Greifswald

Seit verifizierte Schnelltests Geld kosten, will sie so recht niemand mehr. Aber bedeutet das auch, dass sie niemand bräuchte? Nicht nur Impfgegner, auch Menschen mit Krankheiten, die eine Impfung verbieten und Minderjährige sind auf die Tests angewiesen. Ob die sich ihre Zertifikate vom Arbeitgeber holen, ist mindestens zweifelhaft. Was ein politisch gewollter Anreiz zur Impfung werden sollte, droht als Fiasko zu enden und Menschen auszuschließen, die eh schon benachteiligt sind.

Es drohen weite Wege und zusätzliche Anstrengungen für Menschen, die auf den Weihnachtsmarkt bei entsprechender Corona-Ampel zum Friseur oder anderen Dienstleistern wollen. Die politische Strategie war es, von Anfang an die Schnelltests über Ärzte, Apotheken und die freie Wirtschaft abzuwickeln – die Ärzte und Apotheken konnten den Bedarf nicht decken und der freien Wirtschaft wurde nun der einzige Anreiz für die Testzentren genommen: Rentabilität. Die Strategie ist futsch und der kommende Winter wird ungewiss.

Von Philipp Schulz