Sebastian Jabbusch: Vom protestierenden Studenten zum Social-Media-Experten

Die Universität Greifswald legt ihren Namen ab, währenddessen knallen in der Bundeshauptstadt die Sektkorken: In Berlin feierte der ehemalige Greifswalder Student Sebastian Jabbusch gemeinsam mit seinen Mitstreitern, dass sich die Uni nun doch von ihrem Namenspatron Ernst Moritz Arndt verabschiedete.

Bereits 2009 sorgte die 20-köpfige studentische Bewegung „Uni ohne Arndt“ für ein mediales Echo, das weit über die Stadtgrenzen hinaus zu hören war: Spiegel Online etwa titelte „Greifswalder Namensstreit: Jetzt wird's Ernst“, im Wochenblatt „Zeit“ hieß es „Görings Unterschrift - Greifswalds Studenten stimmen ab, ob ihre Uni den Namen des Rassisten Arndt behalten soll“. Dass der Namenspatron Ernst Moritz Arndt damals so stark in den öffentlichen Diskurs rückte, lag vor allem an Sebastian Jabbusch, Sprecher und Symbol der Initiative: „Wir haben die Stadt quasi ein Jahr lang lautstark gequält“, sagt er am Telefon und lacht.

Verkleidet als Ernst Moritz Arndt

Heute lebt und arbeitet Sebastian Jabbusch in Berlin, hat sich 2015 als Social-Media-Experte und Kommunikationsberater selbstständig gemacht. Ende 2018 gründete er ein Unternehmen, das sich auf Livestreams spezialisiert hat. Aktuell beschäftigt er zwei Mitarbeiterinnen. Weitere sollen noch kommen. An seine Zeit in Greifswald habe er viele schöne Erinnerungen: „Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, politische Debatten voranzubringen. In einer Großstadt ist man anonym. In Greifswald habe ich mich wichtig gefühlt.“

Öffentliches Aufsehen erregte Jabbusch vor allem mit einer Aktion: Verkleidet als Ernst Moritz Arndt las er vor der alten Mensa rassistische und judenfeindliche Textpassagen des umstrittenen Schriftstellers vor. Einige Passanten hätten daraufhin die Polizei verständigt. Die Lesung empfindet er auch heute noch als wichtigen Bestandteil der politischen Debatte. „Damit habe ich den Leuten einen Spiegel vorgehalten, dass der Name für die Universität eben nicht tragbar ist.“

Sebastian Jabbusch polarisierte in der Hansestadt. Jeder in Greifswald hätte eine Meinung zu ihm oder der Debatte gehabt. „Entweder sie waren dafür, dagegen oder genervt. Ich konnte in keinen Club und in keine Bar gehen, ohne die Meinung anderer über Arndt zu erfahren“, erinnert er sich.

Sebastian Jabbusch inszenierte sich bei der 24-Stunden-Vorlesung erneut als Ernst Moritz Arndt. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Alternativer Namen statt gespaltene Studierendenschaft

Die erneute öffentliche Diskussion um den Namenspatron im Jahr 2018 hätte er trotz der Entfernung intensiv weiterverfolgt. Rückblickend, sagt er, habe die Initiative 2010 den Fehler gemacht, die Studierendenschaft zu spalten. „Das Einzige, was ich heute anders machen würde, wäre, dass man von Anfang an die Debatte nicht in Pro und Contra aufteilt, sondern mehr Gewicht darauf gelegt hätte, einen anderen Namen zu finden und vielleicht sogar einen Wettbewerb auszurufen.“

Kurz nachdem der Senat Mitte März 2010 per Mehrheit entschied, den Namen der Universität nicht abzulegen, meldete sich eine Agentur bei Jabbusch, die ein Interview in der „Zeit“ mit ihm gelesen hätte. „Sie sagten, dass ich politische Kampagnen fahren kann. Ich bin dann nach Berlin gefahren und habe noch als Student einen Job bekommen. Nach der Abstimmung im Senat war ich eh der Buhmann. Es war mental sehr befreiend, dieser stickigen Atmosphäre zu entkommen.“

„Ich bin ein Ostsee-Kind“

Mit der Hansestadt abgeschlossen hat Jabbusch dennoch nicht. Noch immer pflege er Kontakt zum Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft der Uni, wird von Vereinen eingeladen, in denen er früher Mitglied war: „Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich in Greifswald bin. Es ist eine wunderschöne Stadt. Mir wurde immer vorgeworfen, dass ich ein ,Wessi' bin und überhaupt nicht bei der Debatte um Arndt mitreden könne. Dabei bin ich in Stralsund geboren, ich bin ein Ostsee-Kind. Meine ganze Familie kommt aus Rostock und Stralsund.“

Ein weiteres Projekt von Jabbusch während seiner Zeit in Greifswald war die Einführung des Web-Moritz, einem Ableger der von Studierenden initiierten Moritz-Medien. Dort veröffentlichte er mehrere Artikel, unter anderem über den Verkauf der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG).

Doch wirft er heute noch einen Blick auf sein „Baby“? „Eine Zeit lang habe ich es gemacht. Aber ich verfolge den Web-Moritz nicht mehr intensiv. Mir wurde erzählt, dass er seine Energie verloren hat, nachdem ich gegangen bin, aber das kann ich nicht beurteilen. Mein Schreiben habe ich immer als etwas gesehen, womit ich Dinge verändern möchte. Das vermisse ich heute schon etwas.“

Von Christin Lachmann