Schulstart in Greifswald – Abschlussklassen machen den Anfang

Alle 50 Schüler der zwei zehnten Klassen der IGS „ Erwin Fischer“ sind am Montag zum Unterricht erschienen. Doch von einem normalen Alltag ist die Schule noch weit entfernt. „Die anderen Mitschüler wiedersehen zu können, ist toll“, sagt der 16-jährige Jason Meyer. Doch anstatt sich bei der Begrüßung in die Arme zu fallen, müssen die Schüler auf den Mindestabstand achten. Die Klassen wurden geteilt, so dass in den Räumen für 26 Schüler nur 13 Plätze besetzt sind. Im Foyer, in dem sich in den Pausen früher alle dicht gedrängt unterhielten, stehen fünf Zehntklässler – darum bemüht, sich an die geltenden Abstandsregelungen zu halten.

Viele haben noch keinen Ausbildungsvertrag

Am 11. Mai beginnen die schriftlichen Prüfungen für die mittlere Reife. Nicht nur die Unsicherheit, ob das in den vergangenen Wochen im Homeschooling Gelernte ausreicht, um die Prüfungen zu bestehen, bewegt die Schüler. „Mehrere Mitschüler machen sich Sorgen, weil sie noch keinen Ausbildungsvertrag haben“, berichtet Jason, der zugleich Sprecher des Schülerrates ist. Betriebe und Verwaltungen hätten wegen Corona die Auswahlverfahren gestoppt. Schulleiterin Petra Darm schätzt, dass mehr als die Hälfte der Zehntklässler von diesem Problem betroffen ist. Sie sollen nun verstärkt Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erhalten.

Pausengespräch in Corona-Zeiten: Die Zehntklässler der IGS „Erwin Fischer“ bleiben auf Abstand. Quelle: Martina Rathke

PC und Drucker fehlten zu Hause

Seit dem 16. März bekamen die Schüler ihre Aufgaben über die Schul-Homepage oder digitale Lernplattformen und sandten die Ergebnisse an die Lehrer zurück. „Die große Masse der Schüler hat zu Hause gut gearbeitet“, sagt Darm. Doch einigen, denen das Lernen schon vorher schwergefallen sei, fehlte die Möglichkeit, nachzufragen. Und: „Nicht alle hatten einen PC oder einen Drucker zu Hause, um sich die Aufgabenblätter auszudrucken“, zeigt die Pädagogin Probleme auf. So hätten einige Schüler ihre Materialien in der Schule abgeholt und hier auch wieder abgegeben. Alle Zehntklässler würden nun zu den schriftlichen Prüfungen antreten. „Schüler, die mit dem Ergebnis der schriftlichen Prüfungen nicht zufrieden sind, können dann entscheiden, ob sie das Schuljahr freiwillig wiederholen möchten.“

Der 16-jährige Jason Meyer in seinem Klassenraum. Von den 26 Plätzen sind wegen Corona nur 13 besetzt. Quelle: Martina Rathke

Verhaltensregeln – kein Problem

Kein Toben, kein Lärmen auf dem Pausenhof der Montessorischule. Kaum etwas erinnert an normalen Unterricht. Und doch sitzen im Neubau der Oberstufe 24 Zehntklässler und bereiten sich auf ihre Prüfungen vor. Getrennt in zwei Gruppen, auf zwei Etagen – mit Abstand zueinander. Überflüssige Tische und Stühle sind an einer Wand aufgetürmt. „Nach sechs Wochen Homeschooling haben wir uns alle auf Schule gefreut“, sagt Ole Bohm nach der ersten Doppelstunde Englisch bei Amélie Rübcke-von Veltheim. Gleich am Morgen habe sie die Schüler über Verhaltens- und Hygienevorschriften belehrt. „Eine Info darüber bekamen wir schon am Sonntag per E-Mail“, so Ole. Das Kreislaufsystem mit unterschiedlichen Ein- und Ausgängen, Regeln für die Pause ... Das alles sei kein Problem.

Amélie Rübcke-von Veltheim gibt den Zehntklässlern der Montessorischule am Montag den ersten Englischunterricht nach wochenlangem Homeschooling. Quelle: Petra Hase

Auch Henrietta Hartung und Ellie Wolter sind froh über den Schulstart. „Die erste Zeit zu Hause hat man ja noch genossen“, sagt Ellie. Die beiden Mädels verabredeten sich häufig über Facetime zum Videoanruf, um gemeinsam Aufgaben zu lösen. „Aber irgendwann wurde es anstrengend“, sagt Henrietta. Der Gedanke an die Prüfungszeit sei schon mit Angst verbunden gewesen.

