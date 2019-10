Fördermittel für Greifswalder Hansering freigegeben

Schwerin

Für den Start des Hansering-Umbaus ist eine weitere Hürde genommen. Das Land hat 4,2 Millionen Euro Fördermittel für die Umgestaltung zwischen Steinbecker Brücke und Fangenturm bewilligt. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, wie das Ministerium mitteilte. Die Gesamtausgaben für den Umbau des etwa 800 Meter langen Straßenabschnittes betragen rund 7,4 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2020 starten und im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Zeitlich vorgezogen zum Umbau des Hanserings soll die Erneuerung der Spundwand an der südlichen Seite des Museumshafens starten.

Nach Einschätzung des Ministeriums wird durch den Hansering-Umbau die Altstadt aufgewertet und das Gebiet für Touristen attraktiver. Die Integration von Radwegen sei von großer Bedeutung. Der Umbau sei ein umweltrelevantes Verkehrsinfrastrukturprojekt, das Emissionen von Luftschadstoffen reduziert und Lärm zum Schutz der Gesundheit verringert, hieß es aus dem Ministerium.

In der Stadt freut man sich über die guten Nachrichten, allerdings ist weiterhin Geduld gefragt. „Die Ausschreibung Hansering wird derzeit vorbereitet“, so Pressesprecherin Andrea Reimann. „Sie kann aber erst europaweit veröffentlicht werden, wenn die Maßnahme ,Sanierung Uferbefestigung Kaimauer Hansering’ ausgeschrieben und ein Auftrag vergeben ist, da diese Baumaßnahmen Voraussetzung für die Bauarbeiten am Hansering sind.“ Für die Kaimauer sei die Ausführungsplanung noch nicht abgeschlossen, es solle aber noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.

Von OZ