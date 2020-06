Lubmin

Dichter Nebel lag gestern Mittag über der Kaianlage, trübte aber nicht die Freude von Axel Vogt. Der Lubminer Bürgermeister ließ für seine Gäste gut gelaunt unter freiem Himmel die Sektkorken knallen. Der Grund: Brunsbüttel Ports, ein Unternehmen der renommierten, in Schleswig-Holstein, Hamburg und Schweden an bislang 16 Standorten agierenden Schramm Group, übernimmt als Betreiber zum 1. Januar 2021 den Industriehafen Lubmin. Dessen neuer Name: „ Lubmin Ports“. Am Freitag wurde offiziell der Vertrag zwischen dem Zweckverband „Energie- und Technologiestandort Freesendorf“ (ETF) als Eigentümer und bisheriger Betreiber des erst 2006 eröffneten Industriehafens und der Brunsbüttel Ports GmbH unterzeichnet. Die Kooperation soll perspektivisch zu mehr Ansiedlungen von Gewerbe, mehr Arbeitsplätzen und einem höheren Umschlag führen. Letzterer lag 2019 bei rund 58.000 Tonnen.

Ausschreibungsverfahren begann 2018

„Mit Brunsbüttel Ports haben wir ein engagiertes und erfahrenes Unternehmen mit hoher Fachkompetenz für unseren Hafenstandort im Industriegebiet Lubminer Heide gewinnen können“, sagte Axel Vogt, Vorsteher des Zweckverbandes ETF. Lange Jahre habe der einst vom Land MV mit 35 Millionen Euro geförderte Hafen von den Energie-Großprojekten wie Nordstream und 50 Hertz profitieren können, schrieb schwarze Zahlen. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei etwa einer Million Euro. Die drei im Zweckverband zusammengeschlossenen Gemeinden Lubmin, Kröslin und Rubenow konnten sich auch über Gewinnausschüttungen freuen. „Aber es war absehbar, dass dieses Projektgeschäft endlich ist. Daher haben wir bereits 2016 begonnen, uns über Alternativen Gedanken zu machen“, erinnerte Vogt.

Bürgermeister und Zweckverbandsvorsteher Axel Vogt und Frank Schnabel bei der Vertragsunterzeichnung. Quelle: ZV ETF

Sie mündeten schließlich vor zwei Jahren in einer europaweiten Ausschreibung. Unter fachkundiger Beratung und Begleitung des Unternehmens CPL gab es ein mehrstufiges Auswahlverfahren, an dessen Ende nun die Vertragsunterzeichnung mit der Brunsbüttel Ports GmbH stand. „Die Referenzen waren nicht zu toppen“, so CPL-Geschäftsführer Nils Heine, „das Unternehmen ist einer der leistungsfähigsten Hafenbetreiber Norddeutschlands. Mit seiner Vision hoffen wir, Lubmin zu einem prosperierenden Hafenstandort ausbauen zu können.“

Schweden mit Lubmin verbinden

„Meine Vision ist, Schweden mit Lubmin zu verbinden“, verrät Frank Schnabel, Geschäftsführer der Schramm Group. Der Hafen am Greifswalder Bodden sei eine ideale Ergänzung zum bestehenden Portfolio des maritimen Dienstleisters. „Mit dem Lubmin Port werden wir unsere Aktivitäten im Ostseeraum, in dem wir mit unseren schwedischen Standorten bereits seit mehr als drei Jahren aktiv sind, weiter stärken und Synergien zwischen unseren Standorten schaffen“, ist Schnabel überzeugt.

Der Industriehafen Lubmin von oben. Quelle: ZV ETF

Es gibt keine Denkgrenzen

Über Details mag er noch nicht reden. Versprechungen sind nicht sein Ding. Bis zum Start im Januar gelte es, am Konzept zu feilen. Deshalb lässt er konkrete Fragen nach avisierten Umschlag- und Mitarbeiterzahlen vorerst unbeantwortet. Ziel sei es auf jeden Fall, langfristig zu investieren. Es gehe um Ansiedlungen, die dauerhaft vom Standort aus agierten. „Unsere Idee in der Firmengruppe ist es, Universalhäfen zu betreiben“, sagte Schnabel. Während sich viele andere Standorte auf Automobile, Holz, Schüttgüter oder weitere Produkte spezialisierten, setze man auf eine breite Herangehensweise. Machbar sei, was erlaubt ist. Es gebe keine Denkgrenzen, nichts sei ausgeschlossen. Die jüngste Entwicklung des bereits 1926 als kleiner Festmacherbetrieb gestarteten Unternehmens gibt ihm recht: „Als ich vor zwölf Jahren als Geschäftsführer einstieg, hatten wir 100 Mitarbeiter. Heute sind es 500“, sagte er. Den Erfolg begründet Schnabel zugleich mit der Art der Geschäftsführung: „Wir sind inhabergeführt. Kein Konzern. Kein Vorstand.“ Die Entscheidungen treffe er gemeinsam mit dem Inhaber und Geschäftsführer Hans Helmut Schramm, „und zwar sehr schnell und sehr flexibel.“

Der Industriehafen Lubmin, im Bildvordergrund die EWN GmbH. Quelle: ZV ETF

Viel freie Ansiedlungsfläche

Mitbewerber, von denen es in Vorpommern mit den Häfen Mukran, Vierow, Wolgast, Ladebow, Stralsund und Ueckermünde eine ganze Reihe gibt, fürchte er nicht. „Wir bringen ein ganzes Netzwerk mit und einen großen Kundenstamm, der Nordeuropa abdeckt“, so der Geschäftsführer. Mit den sechs Liegeplätzen am 855 Meter langen Kai, den Freilagerflächen und der Anbindung an Schiene sowie Straße sei in Lubmin ein guter Start zu machen. Das angrenzende Gewerbegebiet mit rund 120 Hektar Fläche biete zudem ausreichend Raum für Ansiedlungen. „Nur etwas über die Hälfte davon ist bislang belegt“, sagte Axel Vogt. Die Vertragsunterzeichnung, an der unter anderem auch Holger Dinse, zweiter Zweckverbandsvorsteher und Bürgermeister von Kröslin, sowie Bernd-Ulrich Knorr, Rubenows Bürgermeister, teilnahmen, sei daher ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der maritimen Wirtschaft in der Region und im ganzen Land.

Brunsbüttel Ports Die Brunsbüttel Ports GmbH ist ein Unternehmen der inhabergeführten Schramm Group. Die Gesellschaft ist Eigentümer und Betreiber der Hafengruppe Brunsbüttel mit dem Elbehafen, dem Hafen Ostermoor und dem Ölhafen, Betreiber der Häfen Rendsburg Port und Glückstadt Port sowie Logistikdienstleister an fünf Logistikstandorten in Hamburg und Brunsbüttel. Des Weiteren ist Brunsbüttel Ports seit März 2017 Betreiber von drei Hafenterminals in Söderhamn an der Ostküste Schwedens und Logistikdienstleister für Schiffsumschlag auf den Hafenanlagen von drei weiteren Industriekunden in Schweden. Die gesamte Firmengruppe beschäftigt 500 Mitarbeiter.

Von Petra Hase