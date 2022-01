Greifswald

Weil weniger Menschen im Krankenhaus wegen Corona behandelt werden müssen, durfte das Freizeitbad Greifswald wieder komplett öffnen. Bereits am vergangenen Wochenende konnte auch im Spaßbecken wieder geplantscht, gespielt und geschwommen werden. Die Auslastung lag bei 50 Prozent im Vergleich zu einem normalen Vor-Corona-Wochenende. Und das, obwohl überhaupt erst am Freitagabend feststand, dass am Sonnabend geöffnet werden darf. An diesem Wochenende rechnet Geschäftsführer Andreas Lexow mit noch mehr Besuchern. Wer schwimmen oder in die Sauna gehen möchte, muss einiges beachten. Wir haben die wichtigsten Regeln für Sie zusammengefasst.

Wer darf ins Freizeitbad Greifswald?

Es gilt die 2G-plus-Regel. Demnach dürfen nur Personen, die vollständig geimpft sind, das Schwimmbad betreten. Zusätzlich wird jedoch ein negatives Schnelltestzertifikat benötigt. Wer geboostert ist, muss lediglich sein Impfzertifikat vorweisen. Wenn die zweite Impfung länger als zwei Wochen her ist aber kürzer als drei Monate, ist ebenfalls kein zusätzliches Testzertifikat notwendig. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, ist von der Regelung ausgenommen.

Was gilt für Kinder und Jugendliche?

Kinder bis sechs Jahre benötigen keinerlei Nachweis. Für Schüler besteht eine Testpflicht nur in den Ferien, weil diese in der Schulzeit getestet sind.

Welche Testzertifikate werden akzeptiert?

Doppelt Geimpfte können ein Testzertifikat mitbringen, das vom Arbeitgeber unterzeichnet wurde. Gültig sind zudem Zertifikate aus jedem offiziellen Testzentrum. Das Freizeitbad verfügt über ein eigenes Testzentrum, in das Besucher grundsätzlich ohne Termin kommen können. Wer das Testzentrum als externer Nutzer aufsucht, benötigt einen Termin. Das Testzentrum im Freizeitbad öffnet montags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9.30 bis 16 Uhr.

Muss ich beim Baden eine Maske tragen?

Nein. Der Mund-Nasen-Schutz muss im Eingangsbereich und in den Umkleiden getragen werden. Nach dem Umkleiden darf er abgelegt werden.

Welche Hygieneregeln gelten?

Die Besucher des Schwimmbades müssen grundsätzlich 1,5 Meter Abstand halten zu Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. Im Dusch- und im Sanitärbereich dürfen sich nur sechs Personen gleichzeitig aufhalten. Vor dem Baden und Schwimmen sollen sich die Besucher mit Seife oder Duschbad gründlich waschen.

Bleibt das Freizeitbad jetzt dauerhaft geöffnet?

Bisher ist das Freizeitbad an den Corona-Stufenplan der Landesregierung gekoppelt, was bedeutet, dass das Freizeitbad am übernächsten Tag schließen muss, wenn Vorpommern-Greifswald drei Tage am Stück in die rote Warnstufe rutscht. Die Schließung gilt dann ausschließlich für den Freizeitbereich.

Schließt auch die Sauna bei Rot?

Ja, zwar sind Saunen vom Corona-Stufenplan ausgenommen und dürfen auch bei der Warnstufe Rot geöffnet bleiben. Allerdings lässt es sich im Freizeitbad nicht umsetzen, ausschließlich die Sauna zu öffnen. „Die Nutzer müssten dann durch das komplette Schwimmbad und es müsste jemand aufpassen, dass niemand die Schwimmbecken benutzt“, sagt Andreas Lexow.

Findet Vereinsschwimmen statt?

Ja, die Vereine aller Altersstufen dürfen unter der 2G-plus-Regel trainieren. Das gilt auch, wenn der Freizeitbereich aufgrund der Warnstufe Rot wieder schließen müsste. Auch Schwimmunterricht und Schulschwimmen dürfen jederzeit stattfinden.

Im Freizeitbad finden auch wieder Kurse und Vereinsschwimmen statt. Quelle: Katharina Degrassi

Trifft das auch auf die Kurse zu, die das Freizeitbad anbietet?

Diese Kurse dürfen nur dann stattfinden, wenn das Freizeitbad komplett geöffnet ist. Sobald die strengeren Maßnahmen der roten Warnstufe gelten, müssen die Kurse unterbrochen werden. Derzeit finden folgende Kurse statt: Aquafitness, Aquacycling, Aquazumba, Aquafit und Seniorenfit. Für Kinder gibt es mehrere Angebote, die von Babyschwimmen über Wassergewöhnungskurse bis zum Wasserfrosch und Seepferdchen reichen. Die genaue Übersicht über alle Kurse finden Sie unter: www.freizeitbad-greifswald.de

Gibt es im Freizeitbad ein erhöhtes Ansteckungsrisiko?

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen schätzt das Ansteckungsrisiko als gering ein. Das liegt einigerseits an den extrem hohen Luftwechselzahlen und dem hohen Luftvolumen in Schwimmbädern, andererseits daran, dass das Chlor im Wasser verlässlich Viren abtötet. Darauf weisen wissenschaftliche Erkenntnisse hin.

Von Katharina Degrassi