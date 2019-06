Wampen

Hochsommerliche Temperaturen von über 30 Grad Celsius hielten die Jungs und Mädels am Mittwoch nicht davon ab, auf dem Kleinsportfeld alles zu geben. Zehn Schulmannschaften mit insgesamt rund 100 Teilnehmern wetteiferten um Tore und Punkte bei der Endrunde des 7. Wampener Boddenpokals, initiiert und ausgerichtet von der Kinder- und Jugend gGmbH Greifswald. Die Vorrunde hatte eine Woche zuvor stattgefunden – angepfiffen von Greifswalds OB Stefan Fassbinder. Den Anpfiff der Endrunde übernahm kein geringerer als Hansas früherer Profifußballer Hilmar Weilandt, Schirmherr der Veranstaltung.

„Schön zu sehen, wie toll sich unser Fußballturnier in den Jahren entwickelt hat. Wir haben ja 2013 mal ganz klein mit nur vier Mannschaften angefangen“, erinnert Bernd Torbicki, Schulleiter vom Haus des Arbeitens und Lernens, einer stattlich anerkannten Ersatzschule für rund 120 Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf. Von Jahr zu Jahr sei das Interesse am Turnier größer geworden, stieß sogar auf Resonanz beim FC Hansa Rostock, der wiederholt eine Nachwuchsmannschaft nach Vorpommern schickte. „Aus diesem Grund haben wir nun auch ein Team vom FSV Blau-Weiß Greifswald dazu geholt. Beide spielen allerdings außerhalb der Wertung“, so Torbicki

Hier spielt das polnische Team (rot) gegen die Peenetalschule Gützkow (gelb).

Das Besondere am Boddenpokal: „Die Teams kommen aus unterschiedlichen Schulformen, also Regional- und Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen sowie Schulen in freier Trägerschaft. Damit hat die Veranstaltung einen sehr integrativen Charakter“, verdeutlicht Rita Sauer, Qualitätsbeauftragte im Haus des Arbeitens und Lernens. Mehr noch: Das Turnier ist zugleich international, das gewählte Motto „Toleranz und Vielfalt“ daher Programm. „Nachdem 2018 erstmals eine Mannschaft aus Polen anreiste, nehmen in diesem Jahr auch Gäste aus Greifswalds schwedischer Partnerstadt Lund teil“, fügt Sauer hinzu. Den Kontakt habe Anett Dahms, Beauftragte der Hansestadt für Städtepartnerschaften und internationale Kontakte, vermittelt. Der Aufenthalt der Schweden werde erfreulicherweise von der Hansestadt finanziert, Unterbringung und Verpflegung der Polen indes fördere die Pomerania.

„Wir fühlen uns in Greifswald perfekt umsorgt.“ Magnus Blixt, Sportlehrer aus Lund Quelle: HGW

Und so war denn auch die Stimmung auf dem Platz und am Spielfeldrand in Wampen, wo das Kinder- und Jugendzentrum mit einer Wohngruppe zu Hause ist, trotz allem Ehrgeiz der Jugendlichen locker und freundschaftlich. „Eine sehr schöne Atmosphäre“, lobt Sportlehrer Magnus Blixt, der mit drei Mädchen und fünf Jungen aus Lund anreiste. Das Kleinsportfeld sei für sie zudem eine völlig neue Erfahrung. „Auf so einer kleinen Fläche haben wir noch keine Erfahrungen gesammelt“, so Blixt, der erstmalig in Greifswald weilt. Es freue ihn, dass die Reise so gut organisiert sei und Raum lasse, die Hansestadt kennenzulernen: „Wir fühlen uns perfekt umsorgt.“

Ähnlich äußert sich Stanislaw Warejko, Trainer der Mannschaft aus dem polnischen Klodzinie. Ihr gehörten vier neue Spieler an sowie vier, die bereits 2018 in Greifswald waren. „Wir sind alle begeistert, auch die gemeinsame Stadtführung mit den schwedischen Gästen hat uns gefallen“, sagt er, während sein Team dem zweiten Spiel entgegen fieberte. „Das erste haben wir mit 5:2 gegen unsere Gastgeber gewonnen“, so Warjeko, stolz auf seine Schützlinge.

„Wir sind alle begeistert von unserem Aufenthalt hier.“ Stanislaw Warejko, Sportlehrer aus Polen Quelle: HGW

In die Spitzengruppe schafften sie es dann allerdings nicht. Das Finale gewann das Team der Martinschule mit 2:1 gegen die Peenetalschule Gützkow. Platz 3 erkämpfte sich das Ostseegymnasium vor der Arndtschule. Auch wenn es nicht zum Sieg reichte und die Hitze schon enorm war, fand Tony Ohlrich von der Peenetalschule das Turnier wieder schön. „Es ist sehr gut organisiert, wir bekamen auch reichlich zu trinken und haben zwischen den Spielen die Gelegenheit genutzt, uns mit den Schweden und Polen auf Englisch zu unterhalten“, erzählt der 16-Jährige. Er war das zweite Mal dabei und läuft in seiner Freizeit für die SG Karlsburg/Züssow auf.

Petra Hase