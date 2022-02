Schock in Gützkow: Wehrführer bei Einsatz schwer verletzt

Gützkow

Dramatische Szenen am Sonnabend gegen Mittag an der Autobahnauffahrt Gützkow am Kreuzungspunkt Bundesstraße 111: Auf dem Weg zu einem Einsatz auf der A20 verunglückt ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gützkow. Wehrleiter Stefan Knoll, der als Beifahrer vorn im Führerhaus sitzt, erleidet schwerste Verletzungen. Der 34-jährige Familienvater wird eingeklemmt, muss aus dem Fahrzeug herausgeschnitten und per Rettungshubschrauber in die Klinik transportiert werden. Der 22-jährige Fahrer des Gerätewagens aus Gützkow wurde leichtverletzt. Drei weitere Kameraden kommen im Laufe der folgenden Stunden noch in eine Klinik. Das Löschfahrzeug und ein Mannschaftswagen der Freiwilligen Feuerwehr Bandelin sind zerstört. Ein Kleintransporter, der nach ersten Erkenntnissen den Unfall verursachte, ist nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden in Höhe von 250 000 Euro. Die Kreuzung wird von den Einsatzkräften über viele Stunden gesperrt. Nichts geht mehr. Was war passiert?

Bei einem Einsatz am Sonnabend gegen Mittag verunglückte die Feuerwehr Gützkow auf der Kreuzung b111/Autobahnauffahrt Gützkow. Quelle: Petra Hase

Vizelandrat: „Es ist der absolute Supergau“

„Es ist der absolute Supergau, wenn eine Feuerwehr beim Einsatz selbst zu Schaden kommt, Kameraden verletzt werden“, zeigt sich Dietger Wille, Vizelandrat von Vorpommern-Greifswald, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG tief betroffen. Der Dezernent, selbst Feuerwehrmann in seiner Gemeinde, ist gegen Mittag bei einem Einsatz in Pelsin tätig, als ihn die schreckliche Nachricht erreicht und er zum Unfallort eilt. Laut Polizei kollidierte ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer aus Richtung Jarmen gegen 13 Uhr mit dem Gerätefahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gützkow. „Das LF 16 befuhr mit Blaulicht und Sirene die Kreuzung, als es zur Kollision kam. Der Hyundai schoss durch den Aufprall zurück, das Löschfahrzeug hingegen kollidierte mit der Ampelanlage“, sagt der Einsatzleiter der Polizei vom Revier Wolgast, Kommissar Robin Schiemann. Das Löschfahrzeug trifft es so stark, dass der Ampelmast sich ins Führerhaus schiebt und die Frontscheibe dabei völlig zersplittert. „In Folge dessen erlitt auch ein Gruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bandelin, das an der Auffahrt zur A20 wartete, ebenfalls Schaden: Der Ampelmast kippte auf das Fahrzeug.“

Zeitweise waren 51 Kameraden mehrerer Wehren im Einsatz. Quelle: Petra Hase

Geistesgegenwärtig mit angepackt

Der Schock bei den Feuerwehrmännern aus Gützkow und Bandelin sitzt tief. Trotzdem funktionieren sie, wollen ihren Kameraden so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug retten, packen sofort mit an. „Wir haben begonnen, ihn aus der Fahrerkabine herauszuschneiden, wurden dann aber von der Berufsfeuerwehr Greifswald abgelöst“, erzählt später Frank Liebert. Der 39-Jährige saß im selben Fahrzeug wie Stefan Knoll, hatte Glück, wurde nicht verletzt.

Nicht nur die Männer der Berufsfeuerwehr Greifswald eilen zur Hilfe. Notärzte sowie Rettungsteams fahren zum Einsatzort, auch die Freiwilligen Feuerwehren Dersekow und Lüssow sowie die Führungstruppe des Amtes Züssow und die Brandschutzdienststelle der Feuerwehrtechnischen Zentrale werden alarmiert und leisten Unterstützung. „Nach unserem Eintreffen haben wir die Kameraden aus Gützkow und Bandelin erst einmal im Pendelverkehr weg vom Unfallgeschehen nach Gützkow ins Gerätehaus gebracht“, sagt Thomas Putzar, der als Wehrleiter der FFW Dersekow die weitere Koordination übernimmt. Laut Ronny Krüger, Einsatzleiter der Führungstruppe, sind zeitweilig bis zu 51 Feuerwehrkräfte vor Ort.

