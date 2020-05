Schwangere Erdmännchendame im Greifswalder Tierpark verstorben

Greifswald

Es wäre eine kleine Sensation gewesen: Nach zwei Jahren erwarteten die Erdmännchen im Greifswalder Tierpark wieder Nachwuchs. Doch dann die traurige Nachricht: Sowohl der Fötus als auch das trächtige Weibchen sind verstorben.

Bei der Notoperation, durchgeführt von der Tierärztin Anette Quandt, stellte sich heraus, dass sich die Gebärmutter des Tieres verdreht hatte. „Dadurch war die Blutzufuhr gestoppt.“ Trotz Operation und medikamentöser Behandlung verstarb das Tier zwei Tage später. Die Vergiftung, die entstanden ist, sei zu schwerwiegend gewesen, so die Tierärztin weiter. „Das konnten Leber und Nieren nicht mehr auffangen.“ Ob es vielleicht noch weitere Föten gab, die möglicherweise als Fehlgeburt bereits vorher ausgetragen wurden, konnte nicht mehr festgestellt werden.

Nur die beiden ranghöchsten Tiere paaren sich

Die Freude über neuen Nachwuchs sei groß gewesen, berichtet Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. „Wir waren sehr froh, dass sich die Gruppe wieder vergrößert.“ Dass nun nicht nur der erwartete Nachwuchs, sondern auch das Weibchen verstorben ist, sei sehr bedauernswert, so Tetzlaff. Damit reduziert sich die Gruppe nun auf drei Erdmännchen. „Wir haben jetzt noch ein Weibchen und zwei Männchen. Wir hoffen, dass das Weibchen trächtig wird.“

In der Gruppe der Erdmännchen paaren sich lediglich das ranghöchste Weibchen und das ranghöchste Männchen miteinander. „Alle anderen agieren als Tanten und Onkel für den Nachwuchs“, erklärt Tetzlaff. Weil das vorherige ranghöchste Weibchen bereits zu alt war, kam es in den vergangenen Jahren zu keinem Nachwuchs mehr bei den Tieren. Wie sozial die Erdmännchen eigentlich sind, zeigte sich nach der Operation des nun verstorbenen trächtigen Weibchens. „Als wir sie abends wieder zurück zur Gruppe brachten, haben sich die anderen Tiere um sie gescharrt, als ob sie das Weibchen wärmen wollten.“

Erdmännchendame hat Schwangerschaftszeitraum wohl überschritten

Zunächst, berichtet Tetzlaff, sei die Schwangerschaft des etwa zehn Jahre alten Weibchens normal verlaufen. Etwa 77 Tage dauere diese im Normalfall. Aufgrund des tropfenförmigen Körperbaus sei es allerdings schwierig zu erkennen, ob wann Weibchen schwanger ist. Der Cheftierpfleger geht davon aus, dass die nun verstorbene Erdmännchendame die Zeistpanne der Schwangerschaft überschritten hat. „Vor etwa zwei Wochen lag sie zunächst zusammengerollt im Gehege. Da haben wir schon überlegt, sie zum Tierarzt zu bringen.“ Kurze Zeit später sei es ihr aber wieder besser gegangen, sie habe gut gefressen und sich wieder bewegt. Deswegen entschieden der Cheftierpfleger und die Tierärztin mit einem Kaiserschnitt noch etwas zu warten, da das Einfangen des Tieres ein erhöhtes Stressaufkommen auslösen könnte, was möglicherweise zu Komplikationen führt.

Kugelrund zeigte sich das trächtige Weibchen vor rund zwei Wochen in dem Gehege. Quelle: Christin Lachmann

Die übrigen Erdmännchen werden in dieser Dreier-Konstellation nun weiter bestehen. Fremde Tiere zu integrieren sei nicht so einfach. Laut Frank Tetzlaff könnte es zu schweren Rangkämpfen kommen. Abhängig sei das von der Konstellation der ursprünglichen Gruppe. So wäre es weniger problematisch beispielsweise bei zwei Männchen noch ein Weibchen zu integrieren, so der Cheftierpfleger weiter. Im Normalfall müssten auch die Jungtiere die Gruppe nach einiger Zeit wieder verlassen, um Inzucht zu verhindern. Um die bestehende nun zu vergrößern, würden die künftigen Jungtiere sterilisiert oder kastriert werden. „Ich würde mir wünschen, dass die Gruppe bald wieder aus mindestens sechs Tieren besteht“, sagt Tetzlaff.

Erdmännchen können das ganze Jahr über trächtig werden. Weil die Tiere dazu neigen, die frischgeborenen Jungen draußen umherzuschleppen, würden die Erdmännchen zum Schutz vor Kälte oder Raubvögeln die ersten zwei Wochen im Innengehege verbringen. Der Tierpark setzt nun darauf, dass immerhin das nun verbliebene Weibchen für Nachwuchs sorgt und hoffen, dass diese Schwangerschaft komplikationsfrei verläuft.

Von Christin Lachmann