Schulschließungen wegen Corona: So reagieren Greifswalder Arbeitgeber

Greifswald

Geschäftsführer reagieren mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice auf die angespannte Lage von Eltern, die seit der Schließung aller Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Montag neue Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder organisieren.

Die Landesregierung hatte verfügt, dass eine Notbetreuung nur für Kinder gewährt ist, wenn Eltern in systemrelevanten Berufen wie Pfleger, Arzt oder Müllabfuhr arbeiten. „Wer seine Arbeit von zu Hause machen kann, kann das Homeoffice nutzen“, sagt Udo Possin, Geschäftsführer von ml&s.

Unternehmer: Quarantäne hätte „fatale Folgen“

Der Elektronikhersteller mit rund 500 Mitarbeitern in der Siemensallee würde einen Teil der Mitarbeiter der Verwaltung derzeit im Homeoffice arbeiten lassen, den anderen Teil im Büro. Die räumliche Trennung solle verhindern, dass im Falle einer Coronainfektion eines Mitarbeiters alle Mitarbeiter in Quarantäne müssten.

Denn eine Quarantäne hätte „fatale Folgen“, so Possin weiter. Die Früh-, Mittel- und Spätschicht in der Produktion würden getrennt an ihre Arbeitsplätze kommen. Wer keine Kinderbetreuung organisieren und nicht von zu Hause arbeiten könne, bekäme fünf Tage Sonderurlaub.

Keine Kinderbetreuung am Arbeitsplatz

Unimedizin und Stadtverwaltung rufen ebenso zum Homeoffice auf. Der Zugang zu E-Mails und Laufwerken werde dafür eingerichtet, sagt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin. Eltern würden „von der Pflicht entbunden, in den Dienststätten der Stadtverwaltung zu erscheinen. Stattdessen sollen sie sich telefonisch bei ihren Vorgesetzten abmelden und ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit sie für die Dienststelle erreichbar sind“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren, sei es verboten, Kinder mit zur Arbeit zu bringen. Eine Kinderbetreuung in der Stadtverwaltung werde es demnach nicht geben. Ähnlich äußern sich auch andere von der OSTSEE-ZEITUNG befragte Arbeitgeber.

„Wir werden Flexibilität zeigen“

Die Produktion bei Greifenfleisch laufe derzeit ohne Einschränkungen, sagt Geschäftsführer Andreas Träbert. Die Eltern unter den 100 Mitarbeitern würden die Kinderbetreuung derzeit privat regeln. „Wir werden Flexibilität gegenüber unseren Mitarbeitern zeigen und zugleich unsere Aufgabe wahrnehmen, die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.“ Um Mitarbeiter zu entlasten, würden Zeitarbeitsmodelle und die Umverteilung von Schichten in Frage kommen, sagt Träbert.

Die Sparkasse Vorpommern biete ihren Mitarbeitern an, in Teilzeit zu gehen oder Minusstunden aufzubauen, sagt Sparkassensprecherin Kati Ambrosat. Sonderurlaub für Eltern gebe es derzeit nicht, allerdings könnten Eltern von Kindern, die jünger als zwölf Jahre sind, eine bezahlte Freistellung beantragen.

Geld, um Mitarbeiter in Coronakrise zu bezahlen

Dass Arbeitgeber nun dringend Unterstützung bräuchten, verdeutlicht ml&s-Geschäftsführer Udo Possin: „Die Maßnahmen zur Schulschließung könnten nach dem 20. April verlängert werden. Uns fehlen derzeit klare Entscheidungen, um die Belastung vernünftig auffangen zu können.“

Er beziehe sich auf die Aussage von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), der Firmen unbegrenzte Kredite in Aussicht gestellt hatte. „Diese Mittel müssen bei uns ankommen. Wie wird das funktionieren? Letztendlich brauchen wir Geld, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen.“

Von Christopher Gottschalk