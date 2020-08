Neuenkirchen

Der Schule am Bodden in Neuenkirchen fehlen schon heute fünf Räume und die Schülerzahlen steigen. Es wird sogar schon in der Turnhalle unterrichtet und die Fachkabinette werden als normale Klassenräume genutzt. Bis 2025 soll die Schülerzahl von etwa 430 im letzten Schuljahr auf über 460 steigen. Zur Lösung des Problems favorisierte der Schulausschuss des Amtes Landhagen im Herbst letzten Jahres die Aufstellung von Containern.

Anbau kann bis August 2021 fertig sein

Die wirtschaftlich beste und nachhaltigste Lösung, um fünf Klassenräume plus Nebengelass wie Vorbereitungsraum und Garderobe zu decken, ist indes ein Anbau an die Schule, der bis August 2021 realisierbar ist. Das ergab eine Studie des Greifswalder Büros PHS, die auf der Sitzung des Amtsausschusses Landhagen in Hinrichshagen vorgestellt wurde. Das Amt mit seinen neun Gemeinden ist Träger der Schule.

Container und Module sind teurer

„Der Anbau kann schnell gebaut und die Sanitärräume in der Regionalschule könnten mitgenutzt werden“, erläuterte Alexandra Kalupke von PHS. Die Verwendung von gekauften oder gemieteten Containern sei nicht wirtschaftlich. Container könnten auf der Grundlage der geltenden Gesetze normalerweise nur zwei Jahre genutzt werden, sechs würden aber benötigt. Vorgefertigte Module seien optisch ansprechender und der Aufbau ginge schneller als bei einem Anbau. Kalupke schätzt die Kosten für einen kleinen Anbau auf etwa 600.000 Euro, bei Container für sechs Jahre auf 800.000 Euro und bei Modulen sind es eher noch mehr.

Anbau an Schule reicht nicht aus

„Ein Anbau ist die charmanteste Lösung, um die bereits bestehenden Probleme zu lösen“, schätzt Mesekenhagens Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein ein. „Er löst aber nicht das Problem der temporären Spitze der Schüler.“ Darum müsse auch noch über ein weiteres Gebäude auf dem Gelände geredet werden. Die Entscheidung über den Anbau fällt im September.

