Schüler in Greifswald starten trotz Corona in neues Schuljahr

Jungs flachsten miteinander auf dem Schulhof, Mädchen tuschelten auf einer Bank. Zwischen alten Klassenkameraden und Lehrern, die ein „Guten Morgen“ in die Runde riefen, standen aufgeregte Fünftklässler vor ihrem ersten Tag an einer neuen Schule. Am Montag wirkte trotz der Corona-Pandemie vieles normal an der Regionalen Schule Caspar-David-Friedrich.

Greifswalds Schüler lernen wieder in voll besetzten Klassen ohne Mindestabstand und Maske. Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus sind in den Schulgebäuden und auf den Höfen Zutritt, Pausenzeiten, Verhalten und Wege fest geregelt.

Hoffnung auf normalen Unterricht

„Es war anstrengend, das alles vorzubereiten“, sagte Anke Thurow, stellvertretende Leiterin der Regionalen Schule Caspar-David-Friedrich. Die letzten Hinweise aus dem Schweriner Bildungsministerium seien am Freitag eingetroffen. Die Schüler würden wiederholt auf den Mindestabstand und auf die Trennung der Gruppen hingewiesen. „Ich hoffe nun, dass der Unterricht normal läuft und dass wir alle von einer Infektion verschont bleiben“, so Thurow. Während an Grundschulen alle Klassen zu einer definierten Gruppe gehören, bilden an den weiterführenden Schulen mehrere Jahrgänge verschiedene Gruppen.

Lehrerin Anna Kronberg begrüßte ihre Klasse 5c am ersten Tag in der Friedrich-Schule - "Bitte nehmt die Maßnahmen ernst". Quelle: Christopher Gottschalk

ie Fünftklässler wurden in mehreren Durchgängen in der Sporthalle unter Einhaltung des Mindestabstandes begrüßt. Über einen separaten Ausgang gingen die Schüler der 5c zu ihren Plätzen im Klassenzimmer, lernten sich kennen, bekamen ihre Stundenpläne und einen ersten Rundgang durch das Schulgebäude. Zugleich belehrte Anna Kronberg ihre Klasse über versetzte Pausen- und Startzeiten, spielte zudem mit den Kindern das korrekte Händewaschen durch. „Bitte nehmt die Maßnahmen ernst, damit wir hier weiter unterrichten können“, sagte Kronberg.

Schülerin: „Sorge mich nicht um Corona“

Beim 10-jährigen Ole herrschte helle Aufregung. „Aufgestanden bin ich schon um 6 Uhr. Aber das liegt daran, dass es der erste Tag an einer neuen Schule ist, nicht an Corona.“ Gina, ebenfalls in der fünften Klasse, freute sich, dass die Sommerferien endlich vorbei waren und sie zurück in die Schule durfte. „Die Ferien waren ein wenig langweilig, weil man nicht in den Urlaub fahren konnte. Und davor waren wir nur in kleinen Gruppen in der Schule. Wir halten uns an die Hygieneregeln. Um Corona mache ich mir keine Sorgen“, sagte die 11-Jährige.

Eltern bringen ihre Kinder bis an die Eingangstür

An vielen Schulen durften Eltern das Gebäude nicht betreten. Dennoch ließen es sich viele Mütter und Väter an der Käthe-Kollwitz-Grundschule nicht nehmen, ihre Kleinen an ihrem ersten Schultag zu begleiten. „Das Kind war entspannter als die Eltern“, fasst Norman Behm zusammen. „Es ist schon etwas komisch unter diesen Bedingungen.“ Sohn Mads geht ab jetzt in die 1c. „Er wurde an der Tür abgeholt. Dafür wurden vier Eingänge genutzt, wahrscheinlich, damit es nicht zu Wartezeiten kommt.“

Sabine Schattschneider und Norman Behm haben ihren Sohn Mads an der Schultür der Kollwitz-Grundschule abgegeben. Quelle: Anne Ziebarth

Mads Mutter Sabine Schattschneider teilte die Aufregung. „Wir wissen nicht, wo sein Spind ist, haben auch das Klassenzimmer nicht gesehen“, sagte sie. „Das wäre schon schön gewesen. Aber den Schulen sind ja auch die Hände gebunden.“

Verbesserungen im digitalen Unterricht gefordert

Die Informationspolitik der Schule sei aber gut gewesen, es habe einen Elternbrief gegeben, in dem alle wichtigen Infos zum Start mitgeteilt wurden. „Ich denke schon, dass alles glattgeht, solange die Schule stattfindet", sagte ein Vater mit mehreren Kindern in der Grundschule. „Wenn es aber noch einmal zur Schließung kommt und der Unterricht wieder digital stattfindet, muss sich etwas verbessern. Das Angebot war sehr heterogen.“

Lara Bukonewitz (14), Neuntklässlerin am Jahn-Gymnasium, schaut ebenfalls besorgt auf eine mögliche Schulschließung. Die Schüler hätten zwar gelernt, sich zu organisieren und selbstständig zu lernen, doch die persönliche Interaktion mit den Lehrern hätte gefehlt, erklärte sie. Die digitale Plattform für den Distanzunterricht hätte ein schlechtes Interface und zu wenig Speicherplatz gehabt, die Benutzerfreundlichkeit ließe zu wünschen übrig. Die Schule arbeite bereits an einem Ersatz.

