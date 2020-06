Seemann in Lubmin vermisst: Polizei findet Gesuchten im Elisenpark in Greifswald

Lubmin/Greifswald

Die Bundespolizei hat am Montag nach einem russischen Seemann gesucht. Er wurde von einem Frachtschiff im Hafen Lubmin als vermisst gemeldet. Die Suche war erfolgreich. Der Mann wurde hilflos im Elisenpark in Greifswald aufgefunden.

Vermissten hilflos im Elisenpark gefunden

Am Montagvormittag wurde die Bundespolizeiinspektion Pasewalk informiert, dass ein 32-jähriger russischer Seemann von dem im Hafen Lubmin festgemachten Frachtschiff „Rix Stream“ verschwunden ist. Der Kapitän hatte bereits eine Suche eingeleitet. Doch die hatte bis dahin nicht zum Erfolg geführt. Den zur Fahndung eingesetzten Beamten der Bundespolizei gelang es, telefonisch mit dem Vermissten Kontakt aufzunehmen. Der 32 Jahre alte Russe befand sich zu dem Zeitpunkt im Elisenpark in Greifswald. Dort war er bereits als hilflose Person aufgefallen. Als die Bundespolizisten eintrafen, war der Rettungsdienst schon vor Ort. Der hilflos Aufgefundene wurde als der gesuchte Seemann identifiziert.

Wegen Corona zu lange an Bord: Mann bekam psychische Probleme

Da der Mann erhöhte Temperatur hatte, wurde er auf Corona-Verdacht von einem Arzt der Uni-Klinik Greifswald untersucht. Eine Infizierung mit dem Corona-Virus konnte aber ausgeschlossen werden. In den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Seemann wegen der Pandemie aber psychische Probleme bekommen hatte. Ursprünglich hatte er nur für vier Monate auf der „RIX STREAM“ angeheuert. Wegen des Pandemie-Ausbruchs hatte sich der Kontrakt aber schon auf sieben Monate verlängert. Die damit verbundenen psychischen Belastungen haben den Seemann offensichtlich überfordert.. Nach Anzeigenaufnahme wegen unerlaubter Einreise wurde ihm ein Transitvisum zur Heimreise nach Russland ausgestellt. Am späten Nachmittag verließ er das Schiff in Richtung Heimat.Lesen Sie auch: Nächtlicher Wohnungsbrand in Greifswald: Mieter und Nachbar verletzt

Von Udo Burwitz