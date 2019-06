Greifswald

Das neue Schüler-Freizeit-Ticket (SFT) ist da. Das Ticket wird ab 1. Juli zum Preis von acht Euro pro Monat angeboten. Es kann in allen Bussen des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis Vorpommern-Greifswald genutzt werden. Es gilt an Schultagen immer ab 14 Uhr sowie an schulfreien Tagen ganztägig in den Bussen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern Greifswald, des Verkehrsbetriebes Greifswald, der Usedomer Bäderbahn, der Anklamer Verkehrsgesellschaft mit Betriebsteil Greifswald Land und des Omnibusunternehmens Pasternak. In den Zügen der Eisenbahnunternehmen wird das SFT noch nicht anerkannt.

Das Schüler-Freizeit-Ticket ist ein gänzliches neues Angebot für die Freizeitgestaltung der Schüler und Auszubildenden im Landkreis. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, das Ticket auf den Weg zu bringen. Damit haben viele Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene im Kreis die Möglichkeit, ihre Freizeit wesentlich flexibler zu gestalten als bisher“, sagte Landrat Michael Sack ( CDU). Der Kreistag Vorpommern-Greifswald hatte die Einführung des Tickets zur Verbesserung der außerschulischen Mobilität am 8. April beschlossen. 95 000 Euro sind dafür im Kreishaushalt für dieses Jahr vorgesehen. Der Kreiselternrat unterdessen fordert weiterhin ein kostenloses Schüler-Freizeit-Ticket.

Wie funktioniert der Erwerb des SFT? Zum Kauf kann beim Busfahrer die Schülermonatskarte vorgezeigt werden, um ein Schüler-Freizeit-Ticket zu erwerben. Schüler und Auszubildende, die keine Monatskarte haben, müssen einen entsprechenden Antrag ausfüllen und ihn von der Schule bestätigen lassen. Mit diesen Antrag gibt es das Ticket dann ebenfalls beim Busfahrer. Der Antrag zum Schüler-Freizeit-Ticket ist auf der Internetseite des Landkreises unter dem Schlagwort „Schülerbeförderung“ abrufbar.

