Greifswald

Das Segelschulschiff „Greif“ liegt manövrierunfähig vor dem Hafen von Greifswald-Wieck. Die Schonerbrigg sei am Nachmittag bei ihrer Rückkehr von einer Ausflugstour auf Grund gelaufen, bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Sonntag Informationen der OSTSEE-ZEITUNG. Ursache sei ein Defekt des Verstellpropellers. Das Schiff mit einem Tiefgang von 3,60 Meter liegt etwa 300 Meter vor der Hafeneinfahrt. An Bord befinden sich neben fünf Besatzungsmitgliedern auch rund 45 Gäste. Die Gäste bleiben zunächst an Bord. Niemand sei zu Schaden gekommen. Es sei professionelle Hilfe angefordert worden, um die Schonerbrigg in den Hafen zu schleppen. Das Flaggschiff der Hansestadt war am Vormittag im Rahmen des Fischerfestes zu einem Tagestörn auf die Ostsee ausgelaufen. Bei seiner Rückkehr ging der Verstellpropeller kaputt. Zur Höhe des Schadens kann das Seesportzentrum Greif als Betreiber noch keine Angaben machen.

Martina Rathke