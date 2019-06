Greifswald

Zwischen Ständen mit historischen Handwerkskünsten, mittelalterlichen Speisen und Schwertkampf-Vorführungen gingen Kinder und Erwachsene zwischen den 800 Jahre alten Klostermauern auf Zeitreise. Besucher des Eldenaer Klostermarktes konnten mittelalterliche Traditionen bestaunen, kaufen und ausprobieren.

Selbstgenähte Kleidung und handgemachtes Garn

Standinhaber Uwe Pilz verkaufte mit seiner Frau Sabine mittelalterliche Kleidung. „Bei den Sachen geht es nicht nur ums Aussehen“, erläutert der hauptberufliche IT-Entwickler. „Wir nutzen fast ausschließlich historisch korrekte Stoffe wie Leinen, Wolle und gelegentlich auch Samt.“ Genäht werden die handgefertigten Stücke von ihm, seiner Frau und seinen beiden Kinder über die Wintermonate. An den Wochenenden der Hauptsaison, zwischen Ostern und September, verbringt Pilz mit seiner Familie viel Zeit auf Märkten in ganz Deutschland. Auf dem Eldenaer Klostermarkt ist er bereits zum zweiten Mal.

Nicole Bödeker aus Rügen demonstrierte den Marktbesuchern an einem Spinnrad, wie aus frischer Schurwolle Garn hergestellt wird. Als Mitarbeiterin eines Wolladens auf der Insel hat sie zudem überwiegend selbst verarbeitetes Material zum Stricken angeboten. „Gerade bei jungen Leuten zwischen 18 und 25 Jahren kommt das Stricken wieder in Mode“, stellte sie fest. Auf dem Klostermarkt hat sie zum ersten Mal einen Stand, reist aber über das Jahr verteilt auch zu anderen Märkten.

Fotos mit historischen Ritter-Kämpfer

Mitglieder der IG Greifenschlag bauten direkt neben der Klosterruine ihr Ritterlager auf und präsentierten vor ihren Zelten ihre selbst nachgebauten historischen Rüstungen, Waffen oder Werkzeuge. Zudem gab es an beiden Tagen Schwertkämpfe, bei denen die Mitglieder die historische Kampfform wieder aufleben ließen.

Auch Alexander Spassov, Kieferorthopäde aus Greifswald, hat sich eine eigens gebaute Rüstung angezogen. Sein persönliches Interesse gilt jedoch nicht nur dem Mittelalter, sondern auch der Antike: „Ich habe die Uniform eines makedonischen Kämpfers aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus nachgebaut“, erklärte Spassov. Seine Faszination für das Historische teilte er gerne mit anderen Marktbesuchern und ließ sich in seiner Verkleidung von und mit ihnen fotografieren. Er persönlich findet: „Die Makedonier sind spannender als die Römer.“

„Man muss hier nicht ständig aufpassen“

Dana Kruse war von der Veranstaltung angetan: „Wir sind schon eine Stunde hier, bleiben aber sicher noch länger“, sagte die Greifswalderin. Besonders für Kinder biete der Markt tolle Möglichkeiten: „Die können ausprobieren und frei sein, man muss hier nicht ständig aufpassen.“

Neben alten Rüstungen und Kämpfen gab es noch vieles weitere zu entdecken. So gab es Führungen durch die Klosterruine, Märchenstunden für die Kleinsten und einen Wettbewerb in Bogenschießen. Am Sonntagabend endete die Zeitreise, der Markt schloss um 18.00- wird aber planmäßig im nächsten Jahr wieder stattfinden.

Carla Blecke