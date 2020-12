Seebad Vitte warb vor 100 Jahren mit „judenfrei“

Vitte

Auf den ersten Blick kann man es nicht glauben. Die kleine Insel Hiddensee hatte sich gerade einmal zu einem beschaulichen Reiseziel für Badegäste entwickelt und vor allem nach 1900 namhafte Menschen aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft begrüßt. Da machte sie mit einem ihrer Badeprospekte vor gut 100 Jahren Schlagzeilen, die von zahlreichen Zeitgenossen verwundert aufgenommen wurden.

Die Badeverwaltung von Vitte ließ ein Prospekt erarbeiten, der noch mehr Touristen in das kleine Dorf ziehen sollte. Die Investitionen in die für den Aufenthalt notwendigen Badeanlagen und Beherbergungseinrichtungen sollten sich schließlich lohnen. Viele der über 450 Vitter hatten sich auf den beginnenden Tourismus eingestellt. Und nun dies. Die Werbetexter verwendeten einen für damalige Zeiten üblichen Satz: „Juden finden keine Aufnahme.“

Widerstand gegen Badeprospekt

Zusätzlich erfuhren die Leser, dass sie den Ort bewusst mit dem Attribut „judenfrei“ betitelten und damit scheinbare Vorteile präsentieren wollten. Das war in Urlaubsregionen nicht mehr so ungewöhnlich. Historiker belegen für die Zeit der 1870er Jahre, dass sich in den Kur- und Badeorten Deutschlands eine Art „Alltagssemitismus“ eingebürgert hätte.

Gegen diese Werbeaktion regte sich auf Hiddensee Widerstand. Nicht alle Insulaner waren mit diesem Aushängeschild einverstanden. Henriette Lehmann (1862 – 1937) zum Beispiel stellte im Mai 1922 einen Antrag an die Gemeindevertretung, diese bewusst eingesetzten, beleidigenden und diskriminierenden Wörter in der Publikation streichen zu lassen. Die Berliner Künstlerin und Autorin verbrachte seit 1907 mit ihrer Familie die Ferien auf der Insel. Hier engagierte sie sich in verschiedenen Projekten, wie beispielsweise mit einem Darlehen für den Bau des Ärztehauses, bei der Bildung des Natur- und Heimatschutzbundes Hiddensee oder als Gründungsmitglied der inseleigenen Genossenschaftsreederei. Die Wohltäterin war selbst jüdischer Abstammung.

Gemeinderat stand zur judenfeindlichen Werbung

Henriette Lehmann protestierte gegen das antisemitische Werbeprospekt Quelle: Repro André Farin

Der Gemeinderat lehnte ihren Antrag nach ausführlicher Debatte ab. Vielmehr unterstützten die sieben anwesenden Männer die Idee der Badeverwaltung, dass jüdische Gäste nicht aufgenommen werden sollten. In dem Protokoll der Gemeinde Vitte wurde als dritter Tagesordnungspunkt die einstimmige Entscheidung festgehalten: „Die Gemeindeverwaltung stellt sich voll und ganz hinter die von der Badeverwaltung gefassten Beschlüsse und Herausgabe der Prospekte.“

Manfred Faust vermutete in seiner Hiddensee-Chronik (2000), dass man sich mit dieser antisemitischen Haltung von dem benachbarten Kloster bewusst abgrenzen wollte, weil dieser Ort in bestimmten Kreisen bereits den Titel „Judenbad“ trug. Am Ortseingang von Vitte wurde der Hinweis „judenfrei“ angebracht.

Wie sehr sich antisemitische Ideen hier breitmachten, zeigt ein von Heinrich Berg aufgeschriebener, damals üblicher Spruch: „Die Nackten im Süden, / Im Norden die Juden, / Nur in der Mitte, in Vitte / Herrscht Ordnung und Sitte.“ Berg war 1919 zum Stellvertreter des Hiddenseer Amtsvorstehers gewählt worden und beobachtete aufmerksam die Entwicklung auf seiner Insel.

Druck auf Pensionsinhaber ausgeübt

Vitte war kein Einzelfall in Deutschland. Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens stellte im Jahr 1905 resigniert fest: „Wir haben uns längst mit der beschämenden Tatsache abgefunden, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Lande der Dichter und Denker eine stattliche Reihe von Bade- und Kurorten gibt, die den Grundsatz öffentlich verkünden, dass ihnen jüdischer Besuch nicht willkommen ist.“

Eine im „Israelitischen Familienblatt“ veröffentlichte Liste antisemitischer Erholungsorte enthielt schon vor dem Ersten Weltkrieg mehrere Dutzend Namen. An Nord- und Ostsee definierten sich zahlreiche Seebäder als antisemitisch. Die entscheidende Initiative für das Image eines Bades ginge in der Regel von entsprechend gesinnten Gästen aus, die Druck auf Hotel- und Pensionsinhaber einerseits, Bade- und Kurverwaltungen anderseits ausgeübt hätten. Was die einen als „politischen und moralischen Skandal“ bezeichneten, war für die anderen ein „einträgliches Geschäft“.

Profit durch Feindbilder

Und warum funktionierte diese Abgrenzung so gut und sogar auf einer so kleinen Insel? Reisende wollten in ihrem Badeort gern den eigenen gesellschaftlichen Stand repräsentieren, besser aussehen und auftreten als andere. Damit grenzten sie sich in gewisser Weise von der scheinbaren Konkurrenz ab und riefen bewusst oder unbewusst Neid, Hass und Ressentiment hervor. Nach diesem Prinzip verlief auch die zunehmende Ausgrenzung von jüdischen Reisenden, die man zu diesem Zeitpunkt als „undeutsch und typisch jüdisch“ denunzierte.

Wer vom Juden in welcher Form auch immer profitierte, huldigte praktisch seiner Eitelkeit und unterstützte das selbstbewusste Auftreten der Juden, das leider nur zu oft in „Rücksichtslosigkeit und Unverschämtheit“ ausartete. Man gönnte ihnen nicht die geschäftlichen und gesellschaftlichen Erfolge, sondern beteiligte sich eher daran, ein Feindbild zu pflegen.

Von Von André Farin