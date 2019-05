Greifswald

Das war ein farbenfrohes Spektakel: Die Kinder der Klasse 1a der Grundschule „Greif“ bekamen Gelegenheit, einen weißen Bus der Anklamer Verkehrsgesellschaft mbH ( AVG) ganz nach ihrem Geschmack zu bemalen. Und so zieren jetzt bunte Schmetterlinge, Blumen, Strichmännchen und viele andere Motive das Fahrzeug, das im Greifswalder Umland unterwegs ist. Zur Flotte der AVG, die 44 Überlandlinien im Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie den Stadtverkehr in Anklam bedient, gehören rund 70 Busse. Für die Erstklässler mit Klassenlehrerin Anja Mauth war der Ausflug zum Verkehrshof nach Helmshagen sehr spannend, denn auf dem Stundenplan stand an diesem Tag auch Verkehrserziehung. Präventionsbeamter Mario Tschirn vermittelte den Kindern richtiges Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle. Fahrplantechniker Arian Wörpel versprach daher, diese „Busschule“ weiteren Schulklassen vor allem aus dem ländlichen Raum zu ermöglichen.

Petra Hase