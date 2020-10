Greifswald

Die Schonerbrigg „Greif“ wieder unter Segeln, das wünschen sich der Förderverein und der Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif nach der millionenschweren Sanierung des Denkmals. Betriebsleiter Friedrich Fichte hat nun Pläne vorgelegt, wie der Eigenbetrieb das Schiff künftig betreiben und sich für die Zukunft aufstellen will.

„Die Greif ist das Segelschulschiff der Greifswalder und ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal für die Stadt“, so Fichte. Die Schonerbrigg – davon geht sein Konzept aus – soll nach der Sanierung wieder auf Fahrt gehen. „Fest vertäute Schiffe im Hafen gibt es schon genug.“

Jetzt stellen wir die wesentlichen Eckpunkte des Zukunftspapiers vor.

Weiter Zuschüsse erforderlich

Der Betrieb des Schiffes wird auch nach der Sanierung defizitär bleiben, so die Prognose. Demnach muss die Stadt zwischen 2022 und 2026 jährlich 298 000 bis 398 000 Euro zuschießen. Wesentlicher Grund: Die Personalkosten, größter Posten bei den Aufwendungen, lassen sich bei der in den vergangenen Jahren schon deutlich eingedampften Crew nicht weiter reduzieren.

Mehr noch: Die Ausgaben für die acht Mitarbeiter, davon fünf Stellen Stammmannschaft und drei Stellen in der Wieck-Info, steigen aufgrund der erwarteten Tarifentwicklungen im öffentlichen Dienst von 498 000 Euro (2022) auf 564 000 Euro (2026). Auch turnusmäßige Werftaufenthalte zum Erhalt der Klasse schlagen zu Buche.

Shipp In soll privat betrieben werden

Die Pension „Shipp In“ mit vier Zimmern, bislang vom Eigenbetrieb bewirtschaftet, soll verpachtet und dann privatwirtschaftlich betrieben werden. Damit würden zwei Planstellen wegfallen. „Wir wollen unsere Aktivitäten künftig auf den Betrieb des Segelschulschiffes fokussieren“, so Fichte. „Eine rentable Bewirtschaftung des Shipp In in öffentlicher Hand ist nicht möglich.“ Auch werde überlegt, die Wieck-Info künftig als Außenstandort der Stadt-Info über die Greifswald Marketing GmbH zu betreiben.

Mehr Mehrtagestörns

Kerngeschäft bleiben die Ausfahrten der Greif. Doch es gibt Veränderungen. Der Anteil der Mehrtagestörns soll von 74 auf 80 Prozent steigen. „Tagesfahrten sind in erheblichem Maße wetter- und saisonabhängig und bergen damit ein nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Risiko“, so Fichte. Zudem sei die Buchungsbereitschaft von Gruppen, Firmen und Gesellschaften in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, nicht zuletzt durch den Wegfall der steuerlichen Begünstigungen für Tagesfahrten auf Segelschiffen. Im Gegensatz dazu zeige das Buchungsaufkommen bei Mehrtagestörns „eine relativ hohe Konstanz“. Die Auslastung der Törns setzt der Eigenbetrieb auf 86 Prozent an.

Raus bis ins Mittelmeer

Bislang ist die Greif für Fahrten in Ost- und Nordsee zugelassen. Das soll sich mit der Sanierung des Schiffes ändern, denn der Eigenbetrieb strebt die Zulassung das Schiffes für „mittlere Fahrten“ an. „Die Greif könnte dann mit einem Abstand von bis zu 200 Seemeilen entlang der Küsten reisen, der zulässige Fahrtbereich wäre auf den Englischen Kanal, die Biskaya, das Mittelmeer und Schwarze Meer erweitert“, so Fichte. Mit der Schaffung von attraktiven Zielen könnten sich die Nachfrage und die durchschnittliche Auslastung des Segelschulschiffes erhöhen, so die Hoffnung. Hauptrevier soll aber die Ostsee bleiben.

