Greifswald

In den Räumen des Störtebeker Braugasthauses und am Fischmarkt stehen seit dem Wochenende vom dritten Advent zwei neue Standorte für Coronaschnelltests in Greifswald bereit. Die kostenlosen Abstriche gibt es bei den beiden Anbietern jeweils ohne Termin.

Jeden Wochentag geöffnet

Am Markt 12 neben dem Braugasthaus werden die Tests von Montag bis Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr angeboten. Interessierte müssen einen Personalausweis vorzeigen und vor Ort ihre Daten eintragen. Nach Aussage von Betriebsleiter Eric Förster solle es das Testergebnis in den kommenden Tagen auch per Corona-Warn-App direkt auf das Smartphone geben. In den ersten Tagen bekommen die Getesteten es ausgedruckt auf einem Zettel und können auf das Ergebnis in den Räumen warten. Dort stehen Stühle bereit.

Auf dem Fischmarkt sind Tests unter der Woche bereits früh morgens möglich: Montag bis Donnerstag von 7 bis 20 Uhr, Freitag von 7 bis 21 Uhr. Am Sonnabend: 9 bis 21 Uhr und am Sonntag 9 bis 20 Uhr.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Teststation ist in einem Container untergebracht, auf das Ergebnis müssen die Getesteten draußen warten. Das Testzertifikat soll es laut Betreiber Johannes Völsgen ab kommender Woche auch digital geben. „Wir wollen mit dem zentralen Standort auch die Gastronomie unterstützen, damit Kunden nur einen kurzen Weg zum Testzentrum haben“, sagt er. In der kommenden Woche werde er zusätzlich am Marktkauf in Neuenkirchen kostenlose Coronaschnelltests anbieten.

Von Christopher Gottschalk