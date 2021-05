Schnorrer-Storch und Pöbel-Alpaka: Kurioses aus dem Greifswalder Tierpark

Greifswald

Achtung, diese Kulleraugen täuschen: So drollig wie Kapuzineräffchen Max auch wirken mag, so faustdick hat er es hinter den Ohren. Und er ist nicht der einzige Vertreter des Greifswalder Tierparks, der in der Vergangenheit für die ein oder andere kuriose Geschichte gesorgt hat.

Nicht nur Menschen auch Tiere können ungewöhnliche Verhaltensweisen an den Tag legen. So wie eine Storchendame des Parks, die im vergangenen Sommer zum Stadtgespräch wurde. Seelenruhig stolzierte sie regelmäßig über den Greifswalder Marktplatz und schnorrte Restaurantbesucher im Außenbereich nach Futter an. Obwohl Insekten und Würmer ganz oben auf der Adebar-Menükarte stehen, hatte es die Storchendame für ihren frisch geschlüpften Nachwuchs auf Pizza, Schnitzel und Co. abgesehen.

Verliebter Alpaka sieht rot

Das Alpaka-Männchen Gusti gehört zu den Lieblingen im Greifswalder Tierpark. Nachdem seine Mutter 2018 verstarb, wurde er liebevoll mit der Flasche von den Tierpflegern aufgezogen und lässt sich heute gern von den Besuchern streicheln. Dass nicht alle seine Artgenossen so handzahm sind, musste Cheftierpfleger Frank Tetzlaff mehrfach am eigenen Leib erfahren.

Das Alpaka-Männchen Kimi, das 2006 zum Tierpark stieß, zeigte sich zunächst von seiner besten Seite, war sogar Teil der Tiershow und ließ sich an de Leine führen. „Aus Ulm hatte ich eine Stute für ihn geholt. In die hat er sich gnadenlos verliebt“, blickt Tetzlaff zurück. Von da an änderte sich sein Verhalten, er wurde aggressiver, begann zu spucken und zu beißen.

Doch ein unangenehmes Ereignis ist dem Cheftierpfleger besonders gut in Erinnerung geblieben: Nachdem Kimis Traumfrau ein Fohlen bekommen hat, wurden sie separat im Stall untergebracht. „Ich wollte zu einer Veranstaltung, war in Schlips und Bilderbogen und schaute nochmal nach dem Jungtier. Ich hatte nicht bedacht, dass Kimi zwar nicht reinkommt, aber von draußen reingucken kann. In dem Moment hat er mich von oben bis unten vollgekotzt.“ Nachdem Kimi begann, auch die Besucher zu bepöbeln und zu bespucken, wurde er 2013 in eine Privatzucht übergeben.

Nicht jedes Alpaka zeigt sich immer von seiner besten Seite. Das musste Cheftierpfleger Frank Tetzlaff schon persönlich erleben. Quelle: Christin Lachmann

Pfau bekommt Abreibung von den Dingos

Auch die Pfauen im Tierpark zeigen sich manchmal von ihrer rüpelhaften Seite gezeigt. Vor allem dann, wenn sie einen Konkurrenten wittern – auch wenn es sich bei diesem lediglich um das eigene Abbild handelt, das sich in der Autotür widerspiegelt. So wurde so manche Fahrzeugtür Opfer der prächtigen Vögel: „Das waren dann nicht nur kleine Kratzer, die man hätte wegwischen können“, sagt Tetzlaff.

Auch auf die neuen tierischen Mitbewohner haben es die Pfauen regelmäßig abgesehen, berichtet der Cheftierpfleger: „Sie sitzen dann praktisch daneben, verdrehen den Hals, machen einen Buckel und piken sie dann. Als wir neue Trauerschwäne hatten, haben sie die erst mal maßgenommen.

Gleiches galt für die Maras, Wasserschweine und damals für die Kängurus. Das geht dann auch erst mal eine Zeit lang so, bis sie wieder ablassen.“ Nur bei den Dingos ging die Piks-Attacke für einen Pfau nach hinten los, nachdem er sich in ihr Gehege begeben hat.

Die Pfauen des Tierparks haben es vor allem auf die Neuankömmlinge abgesehen. Quelle: Christin Lachmann

Ulli der Uhu ruft Polizei auf den Plan

Dass so manches Tier die passende Gelegenheit nutzt, um die Gegend außerhalb des Tierparks zu erkunden, ist schon so manches Mal vorgekommen. Der heute 33-jährige Kapuzineraffe Max schlich sich Mitte der 1990er Jahre unbemerkt aus dem Käfig.

Er schaffte es bis in die Küche der Frauenklinik, die sich damals noch in der Loeffler-Straße befand, und veranstaltete Remmidemmi: „Ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Schwester versucht hat, ihn einzufangen und dann gebissen wurde. Sie fand es aber nicht schlimm und sagte, dass nicht jeder von sich behaupten kann, von einem Affen gebissen worden zu sein“, sagt Tetzlaff.

Dass sich Max von seiner Affen-Bande überhaupt soweit entfernte, liege daran, dass er eine Handaufzucht ist und so an den Menschen gewöhnt sei, erklärt der Cheftierpfleger. Der Ausflug von Max war jedoch nur kurzweilig. Freiwillig ließ er sich wieder zu seiner Gruppe zurückbringen.

Auch das Aushängeschild des Tierparks Ulli der Uhu, der tagsüber für ein paar Stunden draußen herumfliegen darf, kam schon so manches Mal nicht wieder pünktlich nach Hause und rief die Polizei auf den Plan, nachdem er es sich auf einem Straßenschild in der Innenstadt gemütlich gemacht hatte. Übrigens ist die Storchendame auch in diesem Jahr wieder in der Nähe der Innenstadt auf Futtersuche unterwegs, obwohl die Restaurants geschlossen sind.

Von Christin Lachmann