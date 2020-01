Entsetzen im Kreis Vorpommern-Greifswald: Dort soll ein Zehnjähriger im Raum Wolgast mindestens ein Jahr lang immer wieder missbraucht worden sein. In einem weiteren Fall sollen zwei Jungen aus einer Wohngruppe in Bandelin vergewaltigt worden sein. Die Ermittler haben weltweit zusammengearbeitet.

In zwei schweren Missbrauchsfällen von Kindern sind am Donnerstag in Vorpommern zwei Männer festgenommen worden. (Symbolbild). Quelle: dpa