Viel Kritik muss die Verwaltung wegen ihrer Planungen zum neuen Schulzentrum am Ellernholzteich einstecken. Die SPD-Fraktion wirft OB Stefan Fassbinder (Grüne) Intransparenz und vermeidbare Verzögerungen bei den Planungen vor. Eine der Folgen ist nun, dass sechs Kleingärten auf dem Areal abgerissen werden müssen.

Diese Hiobsbotschaft hatte die Stadtverwaltung erst im November 2020 während der Sitzung des Bauausschusses bekannt gegeben. Die CDU-Fraktion hatte sich anschließend dafür starkgemacht, den Abriss zu verhindern. Am Montagabend fand der entsprechende Antrag jedoch keine Mehrheit. SPD und Grüne versagten die Zustimmung, weil OB Fassbinder zuvor mitgeteilt hatte, dass die dafür nötige Umplanung zu einer weiteren Bauverzögerung von zwei bis drei Monaten führen würde.

„Ich verstehe den Ärger der CDU, wir haben nur leider keine Zeit, die Planungen neu zu beginnen. Die Schule muss dringend fertig werden. Deshalb kann die SPD-Fraktion der Vorlage nicht zustimmen“, sagt Monique Wölk (SPD), Vorsitzende des Bauausschusses, die der Verwaltung vorwirft, die politischen Gremien „systematisch von den Planungen auszuschließen“. Auch Alexander Krüger, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, sagt: „Wir müssen abwägen. Im Zweifel verzichten wir auf die Kleingärten, so leid es uns tut. Wichtig ist, dass die Stadt hilft, Ausweichquartiere zu suchen.“

Parzellen müssen für Nahverkehrsanbindung weichen

Doch warum müssen die Kleingärten denn nun weg? Die ursprüngliche Planung der Stadt zur Verkehrserschließung war bei Polizei, Bauamt und Verkehrsbehörde auf Kritik gestoßen. Die Einwände: ein gesicherter Schulweg fehle, es sei zu wenig Platz für den öffentlichen Personennahverkehr geplant, mehr Parkflächen müssten her. Daraufhin habe die Stadt neu geplant. Für die beiden zusätzlichen Bustaschen, Parkplätze und Wendeschleife müssen die sechs Parzellen weichen.

Kopfschütteln beim CDU-Fraktionschef Axel Hochschild: „Wir haben uns das Gelände angesehen. Wenn jemand ernsthaft erzählt, dass da keine Bushaltestelle hinpasst, hat jemand das Gespür für Größe verloren.“ Er weist weiter darauf hin, dass die CDU mit einem Verkehrsplaner bereits geprüft habe, dass es möglich sei, über den Abwassergraben eine Querung zu bauen. Dadurch sei es möglich, die Kleingärten zu retten.

Ähnlich sieht es Ulf Burmeister, der für die Bürgerliste in der Bürgerschaft sitzt: „Ich halte die ganzen Gründe, warum die Umplanung nicht geht, für an den Haaren herbeigezogen. Wir können keinen Abwasserkanal verlegen, aber einfach sechs Kleingärten abreißen?“

Grundschule wird frühestens 2024 fertig

„Schade, dass wir über Kleingärten statt Kinder reden“, echauffiert sich schließlich Erik von Malottki (SPD). Seine Fraktion hatte eine Große Anfrage zum Schulzentrum auf den Weg gebracht. Diese hatte die Verzögerungen bei den Bauplanungen überhaupt ans Licht gebracht. Die eigentlich bereits im Schuljahr 2022/23 dringend benötigte Grundschule wird nun erst frühestens 2024 fertig.

Die Grundschüler der Hansestadt müssen deswegen in den Übergangsjahren teilweise in Containern untergebracht werden. „Wir können uns keine zeitliche Verzögerung von zwei bis drei Monaten leisten. Das würde bedeuten, dass die Schüler erst ein Jahr später eingeschult werden können in der neuen Grundschule. Ich bin gegen die Containerlösung und große Klassen“, sagt der Vorsitzende des Bildungsausschusses.

