Sechs Impf-Außenstellen in Vorpommern-Greifswald geplant

Greifswald

2584 Einwohner von Vorpommern-Greifswald sind bislang im Impfzentrum in Greifswald geimpft worden. Das haben am Dienstag Harry Glawe, Gesundheitsminister von Mecklenburg-Vorpommern, und Michael Sack, Landrat von Vorpommern-Greifswald (beide CDU), besucht. „Der Impfstart ist geglückt und die Mitarbeiter leisten professionelle Arbeit“, sagte Michael Sack nach der Stippvisite der Einrichtung in der Siemensallee, die unter medizinischer Leitung der Universitätsmedizin Greifswald steht. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sollen im Landkreis in Kürze auch sechs dezentrale Impfpunkte eingerichtet werden, um flächendeckend impfen zu können.

Minister sichert Hilfe bei Optimierung der Terminvergabe zu

Im Greifswalder Zentrum können in drei Impfstraßen können täglich bis zu 500 Menschen geimpft werden. Vorausgesetzt, es steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Daran werde auf allen Ebenen mit Hochdruck gearbeitet, unterstrichen beide Politiker. „Dabei ist klar, dass wir die Impfzentren nur im Schulterschluss mit dem Gesundheitsministerium erfolgreich betreiben können“, betonte Michael Sack. Wie viele Frauen und Männer pro Tag tatsächlich eine Impfung erhalten, ist aber auch von der Terminvergabe abhängig. Diesbezüglich bat Michael Sack den Minister um Unterstützung. Glawe sicherte zu, bei der Optimierung der Terminvergabe zu helfen, teilt die Kreisverwaltung mit.

7053 Einwohner in Vorpommern-Greifswald bislang geimpft

Insgesamt 7053 Menschen in Vorpommern-Greifswald wurden bisher geimpft (Stand Dienstagnachmittag). Stationär im Impfzentrum Greifswald waren es 2584. Über mobile Impfteams wurden 1966 Impflinge versorgt. Im zweiten Impfzentrum des Landkreises in Pasewalk wurden 253 Menschen geimpft. Mobile Impfteams versorgten von Pasewalk aus bislang 2250 Personen. Darüber hinaus wurden bislang 185 Zweitimpfungen verabreicht.

Sechs Außenstellen sollen in Kürze eingerichtet werden

Um den Einwohnern des Landkreises weite Anfahrtswege zu ersparen und flächendeckend zu impfen, sollen in Kürze dezentrale Impfpunkte eingerichtet werden. Wie Kreis-Sprecher Achim Froitzheim informiert, sind diese von mobilen Impfteams geführten Außenstellen für Wolgast, Koserow, Anklam, Ueckermünde, Penkun und Strasburg ( Uckermark) geplant.

Von OZ