Stammcrew und ehrenamtliche Patentinhaber

Mit der fünfköpfigen hauptamtlichen und inzwischen stark verjüngten Stammcrew erfüllt das Schiff die Sicherheitsanforderungen an die Mindestbesatzung. Um größere Mehrtagesfahrten personell abzusichern, will der Eigenbetrieb mit Unterstützung des Fördervereins Rahsegler Greif e. V. auch ehrenamtliche Patentinhaber als Nautiker und Bootsleute gewinnen, die das Schiff führen dürfen. Die Seetage will der Eigenbetrieb aber insgesamt nicht deutlich ausweiten. Dafür wäre eine Verdoppelung der Personalstellen notwendig., so die Argumentation. Die Folge wären zusätzliche Aufwendungen, die unterm Strich zu keiner Ergebnisverbesserung führen würden, heißt es in dem Konzept. Bei 130 Seetagen kalkuliert der Eigenbetrieb mit 305 000 Euro Törnumsatz, bei 135 Seetagen mit 317 000 Euro. Dazu kommen die Einnahmen durch Ausbildungspauschalen von bis zu 6750 Euro.

„Kindern und Jugendlichen, die in der Küstenregion Greifswalds aufwachsen, möchten wir die Schönheit des Segelns zeigen“, sagt Fichte. Als Schiff der Jugend konzipiert, soll die Greif wieder ihrem originären Satzungszweck entsprechen. Geplant sind Forschungsreisen für Kinder, Studentenaustausche, ein „Klassenzimmer auf der Ostsee“, Schüler-AGs. Ab 2022 soll es eine Kinderwoche auf der Greif geben. „Wir halten an unserem Ziel fest, dass jedes Greifswalder Kind einmal auf dem Segelschulschiff mitgesegelt sein muss“, so Fichte. Die Greif ist zudem Mitglied der Sail Training Association Germany (S.T.A.G.), die Jugendtörns unterstützt und für Jugendliche einen Teil der Reisekosten übernimmt.

Die Greif bleibt ein Ausbildungsschiff

Wer künftig mit der Greif fährt, darf trotz Zweier- und Viererkabinen keinen Luxus erwarten wie auf einem Kreuzfahrtliner. Die Greif bleibt ein Schiff mit Ausbildungscharakter. Wer mitfährt, muss anpacken, bekommt aber dafür das Segelerlebnis hautnah zu spüren. Auch die Kooperation mit der Uni Greifswald und der Helios-Klinik Bad Saarow zur Ausbildung von Schiffsärzten soll fortgesetzt werden.

Wie teuer werden Ausfahrten?

Die Törns werden teurer. Statt 100 Euro pro Tag bei einem Mehrtagestörn zahlen Erwachsene künftig 125 Euro für einen Kammerplatz. Wer in einer Zweierkammer nächtigen will, muss noch 20 Euro drauflegen. 14- bis 25-Jährige zahlen 87,50 Euro. Für sie beträgt der Aufschlag in einer Zweierkabine 14 Euro.

Wenig sagt das Konzept bislang über die Vermarktung der Ausfahrten, das finanzielle Standbein. Deshalb hat die OZ nachgefragt: „Wir wollen die Website novellieren und dort Online-Buchungen ermöglichen“, so Fichte. Zudem sollen die Törns über Segelportale, Kojenbörsen und Reisebüros vermarktet werden. „Das beste Marketing für uns bleibt die Mundpropaganda zufriedener Mitsegler“, so Fichte.

Wie geht es weiter?

Am Mittwoch tagen in einer Sondersitzung Finanz-, Bildungs- und Wirtschaftsausschuss über die weitere Zukunft des Schiffes. Am 19. Oktober entscheidet die Bürgerschaft darüber, ob die Stadt rund 940 000 Euro als Eigenanteil für die Sanierung des Schiffes bereitstellt. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf insgesamt 3,5 Millionen Euro.

