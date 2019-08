Peenemünde

Da staunten Ewa und Lukasz Wachowicz mit ihren Söhnen Jan (8) und Stanislaw (6) aus Bydgoszcz ( Bromberg) in Polen: Am Montag wurden sie im Historisch-Technischen Museum Peenemünde als sechsmillionster Besucher begrüßt. Neben Souvenirs gab es einen Ausstellungskatalog und eine persönliche Führung durch den wissenschaftlichen Leiter Dr. Philipp Amann. „Ein solch historischer Ort ist die beste Möglichkeit, die Geschichte des Krieges noch heute zu verstehen“, sagte Lukasz Wachowicz. Deshalb sei der Besuch in Peenemünde geradezu ein Pflichttermin während ihres Sommerurlaubs, den sie in Swinemünde verbringen.

Für Philipp Aumann war es ein glücklicher Zufall, dass das Museum polnische Gäste zum Jubiläum begrüßen konnte: „Sechs Millionen Besucher – diese enorme Zahl zeigt, dass wir als Museum unser unbequemes Thema wirklich in die Breite der Gesellschaft tragen und auch ein internationales Publikum erreichen. Denn zehn Prozent unserer Besucher sind Polen. Damit ist das Museum auch ein Leuchtturm der binationalen Region Usedom und Pommern.“

Das Historisch-Technische Museum Peenemünde wurde am 9. Mai 1991 als Historisch-Technische Informationszentrum eröffnet. Nutzte die erste Dauerausstellung noch lediglich die Bunkerwarte, das heutige Eingangsgebäude zum Museumsgelände, sind seit 2000 die wesentlich umfangreicheren Ausstellungen im Schalthausanbau des Peenemünder Kraftwerks zu sehen. Die Kraftwerksanlagen selbst wurden nach umfangreichen Sanierungen von 2012 bis 2015 schrittweise zugängig gemacht. Mit der „Denkmallandschaft Peenemünde“ wurde zudem ab 2017 ein vom Museum ausgehender Rundweg zu den historisch interessantesten Orten in der Umgebung eingerichtet.

Die Ausstellungen dokumentieren die Geschichte der Versuchsanstalten Peenemünde, des größten militärischen Forschungszentrums Europas zwischen 1936 bis 1945. Bis zu 12000 Menschen arbeiteten hier an neuartigen Waffensystemen, wie den weltweit ersten Marschflugkörpern und Großraketen. Diese wurden als Terrorwaffen gegen die Zivilbevölkerung konzipiert, größtenteils von Zwangsarbeitern gefertigt und gelangten ab 1944 als „Vergeltungswaffen“ im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Die Ausstellungen zeigen auf, wer in Peenemünde arbeitete, wie die Menschen lebten und warum die enorm aufwändigen Waffenprojekte durchgeführt wurden.

Das Museum ist seit 2010 eine gemeinnützige GmbH, deren Gesellschafter zu 51 Prozent das Land Mecklenburg-Vorpommern und zu 49 Prozent die Gemeinde sind. Derzeit laufen die Planungen für eine Neukonzeption der Dauerausstellung.

Von Cornelia Meerkatz