Quilow

Zwischen Gützkow und Ziethen steht eines der wenigen erhaltenen Renaissanceschlösser Vorpommerns. Seine Rettung erfolgte nach langem Leerstand. Erste Sanierungsbemühungen nach der Wende zerstörten historische Substanz.

2007 erwarb die Stiftung Ländliches Kulturerbe Mecklenburg-Vorpommern das Grundstück. 2020 waren deren knapp sechs Millionen Euro teure Sanierungsarbeiten beendet. Es hat sich gelohnt. Manche Experten meinen, dass das Renaissanceschloss große Ähnlichkeit mit nicht mehr vorhandenen der Pommernherzöge in Wolgast hat. Bauherr im Jahre 1575 war Roloff von Owstin. Mitglieder seines Geschlechts waren am Wolgaster Hof tätig.

Mehrere Besitzerwechsel

Quilow hat später mehrfach den Besitzer gewechselt. Letzter Eigentümer bis zur Enteignung im Zuge der Bodenreform war der Rittmeister Claus von Ploetz. Wer von Ziethen aus zum Schloss fährt, erreicht in Quilow ein kleines Tal. Dort weist ein Schild rechts zum Schloss. Am Teich steht ein Bauernpaar. Die Skulpturen stammen von Ludwig Engelhardt (1924 bis 2001). Der Künstler wurde durch das Marx-Engels-Denkmal auf dem Alexanderplatz bekannt.

LPG-Gründer hatte wirtschaftlichen Erfolg

Bauernpaar von Ludwig Engelhardt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das LPG-Bauernpaar Engelhardts wurde 1969 fertiggestellt. Ein Zweitguss steht seit 1976 in Dorf Mecklenburg. Dass der Künstler für Quilow arbeitete, hat vermutlich persönliche Gründe. Engelhardt schuf 1964 einen Porträtkopf Willy Schäfers, der 1952 als Neubauer in Groß Polzin die LPG „Freier Bauer“ gründete. Er war als deren Vorsitzender bis 1973 sehr erfolgreich und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Quilow gehört zur Gemeinde Groß Polzin. Vor dem in Schäfers Zeit errichteten Groß Polziner Kulturhaus wurde das Bauernpaar aufgestellt. In der Bevölkerung soll es nicht populär gewesen sein. Der Standort wechselte nach Schäfers Weggang mehrfach. Bis 2011 stand das Paar im Hof der Anklamer grafik+design-Schule in der früheren Möbelfabrik. Als diese nach Greifswald zog, kam das wertvolle Kunstwerk nach Quilow.

Basisstation für Tourismus im Peenetal

Vorbei an der Werkstatt des Trabbi Buggy Club 93 geht es nun zum Herrenhaus. Quilow verdient wieder den Namen Wasserschloss, denn der in der DDR zugeschüttete Graben wurde teilweise wiederhergestellt. Es versteht sich als touristische und kulturelle Basisstation für das Peenetal. Der Aufbau von Angeboten wurde und wird durch die Coronapandemie behindert.

Ausstellungsraum im Schloss Quelle: Eckhard Oberdörfer

Gaststätten sucht man in Vorpommern heute oft vergeblich. Quilow bietet im Erdgeschoss ein Café in schönen Räumlichkeiten an. Unter alten Bäumen kann man draußen sitzen. Sehr lohnend ist der Gang durch das Gebäude bis zu dem Veranstaltungsraum im Dachgeschoss. Hier präsentiert sich das als Denkmal von nationaler Bedeutung geadelte Schloss mit seinen Räumlichkeiten als Haus mit wechselvoller Geschichte.

Lesenswerte Lektüre

Die Quilower haben aus der Not eine Tugend gemacht, denn wertvolle historische Ausstattungsstücke sind Mangelware. Dass, was bei den Sanierungsbemühungen gefunden wurde, können sich Interessierte in Vitrinen anschauen. In den nicht durchsanierten Räumen stehen Schautafeln. Sie erzählen – in das Weltgeschehen eingeordnete – Geschichten aus dem Schloss und von ihren Bewohnern. Es ist eine lesenswerte Lektüre. Die Texte stammen von Dirk Lagall, der mit seinem Partner Uwe Eichler 2012 ins Dorf kam und nach Jahren der Sanierung gemeinsam mit ihm das Haus mit Leben füllt.

