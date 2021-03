Seenotrettungsschiff „ Sea-Eye 4“ bekommt Hilfe aus Greifswald

Greifswald

Mit je 2000 Euro in diesem und im kommenden Jahr beteiligt sich die Stadt Greifswald an einer Schiffspatenschaft für das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ im Mittelmeer. Die Bürgerschaft stimmte einem entsprechenden Vorstoß von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zu. „Mit der Übernahme einer Patenschaft für das zivile Seenotrettungsschiff wird das Bekenntnis der Stadt zum Sicheren Hafen bekräftigt und konsequent fortgesetzt. Vor allem unsere hanseatische Tradition gebietet es, dem Sterben auf hoher See nicht tatenlos zuzusehen“, erklärte Fassbinder.

Verein „Sea-Eye“ hilft in Seenot geratenen Menschen

Die Patenschaft für die „Sea-Eye 4“ bietet die Möglichkeit, dass Einrichtungen der Stadt Greifswald das Schiff während der Liegezeiten vor Ort besuchen können. Der Trägerverein des Schiffes steht auch mit pädagogischen Angeboten für Schulen und für Informationsveranstaltungen zur Verfügung. Der Verein „Sea-Eye“ ist eine zivile Hilfsorganisation, die sich vor sechs Jahren gegründet hat und mit dem Rettungsschiff „Alan Kurdi“ Menschen in Seenot retten. Oft handelt es sich dabei um geflüchtete Menschen im Mittelmeer.

Von OZ