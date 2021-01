Koserow

Eine umfängliche Liste von Investvorhaben haben die Koserower Gemeindevertreter am Montagabend für die Haushaltsplanung 2021 vorgeschlagen. Zwar gibt es vom Land – zum großen Bedauern der Volksvertreter – keine Schlüsselzuweisungen mehr, doch erlauben die Einnahmen aus Gewerbe- und Grundstückssteuern der zurückliegenden Jahre noch einen gewissen Gestaltungsspielraum.

Laut Bürgermeister René König (parteilos) nimmt dabei die Planung der neuen Schule im Bernsteinbad in diesem Jahr den mit Abstand größten Posten ein. Derzeit hätten zwei Architektur- und Bauplanungsbüros aus Berlin und Koserow ihre Angebote unterbreitet, das Bieterverfahren stehe nun bevor.

Außerdem wurden folgende Objekte zur Aufnahme in den Investplan empfohlen: Erneuerung des Erschließungsweges zum Parkplatz Torfloch, Straßenbeleuchtung im Triftweg sowie am Waldweg zwischen Bauhof und Woenigstraße, Straßenbau Achterstraße, Regenentwässerung und Straßenbau Lindenstraße, Erneuerung der Überdachung des Bauhofes, Ausbau Waldstraße sowie Straße am Buchenhain und weitere Umgestaltung des örtlichen Friedhofes. Die Reparatur des Vorplatzes am Bahnhof werde der Bauhof im laufenden Geschäft und mit eigenen Mitteln vornehmen.

Kurverwaltung bekommt Brückenbeauftragten

Einstimmig beschlossen haben die Gemeindevertreter am Montag bereits die Haushaltssatzung der Kurverwaltung. Sie sieht 300 000 Euro mehr Umsatzerlöse vor, basierend auf der höheren Kurtaxe. Pro Jahr müsse die Verwaltung jedoch, so Kurdirektorin Nadine Riethdorf, ab 2021 jeweils 100 000 Euro für die Instandsetzung der neuen Seebrücke zurücklegen. Im Personalkostenbereich schlagen zwei neue Stellen in der Kurverwaltung und im Bauhof – es soll ab Frühjahr einen Brückenbeauftragten geben – zu Buche.

Zwei neue digitale Outdoor-Stelen für die bessere Information der Gäste (25 000 Euro) sollen die bislang mühsame und zeitaufwändige Arbeit mit Papieraushängen ersetzen. Für den Kurplatz gehen die begonnenen Planungen weiter (75 000 Euro). Außerdem ist die Errichtung von zwei neuen Toilettencontainern für 50 000 Euro an den Strandabgängen Förster-Schrödter-Straße und Siemensstraße vorgesehen.

Der Strandzugang neben der neuen Seebrücke wird bekanntlich verbreitert, weitere Abgänge werden erneuert, die Holzpergolen im Promenadenbereich saniert und die Bänke am Seebrückenvorplatz aufgehübscht. Wenn es die Gemeinde dann noch schafft, die Zuwegung zwischen Hauptstraße und Seebrückenvorplatz per Austausch des kaputten gelben Klinkerpflasters zu erneuern, dürfte sich in der kommenden Badesaison das gesamte Areal am nördlichen Ortseingang attraktiv präsentieren.

15,7 Prozent weniger Urlauberankünfte

Coronabedingt verzeichnete das Bernsteinbad im zurückliegenden Jahr 15,7 Prozent weniger Urlauberankünfte. 102 000 bedeuteten etwa das Niveau wie im Jahr 2015. In den Monaten April, November und Dezember ging diese Zahl allerdings gegen null. Aus dem Umstand, dass die Zahl der Übernachtungen hingegen lediglich um 9 Prozent zurückging, ergibt sich der Schluss, dass die Gäste länger blieben als zuletzt.

Die Verweildauer stieg von 4,89 auf 5,27 Tage. Laut Kurdirektorin, die die Volksvertreter am Montag über diese Bilanz informierte, wurden stärker Ferienwohnungen, dafür weniger Hotelzimmer gebucht. Insgesamt ist Koserow somit im Pandemiejahr noch „mit einem blauen Auge“ davongekommen.

Von Steffen Adler