Schnelles Internet für Schulen in Vorpommern-Greifswald

Mit dem „Digitalpakt Schule“ unterstützen Bund und Länder die Schulen bei der Digitalisierung: Mecklenburg-Vorpommern erhält bis 2024 insgesamt rund 100 Millionen Euro vom Bund. Das Land schießt 10 Millionen Euro als Kofinanzierung zu. In Mecklenburg-Vorpommern profitieren alle staatlichen und freien Schulen vom Digitalpakt und erhalten eine Förderung.

Auch der Landkreises Vorpommern-Greifswald profitiert mit 3,7 Millionen Euro bis zum Jahr 2024. Im Lilienthal-Gymnasium Anklam, im Schloss-Gymnasium Gützkow und in dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Biberburg Anklam sind die Arbeiten an der IT-Infrastruktur sowie der IT-Ausstattung bereits abgeschlossen. Das teilt Anke Radlof, Pressesprecherin des Kreises, mit. Schnelles Internet und digitale Tafeln gehören jetzt zum Schulalltag.

Infrastruktur gefördert

„Die Mittel werden vorrangig in IT-Infrastruktur, also Elektro- und LAN-Verkabelung und in die IT-Ausstattung, wie beispielsweise Server, WLAN-Technik, digitale Tafeln und Flipcharts, Dokumentenkameras, digitale Endgeräte und in die zugehörige Aufbewahrungstechnik investiert“, erklärt Radlof.

An weiteren Schulen im Kreis haben die Modernisierungsarbeiten bereits begonnen. Dazu gehören die Randow-Schule Löcknitz (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung), die Kleeblattschule in Anklam und die Schlossbergschule in Pasewalk (Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen). Für die Förderschulen Eggesin, Greifswald, Behrenhoff, Ferdinandshof, Zirchow und das Gymnasium in Löcknitz haben die Planungen begonnen. 2022 kommen sechs weitere Schulen hinzu.

Schüler bekommen Laptops

„Weiterhin wurden aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen und Schüler insgesamt 1040 iPads und 90 Notebooks angeschafft, die den Schulen in Trägerschaft einerseits für die Ausleihe an bedürftige Kinder zur Verfügung stehen, aber auch für den Unterricht genutzt werden können, wenn die Schulen in Präsenz sind“, ergänzt Anke Radlof.

Als Förderbetrag standen rund 424 000 Euro zur Verfügung. Alle 18 Schulen in Trägerschaft des Landkreises konnten entsprechend ausgestattet werden. Die gleiche Summe steht für die Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer mit Laptops bereit.

