Schnelles Internet: Diese Schulen in Greifswald haben es jetzt

Greifswald

Schnell, schneller, Glasfaser: In Greifswald sind jetzt sechs der zehn kommunalen Schulen mit dem Glasfasernetz verbunden und verfügen somit über einen Hochleistungsanschluss von rund einem Gigabit. Neben der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer, dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und der Regionalen Schule Caspar David Friedrich sind das auch die drei Grundschulen Greif, Erich Weinert und Karl Krull. Laut Karsten Pfost, IT-Leiter der Hansestadt Greifswald, soll das Humboldtgymnasium heute folgen, „die übrigen Schulen in den kommenden sechs Wochen“, sagt er. Dazu zählen dann die Kollwitz- und die Nexö-Grundschule sowie die Regionale Schule Ernst Moritz Arndt.

Doch was heißt das für Kinder und Lehrer? Läuft jetzt alles digital? Werden Schüler bald überwiegend mit Laptop und Tablet agieren statt mit Lehrbuch und Stift?

Heiko Giesel, Lehrer an der Greifschule, schüttelt den Kopf. Die Arbeit mit der interaktiven Tafel und dem Laptop möchte er nicht mehr missen. „Es gibt wunderbare Apps, die den Kindern das Lesen erleichtern, ihnen beispielsweise schwere Wörter vorlesen“, sagt der Leiter einer Lerngruppe für Erst- und Zweitklässler. Doch er seit weit entfernt davon, die neuen Medien ganztägig einzusetzen. „Ich schätze, dass die Schüler von den insgesamt fünf Unterrichtsstunden etwa 40 Minuten mit ihrem Gerät arbeiten, aber nie am Stück. Es sind immer kurze Sequenzen.“

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (rechts) mit Karsten Pfost, Leiter der IT-Abteilung der Hansestadt, während der Breitbandmessung am Mittwochnachmittag in der Greif-Grundschule. Quelle: Andrea Reimann

Interaktive Tafeln für alle Räume

Die Greifschule gehört zumindest unter den städtischen Bildungseinrichtungen zu den Vorreitern bei der Nutzung digitaler Technik. „Wir haben großes Glück, dass wir bereits so gut ausgestattet sind“, sagt Schulleiterin Beate Hennings. Alle zwölf Lerngruppen- und die Fachräume verfügen über interaktive Tafeln. Zudem habe ihr Haus bereits vor gut einem Jahr 30 Laptops als Leihgeräte für Kinder erhalten, deren Familien sich deren Anschaffung nur schwer leisten können. „Endgeräte für die Kollegen sind bestellt, aber noch nicht eingetroffen“, sagt sie und würdigt insbesondere das Engagement der Lehrer: „Sie haben sich selbst nochmal auf die Schulbank gesetzt, als Multiplikatoren gewirkt, darauf können wir stolz sein.“

In der Tat hängt es auch von jeder einzelnen Schule ab, wie schnell die Digitalisierung voranschreitet. Denn das nötige Geld ist nur die eine Seite der Medaille. „Die Stadt erhält rund zwei Millionen Euro von Bund und Land zur Umsetzung des Digipakts Schule“, sagt Carola Felkl, Abteilungsleiterin für Schulverwaltung in der Stadt. Vor der Anschaffung von Technik stehe jedoch eine lange To-Do-Liste, die das Mitwirken der Pädagogen in besonderem Maße erfordert. Dazu gehörten ein individuelles Medienentwicklungskonzept, das mehrere Workshops voraussetze und durch die Schulkonferenz beschlossen werden müsse, sowie ein darauf abgestimmter Medienbildungsplan. Auch die Bürgerschaft müsse hierzu ihren Segen geben, bevor Kosten geschätzt, Aufträge für Handwerksleistungen ausgelöst und die Beschaffung von Ausstattungen überhaupt beginnen könne.

Land hat Verfahren vorgegeben

„Ein komplexes Verfahren, das vom Land vorgegeben ist“, bemerkt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Damit begründet er zugleich, weshalb noch immer nicht alle Schulen ans Glasfasernetz gegangen sind. Noch Mitte Oktober hatte er auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion erklärt, dass voraussichtlich bis Ende Dezember auch die letzte kommunale Schule am schnellen Netz sei. Mehrfach hatten die Christdemokraten die Verzögerungen bei der Digitalisierung kritisiert und der Verwaltung den Schwarzen Peter zugeschoben.

Unterm Strich dauert nun alles etwas länger, ob Handwerksleistungen als Voraussetzung für die Vernetzung, der Glasfaseranschluss oder die Lieferung von Technik. „Die Umsetzung des Digipakts hängt eben nicht nur an uns, sondern auch an Externen“, sagt der OB. „Allein die Elektroarbeiten in der Greif- und Nexöschule sowie am Humboldtgymnasium dauerten ein ganzes Jahr“, verdeutlicht André Holland von der Abteilung Schulverwaltung.

Die Digitalisierung der Schulen schreitet voran – wenn auch zum Teil langsam. Quelle: dpa/Marijan Murat

Glasfaseranschluss ist nur ein Puzzleteil

Zu den Partnern gehört aber auch IKT Ost. Die Anstalt öffentlichen Rechts leistet im Auftrage mehrerer Landkreise und Städte bei der Digitalisierung von rund 160 Schulen Unterstützung. Greifswald nahm ebenfalls ihre Hilfe in Anspruch, ist verglichen mit anderen – etwa Vorpommern-Greifswald – relativ weit. „So haben wir beispielsweise rund 900 Laptops für Schüler und Lehrer geordert. Das muss man erstmal organisieren“, sagt Fassbinder. Voraussetzung war auch hierfür die Mitwirkung der Lehrer. „Deshalb gehört ihnen mein Respekt“, so Richard Nonnenmacher, Vorsitzender der IKT Ost: „Wir können Leitungen legen und Technik kaufen, der Glasfaseranschluss ist nur ein Puzzleteil. Aber die größte Herausforderung liegt bei den Schulen“, betont er.

Die Schulverwaltung der Stadt leiste dabei so gut es geht Unterstützung, versichert Abteilungsleiterin Carola Felkl. „Zurzeit haben neben der Greif- auch die Weinert-, Nexö-, Krull- und Friedrichschule sowie das Humboldtgymnasium ein Medienbildungskonzept erarbeitet“, sagt sie. Die übrigen seien dran. „Ziel ist es, bis Ende März/Anfang April die Workshops zu begleiten und dann in die Beschaffung zu gehen“, sagt André Holland. In der zweiten Jahreshälfte sollen die Elektroarbeiten auch in den übrigen Schulen beginnen. Die komplette Umsetzung des Digipakts dürfte sich damit bis ins Jahr 2023 ziehen. Bislang habe die Stadt übrigens noch kein Geld von Bund und Land gesehen, sie musste in Vorleistung gehen. Abgerechnet wird später.

Wie die Situation an Schulen in freier Trägerschaft aussieht, die immerhin rund ein Drittel der Greifswalder Kinder und Jugendlichen beschulen, ist im Rathaus nicht detailliert bekannt. Auch sie können Fördermittel für die Digitalisierung beim Land beantragen, müssen dann aber ebenfalls aufs Geld warten. Die Berufsfachschule Greifswald, Träger des Ostseegymnasiums mit Grundschule und Orientierungsstufe, wollte dies nicht. „Wir haben den Glasfaseranschluss seit März 2021 – und zwar selbst finanziert“, sagt Geschäftsführerin Barb Neumann.

Von Petra Hase