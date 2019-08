Greifswald

Die Vorfreude steigt: In einer Woche fängt die Schule an. In Greifswald und Umgebung werden hunderte Erstklässler begrüßt. Für Eltern beginnen nun die letzten Vorbereitungen auf den großen Tag. Doch was gehört eigentlich in die Brotbüchse und was nicht? Wie oft sollten Eltern mit ihren Kindern den Schulweg im Vorfeld ablaufen?

Fehler beim Schulranzen-Kauf

Manche Eltern, sagt Birgit Kuniß vom Papierhaus Hartmann in der Brüggstraße, verzichten auf das Anprobieren von Schulranzen. Ein großer Fehler: Denn ein falsch sitzender Ranzen könne sich sowohl auf die Körperhaltung, als auch auf den Gesundheitszustand eines Kindes auswirken. Die Folge: Rückenverformungen oder Kopfschmerzen. „Der Schulranzen muss an den Rücken des Kindes angepasst werden und muss daher aufprobiert werden“, sagt Monique Hoffmann, Kunißs Kollegin.

Die Expertinnen wissen, worauf beim Kauf geachtet werden muss. Eine Faustregel lautet: kleines Kind, kleiner Ranzen. Außerdem muss die Breite des Ranzens mit der Schulterbreite abschließen. „Ein mit Schulsachen gefüllter Rucksack sollte nicht mehr wiegen als etwa 15 Prozent des Körpergewichtes“, klärt Hoffmann auf.

Um die 200 Euro kosten gute Schulranzen, die es in etlichen Variationen gibt und Federmappe, Sportbeutel und Co. beinhalten. Bis zu drei Schuljahre können die Ranzen getragen werden, die über verstellbare Schulterträger verfügen und sich so dem Wachstum anpassen.

Nicht der kürzeste, sondern der sicherste Schulweg

Auch auf dem Schulweg gibt es vieles zu brachten. Wichtig sei Vorbereitung, klärt Andrej Krosse von der Polizeiinspektion Anklam auf: „Der Schulweg sollte in den ersten Tagen gemeinsam mit dem Kind abgegangen werden. Dafür am besten genug Zeit nehmen.“ Zeitnot könnte zu falschem Verhalten führen und somit das Unfallrisiko erhöhen, so Krosse weiter.

Zeit sollten sich Eltern auch nehmen, um sicherzustellen, dass ihr Kind den Schulweg allein gut meistert. Daher solange begleiten, bis es sich sicher fühlt. Es gilt: nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg wählen. Auch Bus fahren sollten Eltern im Vorfeld mit ihren Kindern üben.

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, in denen es morgens noch dunkel ist, empfiehlt sich Kleidung mit Signalfarben zu tragen. „Zusätzlich sollte der Schulranzen über großflächige Reflektorstreifen verfügen“, sagt Krosse.

Eltern sollten den Schulweg vorher mit ihren Kindern abgehen, bis sie sich sicherfühlen. Quelle: DEKRA

Milchschnitte, Schokoriegel und Co. sind tabu

Magdalena Krakowiak und Ina Putensen können nur den Kopf schütteln, wenn Kinder für die Schule mit süßen Fertigprodukten aus dem Kühlregal eingedeckt werden. Bereits zu Hause und im Alltag würden Kinder zu viel versteckten Zucker zu sich nehmen, sagt die Geschäftsführerin von Gran Gusto Catering, die mehrere Greifswalder Kindergärten mit gesundem Mittagessen beliefert: „Wenn es dann schon morgens Süßes gibt, steigt der Blutzucker an, der nach kurzer Zeit wieder sinkt.“ Das Resultat: Kinder bekommen wieder schneller Hunger.

Obwohl Eltern denken, ihren Kindern mit Süßem in der Brotdose etwas Gutes zu tun: Die Folgen können immens sein, so die Geschäftsführerin. Das Risiko für Übergewicht im Erwachsenenalter steige bei der Gewöhnung an Süßigkeiten. Stattdessen empfiehlt Krakowiak Obst und Gemüse. Besonders wichtig dabei: saisonale und regionale Produkte, die als Sticks in der Brotbüchse landen. In diesen stecken besonders viele Nährwerte und sie sind nachhaltiger, weiß Ina Putensen. „Eine gesunde und durchaus süße Alternative wäre zum Beispiel selbst gebackenes Quittenbrot.“ (Rezept siehe Infokasten).

Rezept für Quittenbrot Quitten waschen, schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. 800 Gramm Quittenstücke mit 160 ml Wasser etwa 30 Minuten kochen und fein pürieren. 800 Gramm Rohzucker dazugeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Backpapier aufs Backblech legen und Masse auf ein halbes Backblech gießen. Nach dem Erkalten auf ein Tablett oder weiteres Backblech legen. Luftig und warm lagern, alle drei Tage wenden. Wenn die Konsistenz ähnlich wie bei Gummibärchen ist, in Stücke schneiden und nochmals einige Tage offen trocknen lassen.

Vollkornbrot sei noch immer die ausgewogenste Variante, so Krakowiak. Statt Salami oder Schinken könne Quark oder ein frisch zubereiteter Aufstrich auf die Schnitte geschmiert werden. „Sowohl für Eltern als auch für Kinder ist es schön, das Frühstück für den nächsten Schultag bereits am Vorabend gemeinsam zuzubereiten. So lernen Schüler den richtigen Umgang mit Lebensmitteln.“

Kein Zucker. Stattdessen saisonales Obst und Volkornbrot: Für Magdalena Krakowiak und Ina Putensen (v.l.) gehören frische Produkte in die Brotbüchse. Quelle: Christin Lachmann