Die Schüler Mathilda Lehrkamp (14, vorne) und Steve Lorenz (17) vom Jahn-Gymnasium mit Mund-Nasen-Bedeckungen am Ende des ersten regulären Schultags in der Corona-Krise. Quelle: Christopher Gottschalk

Mund-Nasen-Bedeckung zur Normalität geworden

Lara wünsche sich wieder normalen Unterricht, um verpassten Stoff nachzuarbeiten. „Ich hatte keine Angst wegen Corona, sondern eher, weil der Unterricht im letzten Halbjahr ausgefallen war. Schwer war auch die fehlende Perspektive, wann es wieder normal weitergeht“, blickte sie zurück. Der erste Tag sei ohne Zwischenfälle abgelaufen.

Angesichts der niedrigen Infektionszahlen im Bundesland fühle sich ihr Mitschüler Steve Lorenz (17) sicher. Die Schulleitung versuche alles, um einen sicheren und normalen Schulalltag zu gewährleisten. „Wir in der Oberstufe hatten vor den Sommerferien ja praktisch einen Testlauf. Es ist für uns also schon fast normal geworden“, sagte der Zwölftklässler. Außerhalb der Klassenzimmer sollen Masken angelegt werden und der Mindestabstand zwischen Schülern verschiedener Gruppen eingehalten werden.

Steffen Qual, Lehrer am Jahn-Gymnasium: „Ohne Masken kein vollumfänglicher Unterricht“ Quelle: Christopher Gottschalk

Martin-Schule macht Ausnahme für Eltern

Auf dem Schulhof markiert ein Absperrband verschiedene Bereiche, die Gruppen nutzen verschiedene Eingänge. Maximal fünf Personen gleichzeitig dürfen die Toiletten betreten. Während andere Schulen auf Masken verzichten, setzt das Jahn-Gymnasium auf die Maßnahme, um Präsenzunterricht in vollem Umfang zu ermöglichen. „Ohne die Maskenpflicht könnten wir die hygienischen Vorgaben hier im Haus 1 nicht einhalten“, erklärte Steffen Qual, Mitglied der Schulleitung.

„Letztendlich geht es um unseren Schutz“, stellte Schülerin Lara klar. Während es in der Innenstadt manchmal so wirke, als wäre die Corona-Krise schon vorbei, startet ihr Schulalltag mit klaren Vorgaben und Mindestabständen. Diesen Gegensatz müsse man akzeptieren, sagte sie. „Dass sich Menschen privat treffen, lässt sich natürlich nicht vermeiden“, ergänzte Steve Lorenz.

Im Gegensatz zu den kommunalen Grundschulen durften die Eltern ihre Kinder an der Martin-Grundschule bis in den Klassenraum und zum Sitzplatz begleiten. „Das haben wir vorrangig für die Erstklässler ermöglicht, aber auch weitere Ausnahmen für neue Schüler gemacht“, erklärte Schulleiter Benjamin Skladny. Die Eltern mussten Masken im Schulhaus tragen, auf den Korridoren gab es ein klares Wegekonzept, die Klassenräume wurden intensiv gelüftet. „Schule soll Kindern Spaß machen. Wir haben viele Kinder mit einer geistigen Behinderung, die manche Regeln gar nicht verstehen“, sagte Skladny weiter.

Greta (6) freute sich über den ersten Schultag am Evangelischen Schulzentrum Martin-Schule. Quelle: privat

Lernbegleiter strahlen Ruhe und Freundlichkeit aus

Auch in den kommenden Tagen dürfen Eltern ihre Schützlinge zum Unterrichtsraum in der Martin-Schule begleiten, müssen ihre Kontaktdaten dann allerdings im Schulsekretariat hinterlassen. Mutter Anja Groß ist mit dieser Lösung zufrieden. Sie brachte ihre Tochter Greta (6) bis zu ihrem Platz. „Diese Variante ist sehr angenehm, um gerade den Erstklässlern die erste Angst zu nehmen“, sagte Groß.

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass die Hygienemaßnahmen angemessen umgesetzt werden und es dabei zu wenigen Einschränkungen für meine Kinder kommt.“ Ihre große Tochter Luna (10) besucht die fünfte Klasse der Martin-Schule. „Der Schulleiter und die Lernbegleiter haben die Kinder in Empfang genommen. Sie strahlten Freundlichkeit und Ruhe aus. Deswegen war es für Luna überhaupt kein Problem, dass ich nicht mit reinkommen konnte“, bilanzierte Anja Groß.

Absperrband markiert verschiedene Bereiche auf dem Schulhof des Jahn-Gymnasiums. Quelle: Christopher Gottschalk

Von Christopher Gottschalk, Katharina Degrassi und Anne Ziebarth