Quilow hat mehr zu bieten als sein schönes Schloss. Zu dem Ensemble gehören das um 1890 gebaute Verwalterhaus (heute eine einfache Herberge) und der frühere Kuhstall. Am Giebel steht LPG 1955. Das steht in der Tradition vieler Gebäuden der 1945 zu Ende gegangenen Gutszeit. Auch damals wurden Erbauungsjahr und Bauherreninitialen am Haus verewigt. Eigentlich sollte der Stall abgerissen werden. Aber nach dem Beginn der Arbeiten gab es Proteste. Der Giebel entstand in Regie der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft neu.

Der frühere Kuhstall als Kunstobjekt

Der Kuhstall wird für Ausstellungen genutzt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Comic-Ausstellung am Kuhstall Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der Stall harrt der Sanierung, er soll Ausstellungen dienen. Aber er ist schon ein Kunstobjekt. Man kann aktuell die Open-Air-Ausstellung „Kuh wie Quilow“ bewundern. Das Projekt wurde von der in Quilow lebenden Comic-Künstlerin Anke Feuchtenberger und ihrem Team zusammen mit dem Schloss verwirklicht. Die Ausstellung wurde 2020 eröffnet. Feuchtenberger wohnt in der alten, im 19. Jahrhundert gebauten Schule.

Comiczeichnungen von Kühen zieren die Wände des Stalls. Die originellen Texte unter den Rinderbildern lassen sich als ein freundlich-nachdenklicher Appell für einen achtsamen Umgang mit Tieren lesen. Es ist eine Würdigung der früheren Bewohner solcher Gebäude.

Hinter dem Kuhstall befindet sich das Gebäude mit der IFA (Industrieverband Fahrzeugbau der DDR) Sammlung des Trabiclubs. Am Tor steht eine Telefonnummer. Selbst wenn man nur zu zweit ist, kann man diese anrufen. Es dauert nur einen Moment, ehe dem Interessierten aufgeschlossen wird.

Vom P 50 bis zur Stretchlimousine

In der IFA-Ausstellung Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Sammlung umfasst viele Fahrzeuge. Sie beginnt mit dem Trabant P 50 und endet mit dem Trabant 1.1, der mit einem VW-Viertaktmotor angetrieben wurde, aber äußerlich wie der Trabant 601 daherkam. Er wurde im Herbst 1989 vorgestellt und hatte keine Chance im sich wiederververeinigenden Deutschland. Es gibt Simson-Mopeds, Trabant Kübel, Trabant Cabrio…. Zu den Prunkstücken der Sammlung auf 1.600 Quadratmeter Fläche gehören eine Trabant-Stretchlimousine und ein in der DDR hergestelltes geräumiges Wohnmobil, ein B 1000 Caravan. Von ihm wurden nur acht Exemplare gebaut.

Das um 1872 gebaute Verwalterhaus gegenüber dem Schloss ist ein Gästehaus für nicht komfortbewusste Gäste. Es gehört zu den zahlreichen Backsteinbauten im Dorf, die die Familie von Ploetz nach 1855 errichten ließ.

1886/87 wurde die heutige Dorfkirche aus Ziegelsteinen gebaut. Sie beherbergt eine bemerkenswerte Ausstattung, darunter die Grabplatte des 1591 verstorbenen Roloff von Owstin, zwei eindrucksvolle Epitaphien dieser Familie sowie Ölgemälde Luthers und Melanchthon von 1598, es sollten die ältesten Darstellungen der beiden Reformatoren im norddeutschen Raum sein.

Wanderung nach Stolpmühl an der Peene

Weg nach Stolpmühl. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Es bietet es sich an, Richtung Peene nach Stolpmühl zu wandern oder zu fahren. Der Name Stolpmühl erinnert an die Wassermühle, die schon die Mönche des Klosters Stolpe angelegt hatten. Das erste Stück dieser etwa 2,5 Kilometer langen Strecke ist eher etwas eintönig. Wer weniger laufen will, der fährt am besten bis zu einem ausgeschilderten Parkplatz.

Blick von Stolpmühl nach Stolpe Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der schöne Weg führt nun durch Wald und renaturierte Moorflächen. Am Ende erreicht man die Peene mit Badestelle und der Personen- und Fahrrad-Fähre Richtung Stolpe.

Von Eckhard Oberdörfer