FSJlerin desinfiziert Handläufe

Während Schüler in der Pause einzeln die Toilette aufsuchen, schnappt sich Mascha Lange Desinfektionsmittel und Putztuch, um Handläufe und Türen zu reinigen. Die 19-Jährige absolviert ein freiwilliges soziales Jahr, kümmert sich eigentlich um Siebt- und Achtklässler. Doch nun arbeitete auch sie vorwiegend im Homeoffice, nutzte das Schulportal Edupage und nähte zwischendurch Mundschutz. „Hat ein Schüler heute noch keinen, bekommt er einen von Mascha“, lobt Stufenleiterin Manja Olschowski.

FSJlerin Mascha Lange desinfiziert in der Montessorischule Handläufe. Quelle: Petra Hase

Im Nachbarhaus bereiten Lehrkräfte derweil die nächsten Aufgaben für die Klassen 4 bis 6 im Homeschooling vor. „Wir versorgen unsere Schüler per E-Mail, bekommen von ihnen und den Eltern viel positives Feedback“, sagt Marita Borth. Angelika Mann indes nimmt mit Kollegen die Notbetreuung der Erst- bis Sechstklässler im Grundschulhaus vor. Waren es in der vorigen Woche noch 16 Schüler, kamen am Montag 42. „Für die Kleinen sind die Abstandsregeln sehr schwierig“, sagt Doreen Hassinger, Schulleiterin der Stufe I.

Die allermeisten Klassenzimmer der Montessorischule-Oberstufe stehen noch leer, kein Lärmen auf dem Pausenhof. Quelle: Petra Hase

Empfang auf dem Schulhof

Auf dem Schulhof der Regionalen Schule „ Caspar David Friedrich“ herrscht zum Schulstart strikte Disziplin. Selbst zwischen den Fahrrädern im Ständer liegt ein abgezirkelter Mindestabstand von eineinhalb Metern. „Hier werden die Schüler in Empfang genommen“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Anke Thurow. „Dann geht es ins Gebäude, einzeln in die Waschräume, anschließend zur Händedesinfektion, dann in die Unterrichtsräume.“ Wie selbstverständlich reihen sich auch Leon Wentzel (15), Max Sievert (16) und Finn Trense (16) in die Reihe vor der Toilette ein. Die jungen Männer aus der 10b haben gerade eine Pause auf dem Schulhof verbracht. Auch für sie heißt es nach jedem Verlassen des Gebäudes: Hände waschen und desinfizieren. Gelb-schwarze Klebestreifen auf dem Boden weisen den Weg in die Unterrichtsräume, manche Schüler tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, genervt ist trotzdem niemand. „Kein Händeschütteln, Abstand halten – man hat sich ja schon an die Regeln gewöhnt“, sagt Leon Wentzel.

Unterricht nach Geschlechtern getrennt

Eine entspannte Haltung, die auch die Schulleitung erleichtert. „Die Schüler verhalten sich vorbildlich“, sagt Anke Thurow voller Stolz. „Was uns besonders gefreut hat: Alle 33 Schüler und Schülerinnen der 10. Klassen sind zum Unterricht gekommen. Obwohl es ja freiwillig war.“ Jetzt ist Büffeln angesagt, sechs intensive Stunden Deutsch, Mathe und Englisch täglich bis zum 11. Mai. Dann beginnen die Prüfungen. „Ist schon besser, dass die Schule wieder losgeht“, sagt Leon Wentzel und grinst. „Man merkt, man hat einiges vergessen. Aber es sind noch zwei Wochen. Das müssten wir schaffen." Unterrichtet werden die Jugendlichen an der Friedrichschule übrigens nach Geschlechtern getrennt. Einfach, weil die Toiletten für Mädchen und Jungen auf zwei verschiedenen Etagen sind und man ja Begegnungen möglichst vermeiden soll“, so Thurow. Bei den Jungs auf dem Schulhof kommt das gut an. „Super!“, rufen sie lachend, „es ist viel stressfreier!“

Zur Galerie Impressionen vom ersten Schultag der Abschlussklassen nach der Corona-Zwangspause

Von Martina Rathke, Petra Hase und Anne Ziebarth