Greifswald/Kühlungsborn

Das Großsegel zerriss vor Hiddensee der Länge nach auf dem Rückweg 2019 von der Hanse Sail nach Greifswald. Der Wind zerschoss das Material am Mast des Schulschiffes „Greif“, das nun jedoch eine Renaissance erfährt. Die Kühlungsborner Segeltuchmalerin Jeannine Rafoth holte das Segel aus Greifswald ab, um daraus Kunstwerke zu schaffen – zugunsten der sanierungsbedürftigen „Greif“, damit sie wieder auf Fahrt geht. „Drei oder mehr Bilder sollen entstehen und dann zur Auktion freigegeben werden. Ein Schiff gehört aufs Meer, das war meine Intention dazu“, sagt die Künstlerin.

„Schonerbrigg in Seenot“ schrieb die OSTSEE-ZEITUNG am 4. August 2020. „Die ‚Greif‘ funkt SOS“. Das Schulschiff ist mittlerweile 69 Jahre alt, hat 294 000 Seemeilen hinter sich und darf jetzt wegen großer baulicher Mängel nicht mehr fahren. Als erster Stahlschiffneubau der DDR auf See unterwegs, muss die „Greif“, ehemals „ Wilhelm Pieck“, nun komplett überholt werden. 3,5 Millionen Euro Kosten sind veranschlagt. Die Stadt bemüht sich um Finanzierung. Bund, Land sowie Stiftung haben Unterstützung signalisiert. Durch die OSTSEE-ZEITUNG und mit Hilfe der Leser sollen 125 000 Euro für ein neues Holzdeck zusammenkommen, mehr als 70 000 Euro kamen bereits zusammen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Vom Zustand des Schiffes aus der Zeitung erfahren

Das Schiff wurde 1951 maßgeblich mit Spendengeldern auf der Warnemünder Warnowwerft gebaut. Jetzt könnten wiederum Spendengelder die „Greif“ retten, damit sie als Denkmal auch zukünftigen Generationen dienen kann. „Ich saß in meinem Kühlungsborner Atelier am Hotel Wotan, las den Artikel und rief einen Herrn Fichte vom Seesportzentrum an. Er war gleich angetan“, sagte Jeannine Rafoth. „Denn sofort hatte ich die Idee und konnte gar nicht so schnell sprechen, wie sie in meinem Kopf Form annahm.“ Drei Bilder – so der Wunsch der Kühlungsbornerin damals – wollte sie auf jeden Fall aus dem Segel herausholen. Inzwischen sind die Bilder fertig, Gebote dürfen bereits auf ihrer Internetseite abgegeben werden.

Bereits 29 Gebote eingegangen

Für dieses Bild auf dem Segel der „Greif“ wurden bereits mehr als 2700 Euro geboten Quelle: Jeannine Rafoth

Innerhalb der ersten drei Tage gingen bereits 29 Gebote ein. „Ich bin überrascht, auf welche Resonanz die Aktion stößt“, sagt die Künstlerin. Für eines der drei Bilder wurden bereits mehr als 2700 Euro geboten. Der finale Zuschlag für die drei Kunstwerke soll am 26. September in Greifswald bei der Versteigerung erteilt werden. Jeannine Rafoth bringt dann diese drei Kunstwerke sowie ein weiteres auf dem „Greif“-Segel gemaltes Bild mit nach Greifswald. Das vierte Bild soll direkt vor Ort an den neuen Besitzer gehen.

Segelmalerin lässt sich vom Material inspirieren

Jeannine Rafoth belässt meist auch alte Seile und anderes, was sich am Segel befindet, und komponiert damit ihre Bilder. „Ich musste das Segel in vier Stücke zerteilen, sonst hätte ich es gar nicht transportieren können“, sagt sie. „Das Größere soll die ‚Greif‘ darstellen“, so die Künstlerin. „So richtig im Sturm und alle Segel gesetzt.“ Vieles deutet Jeannine Rafoth gestalterisch nur an, so ist ihr künstlerischer Stil. Sie sei gespannt, wie es am Ende aussehen wird. „Als ich das Riesensegel abholte, durfte ich mir auch das Schiff ansehen. Da muss wirklich sehr viel gemacht werden“, so die 45-Jährige.

Auktion für die „Greif“ Die OSTSEE-ZEITUNG versteigert am 26. September am Liegeplatz des Zweimasters „Greif“ historische Gegenstände aus der Seefahrt und Kunstwerke zugunsten der Schonerbrigg. Neben den Bildern auf dem bemalten originalen Greif-Segeltuch sollen auch ein historisches Schiffsmodell sowie ausrangiertes Greif-Zubehör mit Kult-Charakter versteigert werden. Die Auktion startet um 15 Uhr. Spendenkonto der OZ: Sparkasse Vorpommern; Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e.V.; IBAN DE57 1505 0500 0102 1025 11

Ein Fan der „Greif“ meldete sich aus Hessen

„Ich hoffe, dass viele Menschen ordentlich spenden und auch bei der Auktion mitmachen. Als ich in Greifswald war, kamen drei Leute vorbei und brachten Geld. Da sieht man doch, wie wichtig vielen die ‚Greif‘ ist.“ Traditionen gilt es, zu bewahren, ist ihre Meinung. „Ich bekomme Segel geschenkt und möchte nun etwas zurückgeben. Das Schulschiff ist eine tolle Sache und muss unbedingt erhalten bleiben“, betont sie. „Es ist ein Stück Heimatgeschichte. Deshalb ist es großartig, dass der Förderverein so engagiert ist.“ Wie groß das Interesse an der „Greif“ ist, zeigen ihr Anrufe von Bietern. „Erst gestern rief ein Fan der ‚Greif‘ aus Hessen an. Er bot 2000 Euro für das Bild.“

Jeannine Rafoth studierte Ende der 90er-Jahre in Heiligendamm Innenarchitektur an der Fachhochschule für Angewandte Kunst. Anschließend war sie als Innenarchitektin tätig. Als sie einmal ein kleines Stück Segel geschenkt bekam, habe sie darauf mit Kugelschreiber, Pastell und Farben experimentiert. „Heute nutze ich vorrangig grafische Darstellungen mit Aquarelltechnik. Allerdings auch mal andere Maltechniken.“ Weitere Arbeiten von ihr sind in der Doberaner Galerie „Meerart“ sowie in Ahrenshoop Galerie „Lehmann“ zu sehen.

Von Sabine Hügelland und Martina Rathke