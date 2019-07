Lubmin

Sommer, Sonne, Songs und Spaß: Das Seebad Lubmin sieht mit dem traditionellen Sommerfest am kommenden Wochenende seinem Veranstaltungshöhepunkt des Jahres entgegen. Auf der Bühne im Kurpark, der um den Anbau eines Sozialtraktes mit öffentlichen Toiletten erweitert wurde, erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Die Feierlichkeiten beginnen am 27. Juli um 11 Uhr und werden von „The Oldies & Friends“ eröffnet. Eine Band, die sich der Musik der sechziger und siebziger Jahre verschrieben hat. „Am Nachmittag um 14 Uhr spielt die Coverband ‚Bos Taurus‘ handverlesene Songs von Peter Fox, Tina Turner und Katy Perry bis hin zu Adele, Backstreet Boys und Keimzeit“, berichtet Wencke Kufs, Mitarbeiterin der Kurverwaltung im Seebad Lubmin. Wer es rockiger mag, könne sich auch auf Titel von Billy Idol oder AC/DC freuen. Der Auftritt der Band verspreche eine abwechslungsreiche Show für die ganze Familie, so Kufs.

Von 16 bis 18 Uhr lädt „Lilli Wünschebaum“ alle Kleinen und Großen ein, die Spaß und Freude am Musizieren, Tanzen und an der Bewegung haben. Die Kinder erwartet ein spannendes Abenteuer um die ganze Welt. Die Tanzgruppe Oriana-Mystica aus Bad Doberan präsentiert ab 19 Uhr hingebungsvoll-wunderschön anzuschauende orientalische Tänze. „Ein traumhafter Auftritt mit Schleier, Tanzstock, Kerzen oder Wings entführt das Publikum in die Welt aus Tausendundeiner Nacht“, verspricht Kufs. Tänze mit einer mystisch-geheimnisvollen Stimmung und fröhliche temperamentvolle Tänze wechseln sich ab.

Popduo Cora heizt ab 21 Uhr ein

Hauptact des Tages ist schließlich das Popduo „Cora“. Es wurde Anfang der 1980er Jahre auf dem Höhepunkt der Neuen Deutschen Welle in Berlin von den beiden Musikerinnen Cornelia und Swetlana Freifrauen von dem Bottlenberg gegründet. „Cora“ landete Hits wie „ Amsterdam“ oder „In the Name of Love“ und heizt ab 21 Uhr dem Publikum ein. Durch den Tag selbst führt DJ Thomas.

Verschiedene kulinarische Köstlichkeiten werden auf der Speisen- und Getränkemeile im Park angeboten. Die Kleinsten können sich auch auf der Hüpfburg der Greifswalder Stadtwerke Greifswald austoben, an der Bastelstraße lustige Figuren kreieren oder sich schminken lassen. Ein weiteres Highlight werde die Drehleiter der Feuerwehr Greifswald sein. Mit dieser Technik können interessierte Gäste zwischen 11 bis 19 Uhr in die Höhe fahren und so einen Ausblick über ganz Lubmin genießen. „All dies verspricht einen tollen Tag voll guter Laune und viel Unterhaltung für die ganze Familie mit Spiel, Spaß, Tanz und Musik“, versichert Wencke Kufs. Nach einer durchweg gelungenen Party im vergangenen Jahr hoffen die Veranstalter auch am Sonnabend auf viele Gäste – das Wetter dürfte zumindest ähnlich toll werden wie im Sommer 2018.

oz