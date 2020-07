Schrebergärtnern für Anfänger: Greifswalder OZ-Autoren starten im Kleingarten durch

Greifswald

„Das geht doch noch, oder?!“ Wie oft dieser Satz beim tagelangen Entrümpeln gefallen ist, wissen wir nicht mehr. Nur so viel: Es ist erstaunlich, wie viele alte Fenster, Holzbretter, Schränke, Tische, Tapeten, Rasenmäher, Metallstangen, Möbel, (Elektro-)Schrott, Schutt, Dreck und nicht mehr identifizierbares Zeug in, neben, vor und hinter so einem kleinen Gartenhäuschen samt Schuppen passen. Die anfängliche Euphorie, nachdem wir die Schlüssel zu unserem ersten eigenen Schrebergarten erhalten haben, begruben wir etwas unter dem immer größer werdenden Haufen Sperrmüll.

Die Corona-Pandemie bescherte den Kleingartenanlagen in der Hansestadt in diesem Jahr eine besonders hohe Nachfrage nach den kleinen grünen Oasen. Doch allzu viele freien Flächen gibt es nicht mehr. Und bei denen müssen Interessenten Kompromisse eingehen: Entweder sind die Lauben „stark renovierungsbedürftig“ (man könnte auch „reif für den Abriss“ sagen) oder die Kosten für die Übernahme sind abschreckend.

Keine Ahnung von Garten-Pflanzen

Ins gemachte Nest wollten wir uns nicht setzen. Nein, wir wollen neu anfangen, ausprobieren, Fehler machen, lernen. Nur die Laube sollte in einem einigermaßen brauchbaren Zustand sein. Wir hatten Glück: Unsere Vormieterin hatte Greifswald verlassen, wollte ihren Garten loswerden. Liebe auf den ersten Blick war es nicht, auf den zweiten entstand auch nur wenig Sympathie. Doch wir ließen die Fantasie auf den zugewucherten 500 Quadratmetern toben. Vor dem inneren Auge sahen wir blühende Beete, Unmengen an Ernte und uns selbst nach getaner Arbeit auf der Hollywood-Schaukel im Sonnenuntergang sitzen. Also, nur Mut!

Zugegeben: Von Pflanzen haben wir keine Ahnung. Aber als Gärtner kommen die wenigsten zu Welt. Doch bevor es an die Beete ging, hieß es erst einmal entrümpeln und dafür sorgen, dass der Schrott wegkommt. Danke an die Helfer! Dann einmal kräftig mähen und die Sache sieht schon ganz anders aus. Damit aber nicht nur Arbeit, sondern auch Freude Einzug hält, haben wir eine rostige Schubkarre zu einem blumigen Deko-Teil verzaubert. Was da drin wächst? Äh... Lavendel auf jeden Fall. Der riecht so schön. Das andere sind Hortensien. Und dann noch irgendwas. Wie gesagt: Wir lernen erst langsam alles kennen.

Ein Muskelkater des Todes, leichter Sonnenbrand und ein paar Insektenstiche: Es sind die Folgen nach den ersten beiden Wochen des Schrebergärtner-Daseins. Immerhin können wir schon den grünen Daumen schwingen und ein paar Erfolge sehen: Ein Beet haben wir etwas erneuert, die Kartoffelpflanzen rausgerupft und stattdessen nun ein paar Blumen und Pflanzen (Welche? Äh... keine Ahnung) auf das große und ansonsten freie Feld eingepflanzt.

Pavillon und Gartenlounge zusammenzimmern

Erste Bekanntschaften mit unseren neuen Nachbarn haben wir auch schon geschlossen. Alle supernett und entspannt. Die wiederum erzählten uns, dass bereits sehr viele Leute in diesem Garten ihr Glück versuchten. Ihre wohlwollenden Blicke bestärken unsere Zuversicht, dass wir das schon hinbekommen. Als Nächstes auf der To-do-Liste steht der Gartenpavillon. Bisher ist er nichts weiter als ein altes, zugewachsenes Gestänge. Wenn alles fertig ist, soll da mal eine aus Paletten gezimmerte Lounge stehen, wo wir dann selbst gemachte Limo schlürfen und uns gegenseitig auf die Schultern klopfen.

Eine wichtige Frage, die wir noch vor uns herschieben: Was sollen oder besser wollen wir anbauen? Noch im Juli könnte man Radieschen, Rucola, Dill und Rettich aussäen, sagt Google. Wollen wir darauf hören? Oder auf den Ratschlag der Eltern? Der Bekannten? Der Profis im TV? Der Zeitschriften? Auch im Blumenbereich ist wohl noch einiges möglich. Bloß nicht überfordern lassen.

Rasen mähen und Phrasen dreschen

Klar, man kann immer eine Menge machen, gerade jetzt am Anfang. Jeder Handschlag, den wir nach der Büroarbeit oder am Wochenende verrichten, erfüllt uns irgendwie mit etwas Stolz. Richtig schnell wird aus einem brachliegenden Garten kein kleines Paradies, aber darum geht es auch gar nicht. Viele Wege führen nach Rom und die Stadt wurde nicht an einem Tag erbaut.

Von Christin Lachmann