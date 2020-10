Schwerin

Schockierende Prognose für Corona-Infektionen in MV: Würde sich das Infektionsgeschehen und Verhalten der Menschen weiter wie bisher entwickeln, gäbe es Anfang 2021 massive Probleme bei der Versorgung von schwer Erkrankten mit Intensivbetten in Kliniken des Landes.

Laut einer Modellrechnung des Greifswalder Bioinformatikers Prof. Lars Kaderali könnte die Corona-Kurve bis März bei mehr als 100 000 Infizierten und gut 3400 Patienten auf Intensivstationen landen, wovon 2500 beatmet werden müssten. Zum Vergleich: MV-weit gibt es derzeit laut Gesundheitsministerium 430 Intensivbetten, 135 für Covid-19-Patienten reserviert.

Staatskanzlei: Modell eine wichtige Grundlage

Die Daten von Kaderalis lenken offensichtlich das aktuelle Handeln der Regierung, damit die Entscheidung zum Lockdown ab 2. November. Es sei „eine von vielen wichtigen Grundlagen“, heißt es aus der Staatskanzlei. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat sich am Donnerstag im Landtag auf die Greifswalder Modellrechnung bezogen und festgestellt: Bis heute seien die Vorhersagen recht zutreffend.

Am Donnerstag gab es in MV 132 Neuinfektionen, der Inzidenzwert – Zahl der Fälle auf 100000 Einwohner binnen sieben Tagen – stieg auf 37,9 (Modell: 88 und 33,4). Heißt: Die Realität schlägt sogar die Prognose. Die Zahl der mit Corona Verstorbenen im Land stieg um einen auf 23. Gesamtfälle seit März: 2618. Ludwigslust-Parchim ist als zweiter Landkreis jetzt Risikogebiet.

Ginge die Ausbreitung des Virus in dieser Weise weiter, wäre ganz MV laut Modell am 7. November Corona-Risikogebiet. Ende November wären es dann mehr als 130. „Wir müssen verhindern, dass die Intensivbetten vollaufen“, so Schwesig.

Seit Februar berechnen die Wissenschaftler um Prof. Kaderali die Corona-Zahlen. Entstanden sei ein komplexes Modell, das in die Zukunft gerichtet ist. Auf der Basis von Entwicklungen sei seit August ein Reproduktionsfaktor R von 1,5 verwendet worden. Heißt: Jeder Infizierte steckt statistisch betrachtet eineinhalb weitere Menschen an. Dieses „exponentielle Wachstum“ sei die Gefahr, so Kaderali.

Laut Studie stellen die Zahlen gar das „Best Case“-Szenario dar, die günstigste Entwicklung. Denn stiegen die Corona-Zahlen weiter, verlören die Gesundheitsämter wohl den Kampf bei der Nachverfolgung der Infektionen. Kaderali: „Es könnte schlimmer kommen.“

„Geht es so weiter, reichen bald die Intensivbetten nicht mehr“

„Mit dem Modell können gute Vorhersagen für kurze Zeiträume erzielt werden“, erklärt der Bioinformatiker. Ab einem Monat sollte „entsprechend vorsichtig“ interpretiert werden. Wichtig sei aber die Erkenntnis: „Geht es so weiter wie bisher, wird die Kapazität von Intensivbetten nicht ausreichen.“ Egal, ob im Januar oder März. Daher seien die massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben richtig.

So argumentiert auch die Landesregierung. Die Neuinfektionen hätten sich binnen sieben Tagen verdoppelt, die Zahl der Intensivpatienten in zehn Tagen, so Schwesig. Daher müsse der November zum „Wellenbrecher“ werden. Ab Montag sollen Restaurants, Hotels oder Fitnessstudios schließen, Freizeitsport im Team tabu sein. Die Zahl der Kontakte zwischen Menschen solle sich bis Ende November um 75 Prozent verringern. Schwesig: „Wir müssen frühzeitig und entschlossen handeln. Es kommt auf jeden an.“

