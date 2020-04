Selbstgebastelte Gesichtsmasken: Die OZ sucht Greifswalds schönste Modelle! 

Greifswald

Ja, ich gebe zu, es ist recht warm darunter und die Aussprache ist buchstäblich gedämpft. Aber das Argument „Wenn jeder eine Maske trägt, ist allen schon mal etwas geholfen“ hat mich überzeugt: Eine Schutzmaske musste her. Weil ich den Angeboten aus dem Internet nicht traue beziehungsweise kein Vermögen ausgeben möchte, habe ich mich selbst ans Werk gemacht.

Mein erster Versuch setzte sich aus einem Stofftaschentuch und zwei Dekorbändern aus der Weihnachtskiste zusammen. Das Ergebnis bewegte sich optisch irgendwo zwischen Bauchtänzerin Suleika und Lucky Luke. Außerdem viel zu luftig, bei jeder Böe hob sich das gute Stück an.

Mama hilft aus

Abgewählt! Hilfe kam – was wäre die Welt ohne Mütter? – von meiner näherfahrenen Mama. Jetzt verfüge ich also über mehrere waschbare und bunt gemusterte Modelle aus Stoffresten und freue mich wie Bolle. Haben auch Sie sich Masken gebastelt? Für wen sind sie und in welchen Situationen kommen sie zum Einsatz? Schicken Sie uns doch ein Foto an greifswald@ostsee-zeitung.de , wir freuen uns über Post.

Von Anne Ziebarth