Nach wochenlangem Notbetrieb wegen der Coronapandemie verkündete Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am letzten Schultag vor den Sommerferien den Fahrplan für das neue Schuljahr.

Mit festen Lerngruppen, aber weitgehend ohne Abstandsregeln soll regulärer Unterricht auch unter den Bedingungen der Pandemie möglich sein. Dieses Ziel hat auch Nils Kleemann, Leiter der privaten Montessorischule Greifswald.

Endlich Planungssicherheit

Er reagierte positiv auf die Vorgaben des Landes, weil sie es der Schule erlauben, den eigenen Plan zum neuen Schuljahr umzusetzen. So werden feste Lerngruppen gebildet und darauf geachtet, dass sich die Gruppen beispielsweise beim Sportunterricht nicht begegnen, indem sie auf verschiedenen Feldern aktiv sind und unterschiedliche Umkleideräume nutzen. Das bedeute Planungssicherheit. „Ich bin froh, dass wir alle Lehrerstellen zum kommenden Jahr besetzt haben und alle Lehrkräfte ihre Stundenpläne bekommen können.“

Gemäß dem Konzept der Montessorischule, an der rund 600 Schüler in den Klassen 1 bis 11 lernen, soll auf den Fluren Maske getragen werden; Lehrer sollen den Mindestabstand einhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen anlegen, wenn sie in verschiedenen Gruppen unterrichten.

Schule fühlte sich im Stich gelassen

Kleemann fragte jedoch, wer für die zusätzlichen Kosten aufkommt, die durch Schutzmaßnahmen wie Masken, Hinweisschilder oder Tests auf Covid-19 anfallen. Hier sei die öffentliche Hand in der Pflicht. „Wir brauchen eine klare Aussage.“

Mit dem Ideenpapier der Montessorischule wendete sich die Schulleitung bereits Anfang des Monats an das Bildungsministerium und weitere zuständige Behörden ohne eine direkte Antwort auf das Schreiben zu bekommen. „Es ist nicht verwunderlich, dass wir uns in dieser Situation im Stich gelassen fühlten“, so Kleemann.

Unterstützung für die Forderung nach öffentlichem Geld kam von Benjamin Skladny, Leiter der Greifswalder Martinschule. „Die Kommunen müssen das Geld für die Maßnahmen bekommen“, sagte er. Als Schule in freier Trägerschaft fließe das Geld dann auch an die Martinschule weiter. Dort sei man „absolut zuversichtlich“ für das neue Schuljahr.

Die regulären Stundenpläne stünden fest, wenige Wochen vor dem Schulstart werde ein Plan für den Unterricht unter den Bedingungen der Coronakrise erstellt. In den vergangenen Wochen war bereits der Großteil der rund 570 Schüler in den Klassen 1 bis 12 wieder mehrmals pro Woche in der Bildungseinrichtung.

Eltern und Kinder sollen auf Symptome achten

Wegen des Kontakts zu verschiedenen Lerngruppen und einem damit erhöhten Risiko einer Übertragung des Coronavirus wünscht Kleemann sich eine regelmäßige Testung der Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule. „Diese Maßnahme schützt die Lehrer, die Schüler und die Mitarbeiter.“ Eltern und Kinder sollen auf Symptome wie Husten, Gliederschmerzen oder erhöhte Temperatur achten.

Stadt Greifswald verweist auf Schullastenausgleich

Das Land entwickle derzeit ein Testungskonzept für Covid-19, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung. Zu einer möglichen Kostenübernahme steht in dem Papier nichts. Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadt Greifswald, verwies auf den Schullastenausgleich, über den anfallende Kosten wie beispielsweise Masken jedes Jahr finanziert werden.

Der Betrag, den die Stadt den kommunalen Schulen im Durchschnitt zahlt, erhalten auch die Schulen in freier Trägerschaft wie die Montessorischule. „Konkrete Ausgaben werden also nicht direkt finanziert.“ Die Berechnung erfolge im kommenden Jahr, wenn das Schuljahr abgerechnet ist.

Kreis stellt Material nicht kostenlos zur Verfügung

Der Landkreis könne Schutzmaterial zur Verfügung stellen, wenn die Montessorischule eine Anfrage stellt, bestätigte Kreissprecher Achim Froitzheim. Allerdings ginge das nicht kostenlos. „Da wir unsere Schutzmaterialien ebenfalls vom Land kostenpflichtig erhalten oder selbst am freien Markt erworben haben.“ Ob Kosten für Testungen übernommen würden, entscheide letztendlich das staatliche Schulamt. Dort teilte Amtsleiterin Ilona Vierkant mit, dass sie sich zu dieser Frage nicht positionieren könne.

Von Christopher Gottschalk