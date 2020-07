Schüsse bei Polizeikontrolle in Berlin: Mann im Greifswalder BMW will fliehen

Greifswald/Berlin

Szenen wie in einem Action-Film am Donnerstag im Berliner Stadtteil Neukölln. Polizisten laufen mit gezogenen Waffen auf einen schweren, dunklen BMW mit Greifswalder Kennzeichen zu, rufen „Hände hoch, Du Wichser“. Der Fahrer will im Wagen flüchten, es fallen mindestens zwei Schüsse. Der BMW-Fahrer rammt noch mit voller Wucht ein anderes Fahrzeug, bevor der Mann seine Flucht zu Fuß fortsetzt und schließlich in einer Nebenstraße überwältigt wird.

Anwohner haben die Szenen in der Neuköllner Silbersteinstraße auf Video festgehalten und in den sozialen Medien geteilt, Hunderttausende Menschen haben sich die Filme seitdem angesehen.

Anzeige

Der Mann, der mit einem Greifswalder Wagen eine Verkehrskontrolle durchbrach, konnte von den Polizeibeamten überwältigt werden. Quelle: Privat

Weitere OZ+ Artikel

Wer ist der Mann im Greifswalder Auto ?

Die Polizei bestätigte den Vorfall bislang am Donnerstagabend auf Twitter: „Heute Nachmittag entzog sich ein Mann mit seinem Auto in Neukölln einer Verkehrskontrolle. Als er kurz darauf in der Nähe mit seinem Fahrzeug auf weitere Kollegen von uns zufuhr, gab einer von ihnen Schüsse aus seiner Dienstwaffe ab. Dabei wurde niemand verletzt. Der Fahrzeugführer verursachte bei der Flucht mit seinem PKW mehrere Unfälle, floh dann zu Fuß & wurde festgenommen. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern an.“

Der BMW, dessen Fahrer sich bei einer Kontrolle der Polizei widersetzte, hat ein Greifswalder Kennzeichen Quelle: Privat

Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen

Der Autofahrer habe zunächst eine Verkehrskontrolle an der Brücke über die S-Bahn am Bahnhof Hermannstraße durchbrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Auf der Flucht soll der Mann mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben, bis Beamte ihn schließlich stellen konnten.

Durch die Unfälle sei der Mann verletzt worden – nicht durch den Waffengebrauch, betonte die Sprecherin. Doch wer ist der Mann in dem Greifswalder Wagen? Und warum hat er sich der Kontrolle entzogen? Das bleibt zunächst offen. Auch ob er sich in Gewahrsam oder noch in Behandlung befindet, konnte die Polizei nicht sagen. Am Freitagvormittag sollen weitere Informationen veröffentlicht werden.

Diskutiert wird in den sozialen Medien auch die Wortwahl der Polizisten. „Hände hoch, Du Wichser“, ist in den Videos zu hören. Das kommentiert die Berliner Polizei auf Twitter so: „Fakt ist: Solche Momente sind für unsere Kolleg. Ausnahmesituationen...“

Lesen Sie auch:

Von Anne Ziebarth