Trauer, Bestürzung und Ärger in Greifswald: In der Nacht zu Mittwoch ist erneut ein abgetrennter Schweinekopf vor dem Islamischen Kulturzentrum in Greifswald abgelegt worden. Der Vereinsvorsitzende Mohammad Alkizy ist besorgt, dass „dieser zweite abscheuliche Vorfall“ innerhalb weniger Wochen ein Zeichen sein könnte, dass es auch Angriffe auf das Haus oder auf Personen geben könnte. „Wir haben im Verein bereits darüber gesprochen, eine Kamera als indirekte Schutzmaßnahme installieren zu lassen“, sagt Alkizy.

Was war passiert? Am Mittwochmorgen hatten sich gegen 3.50 Uhr zwei syrische Männer zum Morgengebet ins Kulturzentrum begeben und vor der Eingangstür einen halben Schweinekopf gefunden. Die Polizei kann den Tatzeitraum auf 1 bis 4 Uhr eingrenzen, da sie nach einem ähnlichen Vorfall am 14. Juli regelmäßig Steife fährt. „Die Täter wissen, dass Schweinefleisch im Islam als unrein gilt. Dieses darf weder gegessen noch berührt werden. Es handelt sich daher um ein perfides Vorgehen“, sagt Polizeisprecherin Nicole Buchfink.

Weil der Verdacht auf eine politisch motivierte Straftat vorliegt, übernahm der Staatsschutz bereits nach dem ersten Vorfall die Ermittlungen. Bislang konnte jedoch kein Tatverdächtiger ausgemacht werden. Buchfink hofft, dass vielleicht ein Partyservice einen Schweinekopf als gestohlen meldet. Denn wie beim ersten Mal handelt es sich auch diesmal offenbar um den Kopf eines gegrillten Spanferkels. „Wir werden weitere Maßnahmen prüfen, um die Leute vor Ort zu schützen“, so Buchfink weiter.

Verein dankbar über Welle der Solidarität

Nach dem ersten Vorfall hatte es eine große Welle der Solidarität gegeben. Zu einer Mahnwache kamen 150 Greifswalder, darunter Politiker aller in der Bürgerschaft vertretenden Parteien, studentische, kulturelle und sportliche Vereine. „Wir haben auch per Mail und Post viel Unterstützung bekommen. Das hat uns sehr gerührt und wir haben gespürt, dass wir nicht alleine sind“, sagt Alkizy.

Über die beeindruckende Solidarität aus allen gesellschaftlichen Gruppen freut sich auch Ibrahim Al Najjar, der Integrationsbeauftragte des Kreises: „Es handelt sich um eine sehr kleine Minderheit, die hier hetzt und ihre Propaganda verbreitet. Es ist erschreckend, was in den sozialen Medien zum Teil geschrieben wird. Wir müssen jetzt Schulter an Schulter gegen Rassismus stehen“, sagt Al Najjar. Das Bürgerschaftsmitglied unterstützt das Ansinnen des Vereins, eine Kamera zu installieren. „Dem Verein fehlt das Geld dafür. Die Stadt sollte dem Verein finanziell helfen und damit ein solidarisches Zeichen setzen“, sagt Al Najjar.

Es drohen bis zu drei Jahren Gefängnis

Buchfink weist darauf hin, dass sich nicht um einen Dummejungenstreich handelt: „Der Staatsschutz wird auch in dem heutigen Fall wegen der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen ermitteln.“ Die Tat kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt sie telefonisch 0395 / 55 82 22 24 oder unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

