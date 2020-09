Vorpommern-Greifswald

Ladendiebstahl, Gewalt, Vandalismus, Betrug: Täglich verfolgen die Ordnungsbehörden derlei Vergehen von Mitmenschen. Das ist ihr Beruf, im besten Falle auch Berufung. Und nicht selten setzen sie sich bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftätern der Gefahr aus. „Das ist Berufsrisiko, dafür haben sie einen Eid geleistet“, sagt Gunnar Mächler, Leiter der Polizeiinspektion in Anklam.

Doch es gibt immer wieder auch Menschen, die beherzt eingreifen, obwohl sie keine Uniform tragen. Sie retten Leben, helfen beim Erfassen von Tätern oder verhindern gar Straftaten durch die mutiges Handeln. Ihnen wird morgen, am Tag der Zivilcourage alljährlich gedankt. Stellvertretend für viele ehrte die Polizei in Anklam jetzt Ronny Zymelka, Carmen Nitsche, Tom Probst, Manja Reisener, Nicole Sonnenberg und Steffen Bendik für ihre Zivilcourage mit Blumen, Urkunden und großen Präsentkörben. In einer kleinen Serie stellen wir jeden einzelnen vor.

Von Petra Hase