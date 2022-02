Stralsund

Stralsunder Spaßbad-Liebhaber müssen sich noch gedulden – oder lange Wege in Kauf nehmen. Denn aktuell bleibt das Badeparadies mit Saunenwelt und Seesterntherme im Hansedom wegen der unsicheren Corona-Lage noch geschlossen.

Eine Öffnung wäre temporär möglich gewesen. „Schwimm- und Spaßbäder in Vorpommern-Rügen können wieder öffnen“, hieß es noch am Montag in einer Meldung aus dem Landratsamt Vorpommern-Rügen. Der Landkreis war am Wochenende auf der sogenannten risikogewichteten Stufenskala des Landes von der Corona-Warnstufe Rot auf Orange gerutscht. Und das über mehrere Tage.

Inzwischen ist das gesamte Land wieder auf Rot eingestuft, was auch für die Schwimm- und Spaßbäder in Vorpommern-Rügen bedeutet, dass sie geschlossen bleiben müssen. Auch der Hansedom, als größte Einrichtung dieser Art, ist natürlich von diesen Regelungen betroffen.

Noch keine Öffnungsstrategie für Sauna und Badeparadies

„Wir können nur abwarten“, sagt Bodo Sikora, der Geschäftsführer. „Ist Gesamt-Mecklenburg-Vorpommern wieder auf Rot, muss alles wieder schließen, weil die Landesinzidenzen den Kreis überstimmen“, erklärt er. „Ob sich die Dinge schnell ändern, wissen wir nicht“, fügt er hinzu. Im Klartext heißt das, dass es momentan keine Öffnungsstrategie für die Einrichtung am Grünhofer Bogen gibt. Schwimm- und Saunafans müssen also noch abwarten. In der Tat geben auch die derzeit geführten Diskussionen zu Lockerungen bei den Corona-Regelungen nur wenig Auskunft darüber, wie es mit den Sport- und Spaßbädern in der Region weitergehen wird.

Stralsunder Spaßbad hat seit Mitte Dezember 2021 geschlossen

Im Hansedom Stralsund hat seit Mitte Dezember 2021 für die Öffentlichkeit sowohl das Spaßbad als auch sein Sportbecken und die Sauna geschlossen. Nur der Fitnessbereich ist noch für Besucher zugänglich.

Ähnlich sieht es auch im benachbarten Greifswald aus. Auch hier ist Schwimmen derzeit nicht möglich, weil das Freizeitbad an der Pappelallee auch nicht öffnen darf. Es hatte zwischendurch für knapp 14 Tage mal wieder Besucher empfangen, nachdem die Ampel im Landkreis Vorpommern-Greifswald kurzzeitig von Rot auf Orange gesprungen war. Aber pünktlich zum Start der Winterferien war das dann wieder vorbei.

Rügener Spaßbad wegen Bauarbeiten geschlossen

Das Spaßbad in Sellin auf Rügen. Aktuell wird hier umgebaut. Quelle: Pocha/Burwitz

Auch in Sellin auf der Insel Rügen bleibt das Spaßbad momentan geschlossen. Aber aus einem anderen Grund. Laut der Ahoi Rügen Bade- und Erlebniswelt GmbH werden derzeit die Akustikdecken im Bad saniert. Und auch die Duschen in der Sauna werden erneuert. Bis Ostern müssen sich Wasserliebhaber und Wellness-Fans hier voraussichtlich noch gedulden. „Bis dahin bleibt unser Haus geschlossen“, heißt es.

Badespaß ist in Swinemünde möglich

Weil aber noch Winterferien sind, nutzen derzeit viele Familien aus der Region die Möglichkeit, im benachbarten Swinemünde in Polen schwimmen bzw. baden zu gehen, auch wenn dies Wege von rund 100 Kilometern von Stralsund aus verursacht. Belohnt werden Autofahrer aber in Polen durch preiswertes Tanken. Der Spritpreis liegt hier 40 bis 50 Cent pro Liter unter jenem in Vorpommern. Vor allem am Wochenende sah man in Swinemünde auch viele Autos mit Stralsunder- bzw. VR oder NVP-Kennzeichen.

Badespaß in Swinemünde. In Polen ist das Besuchen einer Therme möglich, in Stralsund hingegen nicht. Quelle: Rinhard Amler

In der polnischen Hafen- und Kurstadt lädt neben vielen Hotels, die eigene Schwimmbäder betreiben, vor allem der Aqua-Park im Hilton-/Radisson-Komplex ein. Er ist öffentlich zugänglich und hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. 3G, 2G oder 2G plus spielen hier schon das ganze Jahr keine Rolle. Impfausweise werden nicht kontrolliert. Das gilt auch für Gaststätten.

Was Besucher in Swinemünde erwartet

Der Aquapark wurde 2017 zusammen mit dem Radisson-Hotelkomplex eröffnet und erstreckt sich auf eine Größe von über 1000 Quadratmetern. Er bietet vier 25-Meter-Schwimmbahnen, einen großen Spaß- und Kinderbereich, vier Wasserrutschen sowie eine üppige Saunalandschaft.

Die Eintrittspreise gleichen denen im Hansedom, liegen sogar noch etwas darunter. Für drei Stunden Badespaß zahlt zum Beispiel eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern umgerechnet 180 Zloty, das sind rund 40 Euro. Eine Tageskarte für unbegrenzten Aufenthalt für einen Erwachsenen in Bad und Sauna kostet 135 Zloty (30 Euro). Zeitfenster, wie man sie im Hansedom buchen musste, als dieser noch geöffnet war, benötigt man nicht.

Von Reinhard Amler und Kay Steinke