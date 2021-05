Schmatzin/Schlatkow

Heute dominiert der Tourismus in starkem Maße die vorpommersche Wirtschaft. Historisch war das anders, die Region war insbesondere im Deutschen Kaiserreich für ihre fortschrittliche Landwirtschaft bekannt.

Zu den Faktoren, die das ermöglichten, gehören gut ausgebildete, an Innovationen interessierte Betriebsleiter und große Güter, die eine intensive Wirtschaft ermöglichten. Es entstanden neue Herrenhäuser, Ställe, Scheunen, Wohnhäuser für die Arbeiter und die sogenannten Schnitterkasernen, die Wohnheime der Saisonarbeiter, die vor allem aus dem damals zu Russland gehörenden Teil Polens kamen.

Die Runges prägten ab 1890 das Dorf

Ein gutes Beispiel für ein relativ gut erhaltenes Gutsdorf ist Schmatzin. Geprägt wird die Dorfstraße (es gibt nur diese Straße) immer noch durch im Auftrag von Hermann Runge errichtete Gebäude. Er erwarb das Gut 1890 von der Familie von Wolffradt und entwickelte wie seine Nachfolger bald darauf eine rege Bautätigkeit. An der Dorfstraße stehen Backstein-Mehrfamilienhäuser und die 1894 eingeweihte, einklassige Schule.

In der Schmatziner Dorfstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Tafel erinnert an Hermann Runge Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Initialen H. R. verweisen auf Hermann Runge als Bauherren. Die Jahreszahlen 1893 bis 1904 in den mit Eichenlaub umkränzten Putzplaketten an den Häusern erinnern an die Baujahre. Das Haus Dorfstraße 6/7 steht unter Denkmalschutz ebenso wie das letzte Haus mit der Nummer 62/63, das letzte in einer Reihe von Doppelhäusern. Dieses 1938 errichtete Landarbeiterhaus ist weitgehend im Original erhalten. Ab 2008 wurde es von einem denkmalinteressierten Saarländer in ein Ferienhaus (ostsee-kate) verwandelt.

Speicher, Mühle und Taubenhaus

Heute gibt es weit weniger Kinder im Dorf und keine Schule mehr. An die Zeiten der einklassigen Bildungsanstalt im Dorf erinnern seit 2002 die aus Ziegeln bestehenden Buchstaben A, B und C.

Kommt man von Ranzin nach Schmatzin geht es nach rechts zum Gutshof. Das alte Gutshaus wurde zwar 1972 abgerissen, aber dennoch lohnt der Besuch des gepflegten, mit Kopfsteinen gepflasterten Areals. Johannes Runge ließ 1922 ein Gutsverwalterhaus erbauen.

Mühle und Speicher auf dem Schmatziner Gutshof Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Buchstaben erinnern an die Schule Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nachdem 1932 zwei Scheunen und ein Maschinenschuppen abbrannten, entstand drei Jahre später eine neue Stallscheune. Vor der ehemaligen Mühle mit Speicher sowie „Feierabenduhr“ und Glocke am Giebel steht ein Taubenhaus.

Taubenhaus und Scheune Quelle: Eckhard Oberdörfer

In der Dorfstraße erinnern noch Feldbahnschienen an vergangene Transportsysteme. Es soll das längste erhaltene Stück in Vorpommern sein. Anschluss an das Eisenbahnnetz bestand in Klein Bünzow. Das Keinbahnnetz wurde rasch ausgebaut, nachdem der preußische Landtag 1892 ein Gesetz über Klein- und Privatanschlussbahnen verabschiedet hatte. Zusätzlich zu den Kleinbahnen entstanden auf Gütern Feldbahnen mit mobil verlegbaren Gleisen. Hermann Runge verfügte 1907 über acht Kilometer und 21 Wagen.

Tragische Geschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs

Gedenkstein für die, die sich 1945 das Leben nahmen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Richtung Schlatkow, der zweiten Station, steht ein großer Findling, der Gedenkstein für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Der 34 Tonnen schwere Stein wurde an einem Soll gefunden und sollte eigentlich an der Schule aufgestellt werden. Der Transport misslang aber in der Weimarer Republik. Wie eine Tafel verrät, kommentierte das der damalige Gutsherr Johannes Runge mit „Nu bliwt hei hier“. 2000 wurde der Stein im Rahmen der Dorferneuerung an den jetzigen Standort gebracht.

Auf der anderen Straßenseite führt der Weg in den teilweise von einer Mauer umgebenen Park. Es ist nur eine kurze Strecke bis zu der Grabanlage, die an eine tragische Geschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. In der Mitte steht ein Stein mit der Inschrift: „Ik kann ut Schmatzin nich rut“ und dem Datum 30.4.1945. Er ist von acht Steinen umgeben. Der Gutsherr Johannes Runge beging mit seiner Familie kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee Selbstmord, nur der 1928 geborene Johannes Runge junior war nicht in Schmatzin und überlebte. Er erfuhr erst Jahre später von dem Geschehen. Johannes Runge junior erwarb 1991 das Gut, um hier erneut erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben.

Von Schmatzin ist es nicht weit bis Schlatkow. Das wichtigste Denkmal dieses Dorfes ist die ursprünglich 1280 bis 1350 errichtete, turmlose Feldsteinkirche, die nach einem Einsturz 1985 wiederhergestellt wurde. Den Kirchhof umgibt eine Mauer.

Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Schlatkower Gutshaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Eindrucksvolles und historisch bedeutsames Gutsensemble

Eindrucksvoll ist das Ensemble mit dem spätklassizistischen Gutshaus und den flankierenden Fachwerkhäusern von 1768. Von 1934 bis zum Kriegsende bestand hier die einzige Melkerschule Pommerns, eine Einrichtung des sogenannten Reichsnährstandes. Bis zu 25 Männer wurden in Schlatkow zu Meistern ausgebildet. Eine Ausstellung erinnert daran.

Im Gutshaus gibt es eine Exposition zu einem Waffenstillstand von 1807, der in Schlatkow in den Napoleonischen Kriegen zwischen Schweden und Franzosen geschlossen wurde. Zum alten Gutsensemble gehört auch eine 1941 errichtete Feldsteinscheune, die heute als Festscheune genutzt wird.

Soziale Nutzung für Schule und Dorfkonsum

Den Dorfplatz schmückt die sieben Tonnen schwere Steinskulptur „Treff“ des Relzower Künstlers Peter Pautz. Hier stehen auch das Gemeindezentrum sowie der Flachbau der in der DDR gebauten früheren Schule. Sie beherbergt heute das Therapiezentrum des Heilpädagogischen Zentrums Schlatkow, das weitere historische Gebäude wie das frühere Pfarrhaus und die alte Schmiede sowie den ehemaligen Dorfkonsum nutzt.

Von Eckhard Oberdörfer