Schwerer Verkehrsunfall bei Klein Bünzow

Klein Bünzow

Am Samstagmorgen ist es gegen kurz nach 9 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 109 und der K15 bei Klein Bünzow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) gekommen. Ein aus Richtung Karlsburg auf der B109 fahrender 58-Jähriger wollte an der Kreuzung mit seinem Traktorgepsann in Richtung Groß Bünzow abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Anklam kommenden Pkw. Das Auto kollidierte mit einem Vorderreifen des Traktors und kam nach dem Aufprall zum Stehen.

Zwei Schwerverletzte

Neben dem 39-jährigen Autofahrer wurde dabei auch die 63-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Greifswald gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 58-jährige Traktorfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Das Auto war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

