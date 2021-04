Schnelltests in MV: Einmal pro Woche kostenlos – oder auch häufiger?

Greifswald

Kostenlose Schnelltests für alle: Um gegen die weltweit grassierende Corona-Pandemie vorzugehen, können sich seit dem 8. März alle Bürger auf das Coronavirus testen lassen. Während die neue Teststrategie anfangs nur schleppend im Landkreis Vorpommern-Greifswald umgesetzt werden konnte, gibt es mittlerweile allein in der Hansestadt insgesamt fünf Anlaufstellen, die Antigentests durchführen.

Doch wie oft können sich die Menschen in MV generell pro Woche kostenlos testen lassen? In der Testverordnung des Bundes sorgt das Wort „mindestens“ für Verwirrung. Wörtlich heißt es: „Testungen nach § 4a (Anm. der Redaktion: das ist die ‚Bürgertestung‘) können im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden“.

Bedeutet: Solange genügend Schnelltests zur Verfügung stehen, gibt es keine Beschränkung, wie oft sich jemand testen lassen möchte.

Ausgleich bei der Inanspruchnahme der kostenlosen Tests

Das bestätigt auch das Gesundheitsministerium MV auf OZ-Anfrage. Denn ein negatives Testergebnis ist unter anderem Voraussetzung für einen Friseur- oder Kosmetiktermin und muss auch in bestimmten Bereichen des Einzelhandels vorgelegt werden. „Es besteht die Möglichkeit, dass sich Bürger gar nicht und andere häufiger testen lassen, beispielsweise bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung, die ein negatives Testergebnis erfordert“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Die Kosten für die Schnelltests übernimmt der Bund. Wie viele Menschen die kostenlosen Schnelltests in Vorpommern-Greifswald in Anspruch nehmen, darüber könne das Ministerium keine Aussage treffen.

Testzentren sind untereinander nicht vernetzt

In der Hansestadt sind die kostenlosen Testmöglichkeiten zum Teil sehr gefragt. In Kooperation mit der Stadt eröffnete die Greifswalder Unimedizin zwei Testzentren – eines befindet sich in der Alten Mensa am Schießwall, das zweite wurde vergangene Woche auf dem Fischmarkt eröffnet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Termine, die aktuell im Minutentakt vergeben werden, können online gebucht werden. Am Freitag gibt es nur noch wenige freie Termine. Möglicherweise aufgrund von Familienbesuchen am Wochenende. Auch viele andere Testzentren in der Hansestadt setzen auf die Onlineterminvergabe. Vernetzt sind die Testzentren untereinander jedoch nicht. Das bedeutet, dass es auch keine Kontrollen darüber gibt, wie oft sich eine Person pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lässt.

Von chl