Vizelandrat Dietger Wille (links) und Einsatzleiter Thomas Putzar, Wehrleiter der FFW Dersekow. Quelle: Petra Hase

Warten auf Abschleppfahrzeuge

Nachdem die Verletzten abtransportiert waren, beginnt das Aufräumen der Kreuzung. Das Abschleppfahrzeug, das den Hyundai mitnimmt, kommt relativ zeitnah. Länger braucht ein Spezialfahrzeug, das das große Löschfahrzeug bergen soll. Auch die Straßenmeisterei wird alarmiert, um die Ampelanlage abzuschalten. Über Stunden warten Autofahrer aus allen Richtungen, um die Kreuzung passieren zu können. Doch das Reinigen des großen Knotenpunkts, die Aufnahme der Gefahrstoffe, braucht Zeit. Einheimische nutzen Umwege über die Dörfer.

Auf der Kreuzung B111 zur Autobahnauffahrt Gützkow kam es am Samstag zu einem folgenschweren Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Gützkower Feuerwehr. Quelle: Petra Hase

Derweil hat Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse Helfer in das Gerätehaus versammelt, um den Feuerwehrleuten Beistand zu geben. „Ich wurde kurz nach dem Unfall angerufen und trommelte dann einige Leute zusammen, darunter Pastor Jeromin und meinen Stellvertreter André König. Auch Bärbel Krohn half, Kaffee zu kochen und alle mit Essen zu versorgen. „Alle haben zu tun, den Schock zu verarbeiten. Mein Mitgefühl gilt Stefan Knoll und seiner Familie. Ich hoffe, dass er bald wieder auf dem Damm ist“, sagt Dinse.

Gerade wird der Hyundai, der gegen das feuerwehrfahrzeug fuhr und nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Unfall verursachte, abgeschleppt. Quelle: Petra Hase

Fast 40 Einsätze seit Jahresbeginn

Noch am Abend zuvor saß sie mit der Wehr im selben Haus bei deren Jahreshauptversammlung beisammen. „Stefan berichtete, dass unsere Wehr in diesem Jahr bereits 31 Einsätze hatte, die meisten davon wegen der Stürme. Im ganzen vorigen Jahr waren es 36“, würdigt die Bürgermeisterin das Engagement der freiwilligen Helfer. Am Tag darauf sollten es mit dem Sturmtief Zeynep und seinen Auswirkungen noch einmal sieben Einsätze werden, bevor der folgenschwere Unfall geschieht.

Feuerwehrmann Frank Liebert findet es gut, dass die Psychosoziale Notfallversorgung, kurz PSNV, nach Gützkow kam. „Um das Ereignis zu verarbeiten, sind solche Gespräche hilfreich“, sagt er.

Bandeliner auf A20 im Einsatz

Auch die Bandeliner Feuerwehrleute nutzen dieses Angebot der Seelsorge. „Ich war mit einem Teil meiner Leute bereits beim Unfall auf der A20, als es auf der Kreuzung krachte und auch unser MTW dort Schaden nahm“, berichtet Wehrleiter Werner Guhl. Auf der Autobahn, zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Greifswald in Fahrtrichtung Lübeck, hatte sich gegen 13 Uhr ein Zusammenstoß ereignet. „Sechs Fahrzeuge waren darin verwickelt“, so Guhl.

Einsatzleiter Ronny Krüger von der Führungsgruppe des Amtes Züssow. Quelle: Petra Hase

Laut Polizeimitteilung verlor ein aus Rostock stammender Autofahrer aufgrund eines plötzlich einsetzenden Hagelschauers die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Straße zum Stehen. Ein anderer Autofahrer dänischer Herkunft wich zunächst aus, doch dann wurden weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Polizei spricht von zwei schwer- und zwei leichtverletzten Personen. Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und Notärzte kamen zum Einsatz.

Werner Guhl, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bandelin. Quelle: Petra Hase

In Vargatz drohten Tannen auf ein Garagendach zu stürzen, die FFW Bandelin kam zum Einsatz. Quelle: Petra Hase

Mehrere Einsätze wegen umkippender Bäume

Vor diesem schweren Crash hatten die Bandeliner Kameraden unter Leitung von Werner Guhl bereits mehrere andere Einsätze absolviert. „Der erste Alarm kam 3.55 Uhr. Auf der Landesstraße 35 waren eine reihe von Eschen auf die Fahrbahn gekippt“, so Guhl. Danach folgte für die 16 Einsatzkräfte in zwei Fahrzeugen ein Einsatz auf den anderen. Auch nach Vargatz wurden sie gerufen. Bei Heike Olejnik drohten am Morgen große Tannen auf das Garagen- und Schuppendach zu stürzen. „Ich habe ganz schön geschwitzt“, sagt die 60-Jährige, am Ende heilfroh, als die Feuerwehr zur Hilfe eilte und Schlimmes verhinderte.

Die Feuerwehr Bandelin beim Einsatz in Vargatz. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase