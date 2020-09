Seebären halten zusammen: Kapitän der „Vorpommern“ plant Ausfahrt für „Greif“

Greifswald

„Das Schicksal der Greif hat mich sehr bewegt“, sagt Lothar Knöpke. „Schließlich habe ich mir auf dem Schiff meine Seebeine verdient.“ Im Jahr 1956 schnupperte Knöpke als 16-jähriger Kursant auf der Schonerbrigg, die damals noch „ Wilhelm Pieck“ hieß, das erste Mal Seeluft. Dass die „Greif“ nun an der Leine liegt und einer aufwändigen Sanierung bedarf, will der Kapitän der „ Vorpommern“ nicht tatenlos hinnehmen. „Wir haben uns entschlossen, eine Ausfahrt zu organisieren und die gesamten Einnahmen für die Sanierung der ,Greif’ zu spenden.“

Spannender Abendtörn auf dem Greifswalder Bodden

Am Dienstag, dem 22. September, sticht die „ Vorpommern“ dann vom Museumshafen aus in See. Die vierstündige Benefiz-Ausfahrt startet um 16 Uhr. An Bord gibt es einen stärkenden Eintopf und einen Begrüßungssekt. Wer an dem Abendtörn, der über den Ryck auf den Greifswalder Bodden führt, teilnehmen möchte, kann für 40 Euro dabei sein. „Wir freuen uns natürlich auch, wenn der Betrag höher ausfällt“, so Knöpke. Die gesamten Einnahmen der Tour gehen dann auf das OZ-Spendenkonto. Natürlich können sich Teilnehmer dann auch auf die Geschichten freuen, die Knöpke ganz persönlich mit der „Greif“ verbindet.

Mit der Aktion will Knöpke dem Segelschulschiff, auf dem er das erste Mal in seinem Leben in die Rahen stieg, ein Dankeschön sagen. Die Schonerbrigg sei das einzige Segelschulschiff, das in der DDR erbaut wurde, so Knöpke. Deshalb habe ihn ganz besonders gefreut, dass das Schiff zum Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt wurde.

„Ein Segelschiff formt den Menschen“

Knöpke will die „Greif“ auch der jungen Generation ans Herz legen. „Ein Segelschiff, wenn es in Fahrt ist, formt den Menschen“, sagt er. Nirgendwo anders als auf einem Schiff könne man erleben, was Teamgeist bedeutet. Es gebe nichts Schöneres als gemeinsam ein Ziel zu erreichen, sagt der altgediente Seebär. Er muss es wissen. Die „ Vorpommern“ gehört dem Verein „Sozialarbeit in Vorpommern“. Dass das Schiff, ein alter Fischkutter, wieder so gut in Schuss ist, ist dem Kapitän persönlich zu verdanken. 1991 hatte Lothar Knöpke den Verein „Sozialarbeit in Vorpommern“ gegründet und darüber das Schiff gekauft. Viel Arbeit wurde in die Restaurierung des Seglers investiert. Mit dem Schiff will der Verein junge Menschen für das Segeln begeistern.

Wer an der Benefiz-Ausfahrt zugunsten der „Greif“ teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 0383450/4375 anmelden. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen maximal 15 Gäste auf dem Schiff mitfahren.

Mit den Spenden der OZ-Leser soll die 125 000 Euro teure Sanierung des Holzdecks finanziert werden. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e.V. IBAN: DE57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Von Martina Rathke