin soll es nun der Landwirtschaft völlig neue Möglichkeiten eröffnen. „Wir denken, dass wir in fünf Jahren soweit sind, dass erste Anlagen in der Praxis erprobt werden können“, sagt Direktor Klaus-Dieter Weltmann. Ein Team aus Physikern, Mikrobiologen, Ingenieuren und noch mehr Spezialisten arbeitet mit Hochdruck an dem sieben Millionen Euro teuren Projekt.

Direktor Klaus-Dieter Weltmann Quelle: Alexander Müller

Plasma ist ein ionisiertes Gas, das bei Zellen eine Reaktion auslöst, die wiederum von den Wissenschaftlern gesteuert werden kann. Für einen Laien sieht es aus wie eine blaue Flamme an einem Gasherd.

Bei Pflanzen wird durch Plasma der Stoffwechsel stimuliert, der dadurch in der Lage ist, anders auf Einflüsse von außen wie etwa Krankheiten zu reagieren. Die Pflanzen wachsen schneller und werden stressresistenter. Nach Angaben der Forscher bleiben dabei keine synthetischen Rückstände zurück, die nicht in die Natur gehören.

So sieht Plasma bei der Behandlung von Saatgut in der Praxis aus. Quelle: Alexander Müller

Landwirt: „Damit schützen wir auch unsere eigene Gesundheit“

Der Landwirt Roland Söffing (34), der zwei Betriebe in Jaebetz an der Grenze zu Brandenburg führt, arbeitet eng mit den Greifswalder Forschern zusammen. „Wir wollen Pestizide zum Schutz der Natur verringern und gleichzeitig wieder unabhängig von den großen Chemiekonzernen werden. Außerdem würden wir so unsere eigene Gesundheit schützen“, erklärt er seine Motivation.

Wenn in der Plasma-Zukunft der Weizen von Roland Söffing von einem Pilz befallen werden würde, dann müsste der Landwirt seine Pflanzenschutzspritze nicht mehr mit Chemie befüllen. Stattdessen würde er Wasser verwenden, das vorher durch die Behandlung mit einem speziellen Gerät die Eigenschaften von Plasma angenommen hat. Im Idealfall ist der Weizen danach wieder gesund. „Ohne Behandlung droht eine starke Beschädigung oder sogar ein Totalausfall“, erklärt Roland Söffing.

Landwirt Roland Söffing Quelle: Alexander Müller

Greifswalder stehen in Konkurrenz mit Forschern weltweit

Doch noch gibt es nicht die notwendigen Plasma-Geräte, die sich Roland Söffing auf seinen Hof stellen könnte. Zumindest nicht in der Größe, die notwendig wäre, um damit Wasser für ein ganzes Feld aufzubereiten. Experimente in kleinerem Maßstab haben jedoch erwiesen, dass die Idee funktioniert. „Die prinzipielle Machbarkeit ist gezeigt. Jetzt geht es darum, für die Mengen, die in der Landwirtschaft üblich sind, hochzuskalieren“, sagt Institutsdirektor Klaus-Dieter Weltmann.

Der Zeitdruck ist immens, das INP steht bei der Entwicklung in Konkurrenz mit Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre begrenzt mit der Chance auf Verlängerung. „Wir hoffen zusätzlich darauf, die Technik patentieren zu können, um mit den Lizenzeinnahmen weiter unsere Forschung zum Nutzen der Landwirtschaft weiterzuführen“, sagt Weltmann.

Plasma-Konferenz wegen Coronavirus abgesagt Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) hat wegen des neuen Coronavirus einen internationalen Workshop zur Anwendung von Plasma in der Land- und Ernährungswirtschaft in Greifswald abgesagt. Viele Teilnehmer hätten Bedenken geäußert, wegen des neuartigen Coronavirus zu reisen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Das Institut habe sich deshalb am Donnerstagabend entschieden, die Anfang nächster Woche geplante Veranstaltung zu verschieben. Ins Auge gefasst werde ein neuer Termin Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Zu dem Workshop waren vom 1. bis 4. März waren rund 100 Teilnehmer erwartet worden, darunter führende Wissenschaftler aus Frankreich, Italien, Japan, Litauen, Serbien, Tschechien und den USA. Es sollte um Themen wie Lebensmittelsicherheit, Samenkeimung, Pflanzenwachstum und -entwicklung gehen.

Mehr zum Thema:

Über den Autor

Von Alexander Müller