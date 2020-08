Greifswald

Ein letzter Blick in Richtung Himmel, dann startet der Törn. „Ja, ein kleiner Schauer wird wohl kommen“, hört man es aus Richtung des Steuers rufen. Die Wolken schieben sich vor die Sonne. Doch für die insgesamt 28 Personen an Bord des Segelschiffes „ Vorpommern“ soll das kein Problem sein. Es wird eine Fahrt in den Sonnenuntergang, die von der Greifswald Marketing GmbH organisiert wurde. Zwei Mal wird sie in dieser Saison zwei Mal angeboten.

Die Mitsegler freuen sich auf die Tour, auf nette Gespräche und auf ein Glas Wein, das in Ruhe genossen werden kann. Dass zumindest Letzteres gar nicht so einfach werden würde, zeigt sich erst später. Nach einer kurzen Belehrung über das Verhalten an Bord während der Corona-Zeit heißt es: Leinen los – vom Greifswalder Museumshafen auf den Bodden und wieder zurück.

Schiff musste wegen Corona im Hafen bleiben

Langsam wird wieder aufgeatmet bei der ehrenamtlichen Crew der „ Vorpommern“. Seit Anfang Juli ist diese wieder auf den heimischen Gewässern unterwegs, bietet öffentliche und private Segeltörns an. Wegen Corona musste das Schiff, das dem Sozialwerk Vorpommern e. V. gehört, im Hafen bleiben. Beziehungsweise in der Werft: Das Mittelteil des Gaffelschoners sowie die Kombüse und Koje haben sie dort während der Zeit ohne Ausfahrten neu gemacht. „Wir haben die Zeit also sinnvoll genutzt“, sagt der Kapitän Lothar Knöpke. Viel Zeit bräuchte man, um ein altes Schiff in Schuss zu halten. „Und man braucht auch viel Geld.“ Deswegen seien auch die finanziellen Ausfälle schmerzhaft gewesen, als keine Ausfahrten stattfinden konnten.

Crew nimmt Einschränkungen bei Ausfahrten in Kauf

Auch das Erstellen des Hygienekonzeptes hätte einige Zeit in Anspruch genommen. Nun ist die Besatzung des Seglers froh, wieder in See stechen zu können. Auch, wenn es einige Einschränkungen bedeutet. „Maske tragen beispielsweise“, erklärt Kapitän Knöpke. Doch diese Einschränkungen werden gern in Kauf genommen, schließlich fließen die Einnahmen aus den Törns direkt in das Schiff.

Ein großer Topf mit Soljanka wird aus der neu hergerichteten Kombüse getragen. Mit einem kleinen Glas Sekt und selbstgemachter Suppe werden die Gäste verwöhnt. Und dann tatsächlich – der Kapitän sollte Recht behalten – ein kleiner Schauer. Doch dieser ist vorüber, als das Schiff die Wiecker Brücke passiert und Kurs auf den Greifswalder Bodden nimmt. Statt Regen fängt es an, zu stürmen, die Wellen schlagen an die Schiffsseite, der Wind peitscht gegen die Segel. Wer vorher noch entspannt mit einem Glas Wein in der Hand an der Reling stand, muss sich nun setzen oder gut festhalten. Und der Wein? Der schwappt ab und an über die Glaskante. Doch der Stimmung tut der Seegang keinen Abbruch.

„Das ist doch genau das, was man sich auf einem Törn erhofft“, sagt die Greifswalderin Flora Bendt, während ihre Haare im Wind wehen. Gemeinsam mit dem Partner Stephan Zwillus und Sohn Johannes sitzt die 37-Jährige sicher auf einer Bank. „Wir sind durch die Greifswalder Instagramseite auf den Abendtörn auf der ‚ Vorpommern‘ aufmerksam geworden“, erzählt sie.

„Und wir dachten, dass jeder, der hier lebt, mal einen Törn mitmachen sollte.“ Es gehöre einfach dazu, wenn man schon am Wasser lebe, die Möglichkeiten zu nutzen. Die Erwartungen von Flora Bendt wurden sogar übertroffen. „Es ist schön, dass man hier so viel sehen kann. Ein schönes Ambiente.“ Dem Empfinden der Familie nach könnten sogar häufiger maritime Veranstaltungen für Einheimische stattfinden.

Knöpke kaufte den Segler für 15 000 Mark

Dass die „ Vorpommern“ wieder so gut in Schuss ist, ist dem Kapitän persönlich zu verdanken. 1991 hatte Lothar Knöpke den Verein „Sozialarbeit in Vorpommern“ gegründet und darüber das Schiff gekauft. „Den alten Fischkutter, von dem nur der Rumpf übrig blieb, kauften wir für knapp 15 000 Mark“, erinnert er sich. Viel Arbeit wurde in die Restaurierung des Seglers investiert. Mit dem Schiff möchte er junge Menschen für das Segeln begeistern. Und warum heißt das Schiff „ Vorpommern“? „Weil wir in Vorpommern leben“, lautet die einfache Antwort.

Wein trinken, plauschen oder Knoten lernen – An Bord ist alles möglich

Nach einiger Zeit auf See braucht die Crew Hilfe. Ein starker Mann wird gesucht, der beim Umlenken des Segels hilft. Schnell ist ein Freiwilliger gefunden, genauso schnell dreht sich die „ Vorpommern“ wieder herum. Es geht zurück in den Heimathafen. Während einige in Gespräche vertieft sind, machen andere Fotos. Hannah Faensen, die mit ihrer Tochter Lea in Greifswald Urlaub macht, lässt sich von der Crew die Seglerknoten erklären. „Früher konnte ich einige, ich wollte schauen, ob ich das noch hinkriege“, schmunzelt die 53-Jährige mit einem Seil in der Hand. Nach einer kurzen Erklärung ist das Wissen wieder aufgefrischt.

Für den Kapitän ist nun Genauigkeit angesagt: Mit einem Fernrohr schaut er, ob er in der Fahrrinne fährt. „Links und rechts von uns ist das Wasser so niedrig, dass wir auflaufen würden“, erklärt er. Doch für Knöpke ist das kein Problem. Geschickt manövriert er die „ Vorpommern“ durch den Bodden zurück zur Wiecker Brücke. Als die Segel wieder eingefahren werden und das Wasser wieder ruhiger wird, herrscht Stille auf dem Schiff. Alle genießen die Aussicht auf die Stadt zur einen, zum Bodden auf der anderen Seite. Handys werden gezückt, Fotos von der historischen Klappbrücke und vom Sonnenuntergang gemacht. Der Moment könnte friedlicher kaum sein. Einige Minuten später legt die „ Vorpommern“ wieder am Museumshafen an. „Ein perfekter Start ins Wochenende“, fasst Lea Faensen die Tour zusammen.

Weitere Ausfahrten geplant

Weil die beiden Termine für die Abendtörns auf der „ Vorpommern“ so schnell ausgebucht waren, bietet die Greifswald Marketing GmbH einen zusätzlichen Törn an. Dieser startet am 25. September um 16 Uhr am Greifswalder Fangenturm. Weitere Infos und Tickets gibt es bei der Greifswalder Stadtinformation.

Von Stefanie Ploch