Greifswald

Schnee und Eis haben Greifswald wieder fest im Griff. Nachdem der anhaltende Schneefall die Hanse- und Universitätsstadt am Montagabend förmlich unter einer weißen Decke begrub, pflügten sich die Räumfahrzeuge am Dienstag ihren Weg durch die Straßenzüge.

Gelegenheit zum Schlittenfahren

Familie Wolff freut sich über den Schneenachschub. Vater Marten und Sohn Hans nutzten wie viele andere die Gelegenheit, um am Greifswalder Wall nahe des Mühlentors rodeln zu gehen. Für den Vierjährigen ist es der erste „richtige“ Winter mit ordentlich Schnee. Am Schlittenfahren scheint er Geschmack gefunden zu haben. „Es macht Spaß“, sagt Hans. Trotzdem verbringen er und der Rest der Familie ihre Zeit bei der klirrenden Kälte draußen lieber zu Hause. „Wir sind bis unter die Decke mit Gesellschaftsspielen ausgestattet“, erzählt Marten Wolff, bevor sich die Familie wieder auf den Weg ins Warme macht.

Anzeige

Schnee schaufeln hält jung

Stefanie Voigt lässt sich ebenfalls nicht von dem Schneetreiben beeindrucken. „So ein Winter kommt hier eben alle zehn Jahre“, sagt sie und winkt ab. Den Gehweg vor dem Haus in der Innenstadt, in dem sie lebt, räumt sie trotz fortgeschrittenen Alters noch selbst. „Das ist doch eine tolle Betätigung an der frischen Luft und hält jung“, meint Voigt. Ihre Schneeschaufel sei ihr dabei ein treuer Begleiter. „Die habe ich damals zu DDR-Zeiten in der Tschechei gekauft – seitdem hat sie mir über 30 Jahre lang immer gute Dienste geleistet.“

Lieber vom Rad steigen

Freie Wege könnte Günter Möller jetzt gut gebrauchen. Normalerweise fährt der 79-Jährige alle Strecken mit dem Rad – wegen des Schnees schiebt er lieber durch die Innenstadt. „Ich habe künstliche Kniegelenke und bin deshalb nicht so gut zu Fuß“, erklärt der Senior. Deswegen hätte er sich anfänglich trotz des Schneetreibens auf seinen Drahtesel geschwungen. „In der Mühlenstraße bin ich dann beinahe ausgerutscht. Da steige ich dann doch lieber ab.“

20 Minuten Eis kratzen

Solche Probleme hat DHL-Bote René Pietsch nicht. Mit seinem bis zu dreieinhalb Tonnen schweren Transporter, käme er auch auf den verschneiten Straßen gut zurecht, sagt er. Trotzdem sei Vorsichtigkeit wegen der Witterung das Gebot der Stunde. In einem Job wie seinem, wo jede Minute zählt, sei dies trotzdem hinderlich, meint Pietsch. Und noch einen Nachteil hatte der Schneefall für ihn: Nachdem er heute von Anklam nach Greifswald zur Arbeit pendelte, stand erst einmal 20 Minuten lang Eis kratzen für ihn auf dem Plan. Für seinen Mini-Brummi sei nämlich jeder Fahrer selbst verantwortlich.

Nächster Schnee am Donnerstag

Heute/Am Mittwoch dürfte Pietsch damit weniger Scherereien gehabt haben. Während der Deutsche Wetterdienst am Dienstag noch vor starkem Schneefall und Frost warnte, soll es das nächste Mal erst wieder am Donnerstag schneien. Weniger weiß dürfte es deshalb allerdings nicht werden. Denn bei bis zum minus zehn Grad Außentemperatur dürfte der meiste Schnee wohl liegen bleiben.

Von Alexander Kruggel