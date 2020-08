Schwertkämpfe vor der Klosterruine in Greifswald

Greifswald

Um das Ukranenland in Torgelow zu erhalten, geben Mitstreiter des archäologischen Freilichtmuseums am Sonnabend eine ungewöhnliche Vorstellung auf dem Gelände der Klosterruine in Eldena. Von 14 bis 17 Uhr lassen sie das frühe Mittelalter dort lebendig werden: Besucher können Kämpfe mit Schwert, Schild und Axt erleben sowie Waffen und Ausrüstung sehen, wie sie zu Zeiten der Wikinger und Slawen üblich waren.

Das Ganze ist als Benefizveranstaltung zugunsten des Ukranenlandes gedacht. Durch die Coronakrise fehlen dem Freilichtmuseum sämtliche Einnahmen. Besucher werden um Spenden gebeten.

Wer am Sonnabend nicht nach Eldena kommen kann, das Museum in Torgelow in Torgelow aber unterstützen möchte, kann auch direkt spenden. Stichwort: „Wasserleitung“, BLZ: DE22 1505 0400 3240 0005 20; BIC: NOLADE21PSW.

Von kat